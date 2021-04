Myanmar, Libyen und Syrien: Gefährliche Parallelen (New Eastern Outlook)

https://journal-neo.org/2021/03/31/myanmar-libya-and-syria-dangerous-parallels/





Als Demonstranten in den Straßen von Myanmar anfingen, englischsprachige Schilder zu schwenken, die „R2P“ oder die „Schutzverantwortung“ forderten, hätte die erste Reaktion des Westens auf Libyen sein müssen – ein Rückblick auf das letzte Mal, als R2P in Anspruch genommen wurde – im Jahr 2011. Die Gewalt in Libyen im Jahr 2011 war Teil des von den USA entwickelten „Arabischen Frühlings“ mit Oppositionsgruppen, Fronten, die sich als Nichtregierungsorganisationen (NGOs) ausgeben, und sogar bewaffneten Fraktionen, die alle von den USA unterstützt wurden und sich Jahre im Voraus auf die Durchführung einer Region vorbereiteten – eine breite Kampagne für Destabilisierung, Regimewechsel, militärische Intervention und Besatzung.

Zu dieser Zeit versprachen viele – einschließlich des US-Senators John McCain -, dass sich der „arabische Frühling“ ausbreiten würde – absichtlich und als Teil von Washingtons Wunsch, die politischen und wirtschaftlichen Ordnungen des Iran, Russlands und Chinas einzukreisen, einzudämmen und schließlich zu stürzen.

Die Zeitschrift Atlantik veröffentlichte 2011 einem Artikel mit dem Titel „Der arabische Frühling: Ein Virus, das Moskau und Peking angreifen wird“ in dem sogar Folgendes bemerkt wurde:

… McCain machte eine sehr schockierende Erklärung. Er sagte: „Vor einem Jahr waren Ben-Ali und Gaddafi nicht an der Macht. Assad wird nächstes Jahr um diese Zeit nicht an der Macht sein. Dieser arabische Frühling ist ein Virus, der Moskau und Peking angreifen wird. “ McCain verliess dann die Bühne.

Trotz des endgültigen Versagens des von den USA entwickelten arabischen Frühlings, einen umfassenden Regimewechsel über Libyen hinaus zu erreichen – gelang es immerhin noch, die Regionen Nordafrikas und des Nahen Ostens zu destabilisieren oder auf andere Weise zu zerstören -, indem ein Vorwand für eine dauerhafte US-Militärpräsenz geschaffen wurde, einschließlich der dauerhaften Besetzung der östlichen Region Syriens und die Entstehung eines anhaltenden Konflikts, der leicht als Stellvertreterkrieg gegen den Iran bezeichnet werden kann – eine der Nationen, auf die der Arabische Frühling 2011 letztendlich abzielte.

McCain war ein unerschütterlicher Befürworter der US-Militärintervention in den Anfangsphasen des Arabischen Frühlings. Bis zu seinem Tod im Jahr 2018 traf er in Libyen und Syrien mit US-bewaffneten und unterstützten Terroristen zusammen.

Als er erklärte, dass ein von den USA entwickelter Konflikt schließlich Moskau und Peking erreichen würde, war bereits zu der Zeit klar, dass er – notwendigerweise – zuerst die Stabilität der Nationen entlang der Peripherien Russlands und Chinas erreichen und untergraben musste.

Und dies ist ein Prozess, der seitdem fortgesetzt wurde – mit einer von den USA unterstützten „Farbrevolution“, die 2013-2014 die Ukraine angriff, in jüngerer Zeit in Weißrussland – und sowohl innerhalb Chinas als auch entlang seiner Peripherie – tödlicher Separatismus in der chinesischen Region Xinjiang, gewaltsame Unruhen in Hongkong Kong, Oppositionsgruppen in Thailand, waren offen gegen enge Beziehungen zwischen Bangkok und Peking – und jetzt die Krise in Myanmar.

Myanmar, Libyen und Syrien: Gefährliche Parallelen

Die Proteste in Myanmar als Reaktion auf den Sturz der von den USA unterstützten Regierung von Aung San Suu Kyi und ihrer Nationalen Liga für Demokratie (NLD) Anfang dieses Jahres begannen gewaltsam. Dies waren dieselben politischen Gruppen, die vor Jahren die Rohingya-Gemeinden gestürmt hatten – sie töteten Bewohner und brannten Häuser und Geschäfte nieder. Es ist unwahrscheinlich, dass sie seitdem „friedliche“ Methoden angewendet haben.

Um die Gewalttätigkeit der Proteste zu verstärken, waren die westlichen Medien stark von faux-menschenrechtlichen Gruppen wie der Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) abhängig, die unbegründete „Zahlen“ von Toten und Inhaftierten zur Verfügung stellt. Die westlichen Medien erwähnen niemals, dass AAPP von der US-Regierung über die National Endowment for Democracy finanziert wird und dass der Gründer und gemeinsame Sekretär der AAPP – Ko Bo Kyi – ebenfalls ein NED-Stipendiat ist.

Ähnliche Fronten wurden vom Westen in Libyen und Syrien genutzt – einschließlich der Libyschen Liga für Menschenrechte und des Syrischen Observatoriums für Menschenrechte.

Videos von Demonstranten mit Macheten, Schwertern, Pfeil und Bogen, Molotow-Cocktails und anderen Waffen, die mit Polizei und Soldaten kämpften, wurden sogar von den westlichen Medien ausgestrahlt – und gelegentlich wurden auch Polizisten und Soldaten erwähnt, die bei der Gewalt starben. Aber insgesamt – die westlichen Medien berichteten von einem einseitigen „Massaker“ an „friedlichen Demonstranten“ durch die Sicherheitskräfte in Myanmar.

