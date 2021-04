DIANA JOHNSTONE: Der Imperialismus der Dummheit (Consortium News)

Pro-westliche syrische Exilanten haben eine Schande gegen die informativsten Kritiker der US-Kriegspolitik in einer Zeit veröffentlicht, in der Washingtons Aggressivität ein neues Maß an Intensität erreicht.

Von Diana Johnstone

in Paris Special zu Consortium News

Kein derart vielversprechendes Ereignis hat seine Versprechen weniger gehalten als das Ereignis mit dem optimistischen Namen arabischer Frühling. Vor zehn Jahren wurden massive Protestdemonstrationen, die in Tunesien begannen und schnell nach Ägypten zogen, als Vorboten der Demokratie gefeiert, die den Nahen Osten auf einen Schlag in der Geschichte überholte.

Es ging aber nicht so. Das Ergebnis war Demoralisierung in Tunesien, erzwungene Militärherrschaft in Ägypten, Zerstörung Libyens als lebensfähige Nation, endloser Krieg und Hunger im Jemen, ein Syrien in Trümmern und kein Kratzer auf den autokratischsten Nationen in der Region, beginnend mit Saudi-Arabien Arabien und Katar.

Libyen lieferte entscheidende Beweise dafür, dass die „Abschaffung eines Diktators“ ein Land nicht automatisch in eine neue Schweiz verwandelt.

Eine Lehre ist, dass, wenn es darum geht, relativ neue Nationalstaaten (insbesondere in der feindlichen Umgebung des Nahen Ostens) zu vereinen und zu modernisieren, die Unvollkommenheiten bei der Entwicklung von Regierungsweisen mit manchmal antagonistischen, Stammes-, ethnischen und religiösen Problemen und Gruppen zu kämpfen haben. Wenn die Hülle zerbrochen ist, entsteht möglicherweise eher Chaos als die ordentlichen, friedlichen Parteirivalitäten der westlichen repräsentativen Demokratie – eine politische Norm, die in der Geschichte der Menschheit noch recht jung ist.

Demokratie & Revolution

Diese Norm war viel mehr ein Produkt des evolutionären Wachstums der Wirtschaftskraft und des Einflusses der Bourgeoisie in der westlichen Gesellschaft als der gewaltsamen Revolution, obwohl der Prozess gewaltsame Aufstände in Frankreich und den amerikanischen Kolonien des britischen Empire beinhaltete. Während des gesamten 20. Jahrhunderts war die Revolution jedoch nicht mit der Einrichtung von Wahlsystemen verbunden – Demokratie, wie sie derzeit verstanden wird -, sondern mit der Überwindung einer solchen „formalen Demokratie“, um eine Veränderung des Wirtschaftssystems, nämlich des Sozialismus, herbeizuführen.

Dies war es, was revolutionäre Bewegungen im Sinn hatten, insbesondere solche, die als anarchistisch oder trotzkistisch bezeichnet wurden. In Wirklichkeit ist eine echte Revolution kein häufiges Ereignis. Da die Aussicht auf eine solche soziale Revolution im Westen nachgelassen hat, haben westliche Revolutionäre jede Bewegung gegen bestehende nichtwestliche Staaten als revolutionär, fortschrittlich, wenn nicht sozialistisch, dann zumindest als „demokratisch“ bezeichnet.

Solche Revolutionäre, oft Akademiker, bilden eine Jubelabteilung für einen regierungsfeindlichen Aufstand nach dem anderen: für die „Kosovaren“ in Serbien, für Kurden überall, für Tschetschenen, als sie Theater und Schulen in Russland in die Luft sprengten, für die libyschen Demonstranten in Bengasi (die im Gegensatz zu damaligen Berichten tatsächlich islamische Fundamentalisten waren) und für die Uiguren von heute.

Am 27. März feierte die stellvertretende revolutionäre Jubelabteilung den 10. Jahrestag des Krieges in Syrien, indem sie eine Erklärung von 65 syrischen Exilanten unterstützte , darunter viele Akademiker an westlichen Universitäten, die langfristige Gegner der Regierungspartei der Baathisten in Syrien sind.

Der französisch-libanesische Akademiker Gilbert Achcar leitete die Kampagne, um über 300 Unterzeichner aus zahlreichen Ländern zu sammeln. Der Kern der Botschaft bestand darin, amerikanische und andere unabhängige westliche Antikriegsautoren dafür zu verurteilen, dass sie die syrische Revolution, die niemals stattgefunden hat, nicht unterstützt haben.

Denn tatsächlich fand die demokratische syrische Revolution, mit der sich diese Exilanten identifizieren, nicht statt. Demonstrationen und Unterdrückung machen keine Revolution. Diese auslösenden Ereignisse Anfang 2011 wurden schnell von bewaffneten Rebellen gekapert, die von einer Reihe externer Mächte unterstützt wurden, die die Störung nutzen wollten, um Syrien in Stücke zu zerbrechen – ein langfristiges politisches Ziel Israels, das nicht auf Widerstand aus Saudi-Arabien, Katar, stößt. Türkei… oder ihre Freunde in Washington. Das arabisch-nationalistische Regime in Syrien war seit Jahrzehnten auf ihrer Hitliste.

