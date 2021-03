Papst Franziskus wendet sich mit einer persönlichen Botschaft an Julian Assange. Gefängniskaplan im britischen Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh übergab die Botschaft persönlich.

Julian Assange, Gründer von WikiLeaks, erhielt eine persönliche Nachricht von Papst Franziskus. In einem Tweet von Stella Moris, der Partnerin des australischen Aktivistin enthüllte sie zwar nicht den Inhalt der Botschaft des Papstes, bedankte sich jedoch ausdrücklich für die Unterstützung von Katholiken und Christen.

Sie teile mit, dass der Kaplan im Gefängnis in Belmarsh die Nachricht am Palmsonntag überbracht habe.

Die Vereinigten Staaten werfen dem Gründer von WikiLeaks vor, Verschlusssachen preisgegeben zu haben, und versuchen, ihn in die USA auszuliefern zu lassen

Alles begann im Jahr 2010, als Assange über 250.000 diplomatische Dokumente veröffentlichte, von denen viele „vertraulich“ waren.

Es ist nicht das erste Mal, dass der Papst an im Gefängnis befindliche Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens schreibt. Es gab zum Beispiel den Fall mit Lula da Silva.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related