Wir erinnern uns an ähnliche Erzählungen über die Eröffnungsphasen der Konflikte in Libyen und Syrien im Jahr 2011.

Westliche Medien wie die BBC und Reuters versuchten, die Opposition in Libyen und Syrien als „friedlich“ darzustellen, bis zu dem Zeitpunkt, als Aufnahmen von Oppositionsgruppen mit Kriegswaffen – einschließlich Panzern – auftauchten. Als bekannt wurde, wie schwer bewaffnet und organisiert die Opposition war – und als es Zeit für die USA und ihre Verbündeten wurde, sie offen zu bewaffnen und zu unterstützen -, begannen die westlichen Medien zu „erklären“, warum „friedliche Demonstranten“ „keine Wahl hatten“ die Waffen zu ergreifen.

Die exakt gleiche Erzählung spielt sich jetzt in Myanmar ab.

Myanmar Now – finanziert von der US-Regierung über die National Endowment for Democracy (NED), wie in einem Artikel der Columbia Journalism Review enthüllt – in einem kürzlich erschienenen Artikel mit dem Titel „Während das Abschlachten von Zivilisten weitergeht, entscheiden einige, dass es Zeit ist, Waffen zu ergreifen“ sie versuchen heute, eine ähnliche Erzählung zu verkaufen.

Der Artikel behauptet:

Nur mit Schleudern, provisorischen Schilden und Molotow-Cocktails bewaffnet, konnten Ko Saung und seine Kameraden feststellen, dass sie den Streitkräften, die mit tödlichen Waffen und einer Lizenz zum gnadenlosen Mord ausgerüstet waren, nicht gewachsen waren. Deshalb beschlossen sie, dass es Zeit für sie war, echte eigene Waffen zu besorgen und zu lernen, wie man sie benutzt. Und um das zu tun, wussten sie, dass sie in Grenzgebiete gehen mussten, in denen ethnische bewaffnete Gruppen seit Jahrzehnten gegen die Tatmadaw kämpfen.

Der Artikel erklärt dann, wie – erst zwei Monate nach Beginn der Krise – bereits eine Parallelregierung gebildet wurde und eine „Bundesarmee“ bereits bereit ist, gegen Myanmars Militär um die Kontrolle über das Land zu kämpfen.

Der Artikel erklärt:

Das Komitee, das den Pyidaungsu Hluttaw (CRPH) vertritt, der von Abgeordneten der gestürzten Zivilregierung Myanmars gebildet wurde, hat eine Alternative angeboten: eine Bundesarmee, die alle gegen das Regime gerichteten Kräfte umfasst. Laut CRPH besteht die Idee darin, Verteidigungspläne von der Gemeinde- / Dorfebene bis zur Gemeindeebene aufzustellen. Nachdem eine Erklärung zu dem Vorschlag veröffentlicht worden war, wurden in verschiedenen Teilen des Landes eine Reihe von Sicherheitsausschüssen eingerichtet.

Zu diesen „gegen das Regime gerichteten Kräften“ gehören bewaffnete ethnische Gruppen, die seit Jahrzehnten Finanzmittel, Ausrüstung und Waffen von den Vereinigten Staaten über Front-Organisationen erhalten, die sich als NGOs ausgeben – viele von ihnen sind auf der Website der US-Regierung für nationale Stiftung für Demokratie aufgeführt .

Genau wie in Libyen und Syrien versuchen die westlichen Medien und von den USA finanzierte Propagandaorgane wie Myanmar Now, die Idee von „pro-demokratischen“ Kräften von „Freiheitskämpfern“ zu verkaufen – die sich in Wirklichkeit eindeutig aus bewaffneten Extremisten zusammensetzt durch ethnische Identität, die von den USA jahrzehntelang genutzt wurde, um Myanmar zu spalten – und die Nation in tödlichen, langwierigen Konflikten während ihres Kampfes mit der Regierung von Myanmar – und wenn sie erfolgreich war – miteinander zu verbrennen.

Die CRPH wird – in den kommenden Tagen und Wochen – zweifellos von den USA und ihren Verbündeten als die „legitime“ Regierung von Myanmar anerkannt, was es den USA und anderen ermöglicht, sie zu bewaffnen, zu finanzieren und auf andere Weise zu unterstützen bieten, um die Gesamtmacht über das Land zu ergreifen.

Es wird wahrscheinlich auch die Möglichkeit für die USA geben, eine begrenzte militärische Intervention vorzuschlagen – unter Berufung auf den Einsatz der Luftwaffe Myanmars gegen mit Kriegswaffen bewaffnete Oppositionsgruppen -, genau wie es die USA in Libyen getan und in Syrien versucht (und teilweise getan) haben.

Das Proxy-Regime wird in der Lage sein, das US-Militär auf Myanmars Territorium „einzuladen“ – ein Traumszenario für die USA, die China unbedingt mit ihrem Militär umkreisen wollen -, indem es ihre Truppen in einer Nation einsetzt, die wie Myanmar direkt an China grenzt.

Die USA versprachen, dass sich der arabische Frühling – wie ein Virus – bis vor die Haustür von Moskau und Peking ausbreiten würde. Für China – Myanmar ist eindeutig infiziert und stirbt langsam an seiner Grenze – ist dieser Tag jetzt gekommen.

Brian Berletic ist ein in Bangkok ansässiger Autor, der unter anderem für das Online-Magazin „ New Eastern Outlook“

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related