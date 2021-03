Webinar: Atomwaffenverbotsvertrag – Nukleare Teilhabe in Europa

Mit dem Inkrafttreten des TPNW (Vertrag über das Verbot von Kernwaffen) werden die Regierungen in europäischen Nuklear-Sharing-Ländern, dh Belgien, Deutschland, Italien und den Niederlanden, mit einer neuen Realität konfrontiert: Die nukleare Abrüstung steht nun auf der Tagesordnung Sicherheitspolitik.

Dies gibt der Friedensbewegung in Europa eine wichtige Chance, eine neue Strategie zu entwickeln, um Druck auf europäische Regierungen und NATO-Staaten auszuüben, um ihr Dogma der nuklearen Teilhabe zu überdenken.

Die europäische Friedensbewegung konnte das Ziel eines nuklearfreien Europas jedoch noch nicht verwirklichen. Es fehlt ein gemeinsamer Fahrplan mit praktikablen Schritten zur Beendigung des nuklearen Teilens. Dies ist unsere Chance: Der Prozentsatz der Befürworter der Unterzeichnung des TPNW hat in Europa 75–80% erreicht. Die weltweite ICAN – Kampagne für das TPNW gewinnt an Fahrt. Die konstruktive Kritik von Wissenschaftlern und Bürgern am Expertengruppenbericht der NATO 2030 wird eine wichtige Rolle spielen.

Mit mehreren Webinaren zur Beendigung des Nuklearaustauschs in Europa möchte IPPNW Europe – zusammen mit ICAN-Europe und der Nuke Free Europe Campaign – diese Diskussion anregen. Wir wollen eine gemeinsame Strategie für die betroffenen europäischen Länder entwickeln, indem wir einen Dialog zwischen Friedensaktivisten, Jugendbewegungen, Kirchen, Gewerkschaften mit Wissenschaftlern und Parlamentariern schaffen.

Unser erstes Webinar findet am 29. März 2021 von 18.00 bis 19.30 Uhr MEZ statt

Registrieren Sie sich bei Zoom



Referenten: Tom Sauer (Universität Antwerpen), Experte für nukleare Rüstungskontrolle und internationale Sicherheitsfragen, gibt einen Überblick über die Situation in Belgien; Weitere Länderberichte werden von Peter Buijs (NVMP Niederlande), Lisa Clark (Internationales Friedensbüro und Rete Italiana Pace e Disarmo) und Anne Balzer (ICAN Deutschland) vorgelegt. Die Diskussion wird von Susy Snyder, Expertin von ICAN und PAX Netherlands, eröffnet.

SPRACHE ENGLISCH

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related