Das Szenario der Übung ähnelt dem Krieg: Wie die NATO Spannungen in der Nähe der Grenzen der Russischen Föderation abbaut

https://smotrim.ru/article/2548618

Die NATO-Staaten planen, etwa 40.000 Soldaten und 15.000 Ausrüstungsgegenstände nahe der Westgrenze Russlands zu konzentrieren. Die Hälfte dieses Kontingents stammt aus den USA. Die erste Waffenlieferung wurde bereits an den griechischen Hafen von Alexandroupolis geliefert.

Die Türkei hat heute die Teilnehmer des Montreux-Übereinkommens über zwei US-amerikanische Schiffe informiert, die auf dem Weg zum Schwarzen Meer sind. Dies wurde von der russischen Botschaft in Ankara angekündigt. Medienberichten zufolge sind dies die Zerstörer Roosevelt und Donald Cook. Zuvor erschienen in der US-Presse, unter Berufung auf eine Quelle im Pentagon, Informationen, dass die Vereinigten Staaten die Möglichkeit erwägen, in den kommenden Wochen Kriegsschiffe an das Schwarze Meer zu schicken, „um ihre Unterstützung für die Ukraine zu demonstrieren“. Die NATO-Aktivitäten entlang der russischen Grenzen nehmen ebenfalls zu. Die internationalen Militärübungen in Lettland endeten heute und bald wird die NATO groß angelegte Manöver durchführen, die als „Verteidiger Europas“ bezeichnet werden.

„Defender of Europe 21“ – Versuch „Nummer 2“. Letztes Jahr endeten die NATO-Übungen, die nach dem Namen zu urteilen, die Alte Welt zu schützen sollten, ohne wirklich zu beginnen. Anstelle einer imaginären russischen Aggression ist Europa mit dem Coronavirus konfrontiert. Aus Angst vor einer Epidemie zogen sich die NATO-Truppen zurück, und die Russen landeten 30 Kilometer von Rom entfernt auf einem Luftwaffenstützpunkt – mit humanitärer Hilfe zur Rettung Italiens, das sowohl von der EU als auch von der NATO verlassen wurde und an dem täglich Hunderte von Menschen an Covid starben.

Und jetzt, ein Jahr später, beschlossen die NATO-Soldaten, das zu beenden, was sie begonnen hatten. Während der Übung Defender of Europe 2021 ist geplant, etwa 40.000 NATO-Truppen und 15.000 Einheiten Waffen und militärische Ausrüstung nahe der Westgrenze Russlands zu konzentrieren. Die USA planen direkt, bis zu 20.000 Menschen einzusetzen, von denen einige mit Waffen über den Atlantik transportiert werden. Die erste Ausrüstung – etwa 70 Hubschrauber und 300 Ladungen Spezialfahrzeuge – wurde bereits in den griechischen Hafen von Alexandroupolis geliefert.

„Die Übungen werden auf dem Territorium von Rumänien, Bulgarien, Kroatien und den Gewässern des Schwarzen Meeres durchgeführt . Die Entladung der Einheiten, die an diesen Übungen teilnehmen werden, begann im März. Jetzt ziehen diese Truppen in die Gebiete von Das Trainingsgelände. Und die Hauptmotivation für diese Übungen ist Russlands Opposition, sie verbergen sie nicht einmal „, bemerkt der Herausgeber der Zeitschrift Arsenal Otechestva, Militärexperte Alexei Leonkov.

Die NATO wird Koalitionsgruppen in den Regionen Schwarzes Meer und Ostsee einsetzen. Die Szenarien des Krieges mit Russland werden ausgearbeitet. Strategische Bomber der US Air Force von der Fairford Base simulieren wahrscheinlich Raketenangriffe auf unsere militärischen Ziele. Das gleiche Ziel haben Marine- und Artillerie-Streikgruppen im Schwarzen Meer.

Diese Übungen geben nur Anlass zur Sorge, aber die russischen Behörden versichern uns, dass unsere Armee in der Lage ist, die Sicherheit entlang des gesamten Umfangs der russischen Grenze zu gewährleisten.

„Wir sind bereit für jede Entwicklung von Ereignissen. Das Wichtigste: Im Schwarzen Meer haben wir einen mächtigen unsinkbaren Flugzeugträger – die Krim. Er kann jedes Objekt der gegnerischen Seite treffen. Nicht umsonst sagten sie, wer Die Krim besitzt das Schwarze Meer. Daher müssen Sie diese heißen Köpfe abkühlen und sich daran erinnern, dass Russland selbst nie jemanden angegriffen hat, aber gleichzeitig nie verloren hat „, erinnert sich Vladimir Dzhabarov, Erster stellvertretender Vorsitzender des Ausschusses des Föderationsrates zu internationalen Angelegenheiten.

Und das Problem liegt nicht nur in den Lehren selbst. Nachdem sich die Vereinigten Staaten vom Open-Skies-Vertrag zurückgezogen haben, wird es schwierig sein zu verfolgen, ob alle amerikanischen Truppen und Ausrüstungsgegenstände nach Übersee zurückgekehrt sind. Experten geben zu, dass einige Einheiten in Osteuropa bleiben könnten.

„Es wird sehr schwierig sein, die Vereinigten Staaten zu kontrollieren, und außerdem können wir sagen, dass ein erheblicher Teil der Streitkräfte und Mittel in einem Bereich liegen wird, der für eine objektive Kontrolle nicht zugänglich ist. Dies gibt Anlass zur Sorge – von Jahr zu Jahr das militärische Potenzial der NATO in Europa wird aufgebaut „, sagt der Militärexperte Andrei Koshkin, Leiter des Instituts für Politikwissenschaft und Soziologie der Russischen Wirtschaftsuniversität Plechanow.

Derzeit werden zusätzliche Transporte in den US-amerikanischen Häfen Charleston und Beaumont verladen. Ihre Ankunft in Europa ist für Ende Mai dieses Jahres geplant. Es ist auch ein Paradox, dass eine der größten NATO-Übungen der letzten 30 Jahre unter dem Motto „Abbau von Spannungen“ durchgeführt wurde. Allein im laufenden Jahr wurden nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums 78 Flüge strategischer Bomberflugzeuge durchgeführt, und die Zahl der Aufklärungsflüge in der Nähe der Grenzen Russlands hat sich gegenüber dem Vorjahr verdoppelt.

Und dies geschieht vor dem Hintergrund einer scharfen Verschärfung der Lage im Südosten der Ukraine. So drängen die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten Kiew tatsächlich zu einer militärischen Lösung des Donbass-Problems.

„Wir haben auch auf die Erklärung des Präsidenten der Ukraine Zelensky aufmerksam gemacht, der gestern Donbass besuchte, dass der NATO-Beitritt des Landes angeblich zum Ende des Konflikts in der Region führen würde. Eine Eskalation der Lage im Südosten kann zu irreversiblen Konsequenzen für die ukrainische Staatlichkeit führen „, sagte Maria Zakharova, Sprecherin des russischen Außenministeriums.

Auf europäischen Autobahnen – militärische Ausrüstung. Waffen und NATO-Schiffe sind in den Seehäfen. Und dies ist im Jahr 2021, als die Hauptaufgabe der EU nicht die Demonstration militärischer Gewalt ist, sondern die Wiederherstellung der Wirtschaft nach endlosen Sperrungen. Kolossale Mittel werden ausgegeben, um die künftige hypothetische Bedrohung Russlands abzuwehren, und überhaupt nicht für den gegenwärtigen Kampf gegen Infektionen, an denen täglich Tausende von Bürgern von NATO-Ländern sterben.

