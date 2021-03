Ostermarsch 2021 in Berlin

Samstag, 3. April 2021 – 13:00



„Runter vom Sofa! Rauf auf die Straße!„,

Kundgebung: 13 Uhr, Rosa-Luxemburg-Platz,

Redner*innen: Giselher Hickel (Niederländische-ökumenische Gemeinde),

Jutta Kausch (Schauspielerin, Friko), Yannick Kiesel (NaturFreunde Deutschlands),

Barbara Majd Amin (AG Frieden GEW Berlin), Ulrike Trautwein (Generalsuperintendentin

Sprengel Berlin Ev. Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz),

Dominikus Vogl (ICAN), Musik: Querbeet, Die Rache der Großväter,

Mod.: Christa Weber/Uwe Hiksch

anschl. Demo durch den Prenzlaurt Berg, wieder zurück zum Rosa-Luxemburg-Platz,

Flyer siehe hier

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related