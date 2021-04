Eilmeldung: Unmittelbare Kriegsgefahr

Unmittelbare Kriegsgefahr

Seit mehreren Wochen dauern die Feuerüberfälle der ukrainischen Streitkräfte an der Frontlinie zu den Volksrepubliken Lugansk und Donezk bereits an. Ukrainische Militärs erklären mit westlicher Rückendeckung, dass sie zu einer groß angelegten Offensive gegen die Volksrepubliken und die Krim bereit sind.

US- und NATO-Militärberater sowie Spezialkräfte sind vor Ort. Täglich bringen NATO-Transportflugzeuge militärisches Gerät in die Kampfzone. Beobachter rechnen damit, dass die Ukraine für Mitte April den Beginn einer Offensive gegen die Volksrepubliken und die Krim plant.

Die Ukraine und die Volksrepubliken haben die Mobilmachung eingeleitet. In der Volksrepublik Donezk werden ab 1. April alle Männer der Jahrgänge 1994 bis 2003 für die Dauer von sechs Monaten zum Militärdienst einberufen.

Parallel findet das NATO-Manöver Defender Europe 21 mit dem regionalen Schwerpunkt Schwarzmeerregion, in unmittelbarer Nähe zur Ukraine, statt. Daran sollen 31.000 NATO-Soldaten teilnehmen. Die Verlegung der Truppen samt schwerer Kampftechnik läuft auf Hochtouren.

Die New York Times berichtet, dass das „European Command“ der US-Truppen in Europa den Bereitschaftsgrad von „möglicher Krise“ auf „unmittelbar bevorstehende Krise“ erhöht hat. Damit werden US-Truppen in Europa in Kampfbereitschaft versetzt.

Russlands Außenminister Lawrow warnte angesichts dieser Eskalation, dass die Entfachung eines neuen Krieges durch die Ukraine zu deren Zerstörung führen wird. Das wüssten auch die ukrainischen Militärs. Sie würden aber durch ihre westlichen Partner „…allen voran (durch) die USA zu diesem Krieg bzw. Kriegsbeginn angestachelt und gedrängt“ Russland hoffe, dass ein Kriegsausbruch noch verhindert werden kann.

