Wird Lula ein Comeback feiern? Globale Imperialisten und Rohstoffextraktoren schaudern bei der Aussicht (Mint Press News)

Wird sich das sechstbevölkerungsreichste Land der Welt vom Faschismus weg und hin zu einer Sozialdemokratie bewegen, bei der wirtschaftliche Gerechtigkeit und Antiimperialismus wieder an erster Stelle stehen?

Das ist die Frage, die sich die Brasilianer derzeit stellen, da der Oberste Gerichtshof Anfang dieses Monats alle Anklagen gegen den ehemaligen Präsidenten Luis Inácio „Lula“ da Silva abgewiesen hat. Lula, eine kolossale Persönlichkeit in der Innen- und Weltpolitik, wurde 2017 fälschlicherweise wegen Betrugs verurteilt und verbrachte mehr als 18 Monate im Gefängnis. Nach den Worten des renommierten Akademikers Noam Chomsky wurde er „der prominenteste politische Gefangene der Welt“.

Gestern entschied der Oberste Gerichtshof auch, dass der Richter, der Lula verurteilte, Sergio Moro, eine voreingenommene Entscheidung traf. Geheime Dokumente zeigen, dass Moro tatsächlich mit der Staatsanwaltschaft zusammengearbeitet hat, um sicherzustellen, dass Lula verurteilt wurde, und den Weg für den faschistischen Kandidaten Jair Bolsonaro ebnete, die Präsidentschaft zu übernehmen. In einer atemberaubenden Gegenleistung nahm Moro dann die Aufgabe des Justizministers von Bolsonaro an.

„Es gibt ein Gefühl der Hochstimmung für [Lulas] Anhänger und diejenigen, die ihm so viele Jahre zur Seite standen“, sagte Michael Fox , ein Filmemacher aus der südlichen Stadt Florianopolis, der die brasilianische Politik mit einer Achterbahnfahrt verglich:

In nur wenigen Wochen wurden Lulas Anklagen aufgehoben, und jetzt wird der einstige Superstar-Richter Sergio Moro wegen gerichtlicher Befangenheit, einer Straftat, förmlich untersucht. Es ist eine massive Wende und nicht zu unterschätzen. “

„Das ist ein Sieg für die Demokratie. Wir haben wieder Hoffnung auf ein besseres Brasilien mit Lula frei “, sagte ein jubelnder Anhänger des ehemaligen Präsidenten gegenüber Fox.

Lula war der außer Kontrolle geratene Favorit, der 2018 wiedergewählt wurde. Nur sechs Wochen vor der Wahl zeigten Umfragen , dass mehr als doppelt so viele Menschen beabsichtigten, für ihn zu stimmen wie für Bolsonaro. Aber die Gerichte entschieden, dass er nicht antreten durfte, selbst aus der Gefängniszelle, in die Moro ihn gesteckt hatte, eine Entscheidung, die praktisch einen Bolsonaro-Sieg sicherstellte. Eine kürzlich durchgeführte Umfrage ergab, dass mehr als die Hälfte von Brasilien angab, bei den Präsidentschaftswahlen im nächsten Jahr definitiv oder möglicherweise für ihn zu stimmen, obwohl er noch nicht einmal eine Entscheidung über die Stellung getroffen hat.

„Die Chancen auf eine Wiederwahl von Lula sind enorm“, sagte die brasilianische Journalistin Nathália Urban gegenüber MintPress . „Er ist immer noch sehr beliebt und wird angesichts dieses polarisierten Szenarios, in dem er der einzige ist, der Bolsonaro schlagen kann, besonders bevorzugt.“

„Bolsonaro hat Angst. Seine Zustimmungsrate sinkt “, bemerkte Fox. „Wenn Lula sich entscheidet zu rennen und nicht wie 2018 wieder vom Laufen ausgeschlossen wird, hat er jede Chance, 2022 zu gewinnen.“ Fox fügte hinzu, dass nach einem Jahr, in dem Bolsonaro das Virus, das über 300.000 Brasilianer getötet hat, heruntergespielt oder völlig geleugnet hat, Lulas Freiheit den derzeitigen Präsidenten dazu veranlasst hat, verantwortungsbewusster zu handeln. Letztes Jahr wurde es einmal so schlimm, dass bewaffnete, kriminelle Banden Bolsonaros Rücksichtslosigkeit züchtigten und einseitig eine Sperrung in Gebieten auferlegten, die unter ihrer Kontrolle standen. „Wir wollen das Beste für die Bevölkerung. Wenn die Regierung nicht das Richtige tut, wird das organisierte Verbrechen dies tun “, heißt es in einem offiziellen Kommunique einer Gruppe von Drogendealern in Rio de Janeiro.

Obwohl Lula, was die Wahlen im nächsten Jahr angeht, zurückhaltend ist, verhält er sich so, als wäre er bereits Präsident. Er veröffentlicht Erklärungen, in denen er seine Landsleute auffordert, Masken zu tragen, und lädt US-Präsident Joe Biden zu einem Notfall-Coronavirus-Gipfel über Impfstoffgerechtigkeit ein.