Die 65 syrischen Unterzeichner leben in westlichen Ländern. In ihrem Text wird Syrien eindeutig als Zweiteilung zwischen sich selbst, die sich dem Regime widersetzen, und Bashar al Assad dargestellt. Sie werfen den Antikriegsautoren vor, Assad zu unterstützen und das syrische Volk zu „entmenschlichten“, indem sie sich selbst ignorieren, Personen, die sich in der Vergangenheit gegen das Assad-Regime ausgesprochen und dafür gelitten haben.

„Demonstrationen und Unterdrückung machen keine Revolution.“

Der heutige Konflikt in Syrien besteht jedoch nicht zwischen Bachar al Assad und 65 im Exil lebenden Intellektuellen. Die Proklamation der „Unterstützung“ für westlich geprägte intellektuelle Gegner von Assad ist für die derzeitige Situation völlig irrelevant. Die Verbannten könnten der CIA ihre Irrelevanz zuschreiben, die jährlich eine Milliarde Dollar für die Zusammenarbeit mit Saudi-Arabien bei der geheimen Operation Timber Sycamore zur Bewaffnung und Ausbildung islamistischer Rebellen gegen den Baath-Säkularismus ausgab, und die sich gegen Assad zu ihrer ausschließlichen Sache aussprachen, .

Teile Syriens werden heute noch von Islamisten mit türkischer Unterstützung um Idlib im Nordwesten feindlich besetzt, von den Vereinigten Staaten in den Öl produzierenden Regionen des Nordostens; und von Israel auf den Golanhöhen. Israel bombardiert Syrien von Zeit zu Zeit.

Das Land wird ganz bewusst von US-Sanktionen erwürgt.

Nichts davon wird von den syrischen Exilanten erwähnt, die sich von „selbsternannten antiimperialistischen“ Schriftstellern missbraucht fühlen, die sich für ein Ende der Sanktionen einsetzen, die Syrern, die in ihrem eigenen Land leben, Lebensmittel, Medikamente und andere Lebensnotwendigkeiten vorenthalten.

Demokratie kann nur vom eigenen Volk zu einer Nation gebracht werden. Oppositionelle Persönlichkeiten in vielen Ländern werden jedoch von der Nationalen Stiftung für Demokratie und weniger offenen Kanälen ermutigt, sich vorzustellen, dass die Unterstützung der USA ihnen helfen kann, die von ihnen gehassten Herrscher loszuwerden und ihnen sogar eine Rolle in einem veränderten Regime zu geben. Solche Figuren waren bei der Invasion des Irak und der Zerstörung Libyens aktiv. In der gegenwärtigen Situation können solche pro-westsyrischen Exilanten hauptsächlich um Unterstützung bitten, indem sie ihren Opferstatus nutzen, um Kritiker der US-Außenpolitik anzugreifen.

„Demokratie kann nur vom eigenen Volk einer Nation erbracht werden.“

Sie haben sich zu diesem Zweck zusammenführen lassen und eine Diatribe herausgegeben, die sich an viele der prinzipiellsten und informativsten Kritiker der US-Kriegspolitik richtet. Der ursprüngliche Text benannte explizit die investigativen Journalisten Max Blumenthal, Aaron Maté, Ben Norton, Rania Khalek sowie Caitlin Johnstone, Jimmy Dore, Antiwar.com , Kim Iversen, Mint Press News , Consortium News und viele andere. Diese Namen wurden von Achcar gelöscht, um Noam Chomsky zu veranlassen, seine eigene höchst geschätzte Unterschrift hinzuzufügen.

Aaron Maté von The GrayZone berichtet, dass Chomsky seine Unterschrift mit der Begründung verteidigte, dass der Brief ohne die Namen lediglich eine „abstrakte Grundsatzerklärung“ sei, „die allgemeine Unterstützung für die Menschen zum Ausdruck bringe “.

Aber welche Leute sind dies? Indem die im Exil lebenden Intellektuellen Syrien auf eine Konfrontation zwischen sich und Assad reduzieren, werden sie als unbedeutende Millionen Syrer in Syrien abgetan, die, obwohl sie ihre Regierung kritisieren, sie dem Chaos oder der Herrschaft islamistischer Fanatiker vorziehen. Die Unterstützung dieser syrischen Exilanten bringt einen Angriff auf Schriftsteller mit sich, die das tun, was Chomsky in der Vergangenheit selbst getan hat: der Kritik an seiner eigenen Regierung, die er theoretisch beeinflussen kann, Vorrang einzuräumen, anstatt zu versuchen, die Politik im Ausland zu beeinflussen.

