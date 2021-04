Peking und Myanmar / Fakten / Meinungen

Myanmars ethnische bewaffnete Gruppen

Ungefähr 20 Rebellen-Gruppen, darunter die United Wa State Army, die Karen National Union, die Kachin Independence Army und die Arakan Army, kontrollieren ein Drittel von Myanmar

Sie machen zusammen etwa ein Drittel der Bevölkerung aus.



Mehrere haben den Staatsstreich vom 1. Februar verurteilt, durch den Aung San Suu Kyi gestürzt wurde. Einige haben mit Vergeltungsmaßnahmen gedroht

Die britische Kolonialherrschaft hinterließ in Myanmar einen komplexen Flickenteppich kultureller, ethnischer und sprachlicher Gruppen.

Jahrzehntelang hat in verschiedenen Regionen ein Kampf um Autonomie, ethnische Identität, Drogen, Edelsteine und andere Ressourcen stattgefunden. Die Konflikte haben Rebellengruppen gegen das Militär geführt, das von der Bamar-Ethnie dominiert wird. Burmas Militär, auch als Tatmadaw bekannt ist 350.000 Mann stark.

Der Wiederherstellungsrat des Shan-Staates / der Shan-Staatsarmee – Süd (RCSS) hatte als letzte Gruppe den Putsch anprangert und erklärt Myanmars bewaffnete ethnische Gruppen würden nicht untätig bleiben wenn die Streitkräfte der Militärjunta weiterhin Demonstranten töten.

Viele Demonstranten fordern die Bildung einer Bundesarmee, einer Forderung, der sich auch Rebellen-Gruppen angeschlossen haben sollen.

Die Arakan National Party (ANP) sah den Putsch als Gelegenheit, die NLD-Regierung von Aung San Suu Kyi zu schädigen, obwohl das Militär in der Vergangenheit auch einen ethnischen Aufstand der Arakanesen brutal unterdrückt und Zehntausende von Arakanese-Zivilisten, dem Kernbestand der ANP, vertrieben hatte.

„Die NLD von Aung San Suu Kyi ist der größte politische Konkurrent der Arakan National Party (ANP) im Bundesstaates Rakhine. „Dies war eine Chance [für die ANP ] um sie loszuwerden und die Kontrolle über den gesamten Rakhine-Staat endgültig zu erlangen. “ Die Junta soll der ANP – Myanmars viertgrößter Partei, Sitze in der Zentral- und Landesregierung angeboten haben.

Die Karen National Union (KNU), eine der größten bewaffneten ethnischen Gruppen, unterstützt jetzt die „Übergangsregierung“ Myanmars, die von NLD-Mitgliedern und Politikern eingerichtet wurde, die nicht festgenommen wurden.

Ethnische bewaffnete Gruppen spielen auch eine entscheidende Rolle, indem sie den vielen verdrängten NLD-Parlamentariern, die sich jetzt versteckten einen sicheren Hafen boten.

China soll über einen großen Einfluss haben über die ethnischen politischen und bewaffnete Gruppen in Myanmar in der aktuellen Krise. Einige Gruppen von ihnen sollen Unterstützung von Peking erhalten, einem Erbe der Unterstützung Chinas für die Kommunistische Partei Birmas in den 1960er Jahren.

Zu diesen Gruppen gehören die United Wa State Army (UWSA), die im Wa State operiert – einer autonomen Region im nördlichen Shan State, der an China grenzt – und in viel geringerem Maße die Kachin Independence Army (KIA). Die UWSA, die größte bewaffnete ethnische Gruppe des Landes, ist mit chinesischen Waffen ausgestattet, die von China bereitgestellt würden, darunter tragbare Luftverteidigungssysteme oder MANPADS, Raketen, die eine echte Bedrohung für das myanmarische Militär darstellen.

Peking soll auch andere bewaffnete ethnische Gruppen, einschließlich der KIA, unterstützen.

Während Peking die Partei unterstützen würde, von der es glaubte, dass sie Myanmar höchstwahrscheinlich Stabilität bringen würdekönnte China auch die Seite wechseln, wenn Myanmar ins Chaos gleitet, was die wirtschaftlichen Interessen Chinas schädigt und zum Zustrom von Flüchtlingen nach China führt “.

„Die Junta ist ein unzuverlässiger Partner, der in der Vergangenheit seine Allianz mit China abgeschaltet hat und sowohl zu Hause als auch in Peking unbeliebt ist.

Sie haben auch das Land bisher durcheinander gebracht, die Industriegebiete von Yangon in ein Kriegsgebiet verwandelt und Investoren vertrieben. Wenn die Junta fällt, will Peking nicht direkt daneben sein. “