Lula, ein ehemaliges Straßenkind und Schuhputzer, der in seiner Heimat eine herausragende Persönlichkeit war, wurde 2002 zum Präsidenten gewählt und diente bis 2011, wobei er sein Amt mit einer Zustimmungsrate von 83% niederlegte. Die Wirtschaft wuchs stetig und die Armut wurde unter seiner Führung halbiert . Während die USA in Afghanistan und im Irak einmarschierten, erklärte Lula seinen eigenen Krieg – gegen den Hunger. Seine Unterschriftenpolitik war das Paket von Bolsa Família ; Ein Deal, bei dem Mütter Geldtransfers von bis zu 150 USD pro Monat erhielten, wenn sie ihre Kinder in die Schule einschrieben und sicherstellten, dass sie gegen Gelbfieber und andere tödliche Krankheiten immunisiert waren. Schätzungsweise 50 Millionen Menschen haben davon profitiert. Urban bemerkte, dass es eine Politik wie diese war, die seine Unterstützung unter den populären Klassen des Landes aufbaute.

„Lulas Einfluss auf Brasilien und Lateinamerika kann nicht genug betont werden. Er dominierte die Politik in beiden Ländern, seit er 2002 zum ersten Mal zum Präsidenten gewählt wurde, und er dominiert weiterhin die brasilianische Politik “, sagte Dr. Barry Cannon, Soziologe an der National University of Ireland in Maynooth, der auch feststellte, dass Brasilien unter Lulas Herrschaft steht war „bemerkenswert stabil sozial und wirtschaftlich.“

Lula brauchte die Unterstützung von Liberalen und zentristischeren Kräften und war nicht so radikal wie viele soziale Bewegungen, die ihm an die Macht geholfen hätten, und forderte die US-Macht nicht so direkt heraus wie andere Regierungen wie die in Venezuela oder Bolivien. Aber – wie Steve Ellner , ein pensionierter Politikwissenschaftler der Universidad de Oriente in Venezuela, MintPress erklärte – Aktivisten sahen seine Regierung als „freundliche“ Verwaltung; eine, die ihnen zuhört und sie sicherlich nicht so unterdrückt, wie es frühere Regierungen getan hatten.

Vielleicht war sein wichtigster Einfluss jedoch auf internationale Angelegenheiten. Lula war einer der Führer der sogenannten „Pink Tide“ – einer Welle lateinamerikanischer Länder, die in den 2000er Jahren damit begann, linke, armenfreundliche, antiimperialistische Regierungen zu wählen. Bis 2011 wurde eine große Mehrheit der Region von diesen Kräften regiert. Führer wie Hugo Chavez aus Venezuela, Evo Morales aus Bolivien und Rafael Correa aus Ecuador rangierten Beamte in Washington, indem sie wichtige Ressourcen verstaatlichten und Kapitalismus und Ungleichheit anprangerten. Lula war nicht so radikal, aber als Führer des fünftgrößten Landes der Welt nach Fläche und Bevölkerung war er wohl der wichtigste.

Mit der Taktik „Teilen und Herrschen“ versuchten US-Beamte, „gute“ linke Führer (wie Lula) zu trennen, die es unterließen, Ressourcen westlicher Unternehmen zu enteignen, und verfolgten reformistischere Maßnahmen von der „schlechten Linken“ von Chavez, Morales, Correa und Kubas Fidel Castro. Aber Lula würde nichts davon haben und sich 2012 offen für die Wiederwahl von Chavez einsetzen. „Chavez, zählen Sie auf mich, zählen Sie auf die brasilianische Arbeiterpartei, zählen Sie auf die Solidarität und Unterstützung jedes… Demokraten und jedes Lateinamerikaners. Ihr Sieg wird uns gehören… und danke, Genosse, für alles, was Sie für Lateinamerika getan haben “, sagte erin einer Unterstützungsrede. So sahen sich viele Führer von Pink Tide als Teil desselben Kampfes gegen das von Amerika dominierte wirtschaftliche und politische System, mit Unterschieden in ihrer Politik, die weniger die Ideologie als vielmehr die inneren Realitäten betrafen.

Obwohl Lula den Imperialismus nicht offen wie die „schlechte“ Linke anprangerte, war er dennoch eine große Kontrolle der amerikanischen Ambitionen in Lateinamerika, blockierte Versuche, andere Staaten zu isolieren, und lehnte eine von den USA unterstützte Sezessionsbewegung in Bolivien ab. Brasilien war auch ein wichtiger Teilnehmer an einer Reihe neuer regionaler Organisationen, die diskreditierte, von den USA dominierte Organisationen ersetzen sollten.

Lula in den Iran auch unabhängig gereist und Präsident Mahmoud Ahmadinejad überzeugt zu unterzeichnen ein Atomabkommen basiert auf Verpflichtungen , die die Obama – Regierung hatte zugeschrieben. Er erwartete naiv, dass Präsident Barack Obama, der ihn zuvor als „den beliebtesten Politiker der Welt" befürwortet hatte, begeistert sein würde. Stattdessen versuchte Obama, Ahmadinedschad daran zu hindern, das Abkommen zu unterzeichnen, dem die USA zugestimmt hatten, und zerstörte den Vorwand, dass Washington sich um die Sicherung des Friedens in der Region kümmerte. Als Reaktion auf das Abkommen verschärfte Obama die Sanktionen gegen den Iran und behandelte Lula nach brasilianischen Worten als „Persona non grata auf der internationalen politischen Bühne".