In diesem Brief wird behauptet, dass Kritiker des US-Engagements in Syrien (1) durch „Unterstützung für Assad“ motiviert sind und (2) in irgendeiner Weise durch die Angleichung an Russland und China beeinflusst werden. Es werden keine Beweise oder Beispiele geliefert, um diese völlig unwahrscheinlichen Behauptungen zu stützen. Die Türkei, Saudi-Arabien oder Katar werden nicht erwähnt, und das Engagement der USA wird heruntergespielt:

„Aber Amerika ist nicht zentral für das, was in Syrien passiert ist, trotz dessen, was diese Leute behaupten. Die Idee, dass dies trotz aller gegenteiligen Beweise irgendwie der Fall ist, ist ein Nebenprodukt einer politischen Kultur in der Provinz, die sowohl auf der Zentralität der US-Macht weltweit als auch auf dem imperialistischen Recht besteht, zu identifizieren, wer die „Guten“ und die „Guten“ sind ‚böse Jungs‘ sind in jedem gegebenen Kontext. „

Dies ist eine außerordentlich bedeutungslose Aussage. Die USA sitzen auf syrischem Öl, lassen es in die Türkei abfließen und tun alles, um den Wiederaufbau zu verhindern, aber es ist „nicht zentral“ für das, was in Syrien passiert ist. Und es braucht angeblich eine „politische Kultur der Provinz“, um die „Zentralität der US-Macht weltweit“ zu bemerken.

Und was ist das „Prinzip“, das hier verteidigt wird? Den ungezogenen Autoren wird vorgeworfen, „einen dysfunktionalen Status quo zu stärken und die Entwicklung eines wirklich fortschrittlichen und internationalen Ansatzes für die globale Politik zu behindern; eine, die wir angesichts der planetarischen Herausforderungen, auf die globale Erwärmung zu reagieren, so dringend brauchen. “

Huh? Was um alles in der Welt bedeutet das? Was ist dieser „wirklich fortschrittliche und internationale Ansatz für die globale Politik“, nach dem sie sich sehnen? Was würde es erreichen und wie? Keine Ahnung.

Die Diatribe kommt zu dem Schluss:

„Dies ist der‚ Antiimperialismus ‚und‘ Linke ‚der Unprinzipierten, Faulen und Narren und verstärkt nur den dysfunktionalen internationalen Stillstand, der im UN-Sicherheitsrat gezeigt wird. Wir hoffen, dass die Leser dieses Briefes gemeinsam mit uns dagegen sind. “

Diese hinterhältige und inkohärente Breitseite gegen echte unabhängige antiimperialistische Schriftsteller kommt zu einer Zeit, in der Washingtons Aggressivität ein neues Maß an Intensität erreicht und viele Antikriegsautoren mit wachsenden Versuchen der Marginalisierung und sogar der Zensur konfrontiert sind. Es ist so aktuell, sie alle mit dem Label „Antiimperialismus der Narren“ zu brandmarken.

Um den Etikettierern in ihrer Sprache zu antworten, möchte ich sagen, dass die Befürworter dieses verabscheuungswürdigen Briefes den Imperialismus der Narren praktizieren. Das Ziel ist es, die Menschen dazu zu bringen, den Imperialismus an so vielen Orten zu sehen, dass er neutralisiert wird. Die Vereinigten Staaten haben ein Militärbudget, das das aller großen Gegner und Verbündeten zusammen übersteigt, betreiben fast tausend Stützpunkte auf der ganzen Welt, zerstören Länder nacheinander durch Sanktionen und Subversion, wollen eindeutig die Regime auch in Russland und China ändern und praktizieren Atomkriegsspiele an ihren Grenzen. Seine welthegemonialen Ansprüche sind offensichtlich und beängstigend.

Aber wenn sich eine Nation diesem globalen Angriff widersetzt, muss sie auch imperialistisch sein. Um ein von Achcar anerkannter Antiimperialist zu sein, kann man schlechte Dinge über die Vereinigten Staaten sagen, aber man muss ebenso schlechte Dinge über jede Nation sagen, die die Fähigkeit und den Willen hat, Widerstand zu leisten, weil auch sie „imperialistisch“ sein muss. Auf diese Weise können Sie sich dazu beglückwünschen, ein vollkommen reiner und absolut nutzloser „Antiimperialist“ zu sein.

Nein, wir sind keine solchen Dummköpfe.

Diana Johnstone ist die Autorin von Fools ‚Crusade: Jugoslawien, NATO und Western Delusions . Ihr neuestes Buch ist Circle in the Darkness: Erinnerungen eines Weltbeobachters (Clarity Press). Die Memoiren von Diana Johnstones Vater Paul H. Johnstone, From MAD to Madness , wurden von Clarity Press mit ihrem Kommentar veröffentlicht. Sie kann unter diana.johnstone@wanadoo.fr erreicht werden .

Die geäußerten Ansichten sind ausschließlich die der Autorin und müssen nicht unbedingt die Meinung von Consortium News widerspiegeln.

