Sprecherin des russischen Außenministeriums reagiert auf Vorwürfe aus dem Westen in Sachen Impfstoffe

Wir haben auf die öffentliche Argumentation einer Reihe von Vertretern der Europäischen Kommission hingewiesen, darunter auch des EU-Kommissars für den Binnenmarkt, T. Breton, über das Fehlen zentraler Käufe des russischen Arzneimittels „Sputnik V“ durch die Europäer Union.

In diesem Zusammenhang müssen wir mit Bedauern feststellen, dass die Europäische Kommission ihre ursprüngliche, merklich zähflüssige Zusammenarbeit ausschließlich mit westlichen Unternehmen fortsetzt: Verträge über die Lieferung von Impfstoffen auf EU-weiter Ebene wurden nur mit Herstellern aus der EU geschlossen. die USA und Großbritannien.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass Sputnik V bereits im August 2020 beim russischen Gesundheitsministerium registriert war. Danach wurden interessierte ausländische Partner eingeladen, an der gemeinsamen Forschung teilzunehmen, sich auf die Parameter der Versorgung und sogar auf die Möglichkeit einer Lokalisierung zu einigen Produktion. Trotzdem wächst die weltweite Nachfrage nach diesem Impfstoff auch jetzt noch exponentiell, wenn die Wirksamkeit und Sicherheit von Sputnik V nicht mehr in Zweifel gezogen wird. Seitens der EU-Länder selbst lehnt Herr T. Breton die Notwendigkeit einer russischen Droge durch die Europäische Union kategorisch ab. Ist das nicht ein politisierter Ansatz?

Ich hoffe, dass eine solche Haltung der Europäischen Kommission gegenüber Sputnik V und gegenüber seinen eigenen Bürgern das Tempo der Prüfung unseres Antrags auf Registrierung eines russischen Impfstoffs durch die Europäische Arzneimittel-Agentur nicht beeinflusst. Insbesondere unter Berücksichtigung des Interesses vieler EU-Mitgliedstaaten an unserer Droge sowie der Aussagen des WHO-Regionaldirektors für Europa, H. Kluge, dass in Europa ein russischer Impfstoff dringend benötigt wird.

Quelle: https://www.mid.ru/ru/press_service/spokesman/briefings/