Weltweit symbolisierte [Lula] die Hoffnung für die Linke – hier war ein phänomenal erfolgreicher linker Politiker, den jeder zu mögen schien. Die Pink Tide der linken Politik, die Lateinamerika von der Jahrtausendwende bis zum Putsch gegen Dilma Rousseff, Lulas Nachfolgerin, 2016 ohne Lula beherrschte, ist kaum vorstellbar. Er war sein unbestrittener Anführer. “

Nachdem die US-Regierung die brasilianische Regierung jahrelang heimlich abgehört hatte, war sie tief in die falsche Antikorruptionsaktion verwickelt, bei der Dilma angeklagt und Lula inhaftiert wurde. Das US-Justizministerium versuchte heimlich , der Taskforce „Korruptionsbekämpfung" Rückschläge in Höhe von 682 Millionen US-Dollar für ihre Arbeit zu zahlen . Aufgezeichnete Gespräche zeigen , dass Lulas Chefankläger beschrieben seine Verhaftung als „Geschenk von der CIA" , während FBI – Agenten prahlten über ihre Arbeit in Brasilien „Regierungen zu stürzen". Die Berater von Präsident Joe Biden sagten der New York Times dass seine Regierung „versuchen würde, die in Brasilien eingeleitete" Antikorruptionskampagne „wiederzubeleben und auf die gesamte Region auszudehnen.

Wenn Lula und die Arbeiterpartei wieder an die Macht kommen, werden sie wahrscheinlich viele außenpolitische Ziele der USA behindern, einschließlich der Isolierung Venezuelas, Chinas und Russlands. Dennoch hat sich Bolsonaro als so inkompetenter Anführer und Manager erwiesen, dass sowohl Ellner als auch Cannon glauben, dass viele in Washington zumindest versuchen werden, mit Lula zusammenzuarbeiten, um ihn in eine gemäßigtere Position zu bringen. Das derzeit tief gespaltene politische Klima in Brasilien ist jedoch kein gutes Zeichen für Zentristen, wie Ellner erklärte:

Höchstwahrscheinlich werden die Wahlen im Jahr 2022 polarisierend sein, was bedeutet, dass „gemäßigtere“ Kandidaten beiseite geschoben werden. In diesem Fall ist es unwahrscheinlich, dass sich das Washingtoner Establishment stark von Bolsonaro distanziert oder Sympathien für den Kandidaten der Arbeiterpartei zeigt.

Sicherlich ist der Anleger Klasse nicht glücklich über die Aussicht auf eine Rückkehr in die Herrschaft der Arbeiterpartei: auf die Nachricht von der Aufhebung von Lulas Kosten, die brasilianische Börse stürzte um 4%; Reuters sagte seinen Geschäftslesern, dass seine Freilassung „schlimme Konsequenzen“ haben würde. Vermutlich nicht für Brasilianer, sondern für Vermögenspreise, da Bolsonaros „marktfreundliche Wirtschaftsreformagenda“ (ein Euphemismus für den Feuerverkauf staatlicher Vermögenswerte, enorme Kürzungen bei Löhnen und Renten des öffentlichen Sektors und Steuererleichterungen für die Reichen) zum Tragen kommen würde Ende.

Die Nachricht, dass Lula endlich frei ist, lässt jedoch viele in der Region auf eine bessere Zukunft hoffen. Während Lula in den 2000er Jahren das Rebellenbündnis anführte, schlug das Imperium in den 2010er Jahren zurück, als viele konservative oder reaktionäre Regierungen an die Macht kamen, oft mit Hilfe von von den USA unterstützten Putschen, dunklem Geld oder Gesetzgebungstaktiken, wie in Brasilien zu sehen. Mit der Wahl von Andres Manuel Lopez Obrador in Mexiko und Alberto Fernandez in Argentinien, der Niederlage des bolivianischen Staatsstreichs und der wahrscheinlich bevorstehenden Rückkehr fortschrittlicher Kräfte in Ecuador gibt es jedoch eine neue Hoffnung in ganz Lateinamerika und darüber hinaus.

„Wenn Brasilien wieder nach links abbiegt, insbesondere mit Lula an der Macht, wird es die Linke in der Region erneut auf Trab bringen“, erklärte Cannon und bemerkte, dass ein freundliches Brasilien seinen Nachbarn Raum zum Atmen geben würde, um unabhängig zu wachsen, und warnte, dass das Land dies dringend tun muss Finden Sie neue politische Führer, die jünger sind als der 75-jährige ehemalige Stahlarbeiter, und dass die Region über den Extraktivismus als Grundlage der Wirtschaft hinausblicken muss. „[Lulas] Wahl wird ein Glücksfall für die multipolare Welt sein“, fügte Ellner hinzu.

