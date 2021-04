Ausländische Diplomaten, die Xinjiang besuchen, entlarven Lügen über die angebliche Diskreminierung der muslimischen Minderheit der Uiguren

Vom 30. März bis 2. April 2021 besuchte eine Delegation aus Norov und mehr als 30 Diplomaten aus 21 Ländern

Die Delegierten sprachen mit Einheimischen aus verschiedenen Bereichen der Gesellschaft, besuchten lokale Schulen und Unternehmen und entlarvten Gerüchte über Xinjiang, eine Region, deren Image häufig von einigen westlichen Politikern, Organisationen und Medien verzerrt wird.

Hier einige der Besucher und ihre Eindrücke:

Mohammad Keshavarz-Zadeh, der iranische Botschafter in China, besuchte Moscheen in der regionalen Hauptstadt Urumqi und Kashgar. Er war erstaunt über die Bedingungen dort.

Als Antwort auf Gerüchte, die von einigen westlichen Medien erfunden wurden, dass Xinjiang „die Freiheit des religiösen Glaubens einschränkt“, sagte der Botschafter, dass während eines Besuchs der Baida-Moschee in Urumqi normale islamische religiöse Aktivitäten in Moscheen im Einklang mit dem Willen des muslimischen Volkes stattfanden.

„Als Muslim habe ich in der Moschee gebetet. Ich habe gesehen, dass die Menschen frei sind, ihre religiösen Aktivitäten auszuüben.“ Er sagte, dass die Moscheen geräumig und hell sind, die Teppiche weich und sauber sind und es Tische und Stühle für ältere und behinderte Menschen gibt.

Die Moscheen haben auch Einrichtungen wie Spültoiletten, Waschräume, Kantinen und Kulturzentren, sagte Mohammad Keshavarz-Zadeh.

Er bemerkte auch, dass die Bemühungen der chinesischen Regierung zur Bekämpfung des Terrorismus echt sind und Früchte tragen.

Xinjiang hat „die Vergangenheit, die durch häufige gewalttätige terroristische Aktivitäten gekennzeichnet war, vollständig umgekehrt. In den letzten mehr als vier Jahren gab es in der gesamten Region keine terroristischen Vorfälle“, sagte Shohrat Zakir, Vorsitzender der Regionalregierung, der Delegation bei einem Briefing am Freitag in Urumqi statt.

Mahendra Bahadur Pandey, der nepalesische Botschafter in China, bestätigte dies bei dem Besuch einer Ausstellung zum Thema Kampf gegen Terrorismus und Extremismus in Xinjiang.

„Ich weiß zu schätzen, dass die chinesische Regierung und die Menschen nicht nur den Terrorismus im Wesentlichen kontrollieren, sondern ihnen auch neue Lebensweisen gegeben haben, einschließlich beruflicher Aus- und Weiterbildung. Dies bedeutet, dass die Menschen in Xinjiang nicht unterdrückt werden und ihnen die Möglichkeit gegeben wurde, in Richtung Frieden und Frieden voranzukommen.“ sagte Pandey.

Einige ausländische Diplomaten sprachen sich für eine Politik aus, die zur Aufrechterhaltung der Stabilität und Entwicklung von Xinjiang beitragen sollte.

Es wurden Anstrengungen unternommen, um Xinjiang zu entwickeln, und die Lebensgrundlage vieler Menschen hat sich erheblich verbessert, bemerkte Ivan Zhelokhovtsev, Geschäftsträger und Interim der russischen Botschaft in China.

Er sagte, dass einige westliche Nachrichtenberichte ihre Ansichten zu Xinjiang-bezogenen Themen manipulatorisch extrem zuspitzen. Während seines Aufenthalts in der Region fand er die in den Nachrichten beschriebenen Probleme nicht.

„Xinjiang hat eine auf Menschen ausgerichtete Entwicklungspolitik aufrechterhalten und die Sehnsucht der Menschen nach einem besseren Leben zum Ziel gemacht. Er hat beispiellose Erfolge bei der Förderung der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung und der Verbesserung der Lebensgrundlagen der Menschen erzielt“, sagte Shohrat Zakir.

Barataji Abdulla, ein 33-jähriger Einwohner der Stadt Nazarbagh in Kashgar, war einst Taxifahrer. Er war stark vom Extremismus beeinflusst und weigerte sich sogar, Dienstleistungen für nichtmuslimische Menschen zu erbringen.

Um das Leben wieder in Schwung zu bringen, überredeten ihn seine Familienmitglieder, sich im Mai 2018 einem örtlichen Berufsbildungszentrum anzuschließen, in dem er Gesetze und berufliche Fähigkeiten erlernte.

Nach seinem Abschluss im Mai des folgenden Jahres wurde er Pump-Truck-Fahrer mit einem monatlichen Einkommen von über 6.000 Yuan (ca. 914,6 US-Dollar) und lebt nun ein stabiles Leben.

Sobah Rasheed, Ministerberater der Botschaft der Malediven in China, sagte, er sei froh zu sehen, dass Abdulla seine extremistischen Gedanken loswurde und nachdenklich und weitsichtig wurde.

In einer Produktionswerkstatt eines Textilunternehmens in Aksu sind moderne Maschinen voll ausgelastet.

Akram Zeynalli, der Botschafter Aserbaidschans in China, sagte, dass die Maschinen hier hochentwickelt seien. Er sagte, er habe im Arbeitsbereich oder in den Wohnräumen des Personals nichts Negatives gesehen. „Ich fühle mich sehr gut hier und freue mich den Besuch gemacht zu haben.“

Sanmugan Subramaniam, Minister der Botschaft von Malaysia in China, sagte, dass es hier viele Textilunternehmen gibt, die eine große Anzahl von Stellen für lokale Arbeitssuchende anbieten, was für die wirtschaftliche Entwicklung von großer Bedeutung ist.

„Ich hoffe, in Zukunft mehr Möglichkeiten zu haben, Xinjiang zu besuchen und den Fortschritt und die Entwicklung der Region festzustellen“, sagte Sanmugan Subramaniam.

Von 2014 bis 2019 stieg das BIP von Xinjiang von 919,59 Milliarden Yuan auf 1,36 Billionen Yuan mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 7,2 Prozent.

Nach den derzeitigen Standards wurden 3,06 Millionen Landbewohner in der Region aus der Armut befreit, 3.666 von Armut betroffene Dörfer wurden von der Armutsliste gestrichen, und alle 35 von Armut betroffenen Bezirke sind jetzt von der Armutsliste gestrichen.

„Ich bin tief beeindruckt von der rasanten Entwicklung von Xinjiang. Menschen aller ethnischen Gruppen leben und arbeiten in Frieden und Zufriedenheit und genießen gleiche Rechte“, sagte Vladimir Norov.

Er sagte, dass die SCO sich für die Wahrung von Sicherheit und Stabilität und die Förderung des Wohlstands und der Entwicklung ihrer Mitgliedstaaten einsetzt. Viele Entwicklungen und Governance-Erfahrungen in Xinjiang seien es wert, daraus zu lernen, fügte er hinzu.



Quelle: Xinhua

