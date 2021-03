Werner Ruhoff: Immense Gefahr durch Atomwaffen / Infostand Attac-AG Globalisierung u. Krieg 27.3.

https://youtu.be/7CCBFO9TMSk

Für Frieden, Abrüstung und den UN-Atomwaffenverbotsvertrag – Rede von Brigitte Sändig (Attac Berlin)

https://youtu.be/GxvW-aZHo5w

Die Berliner Friedenskoordination warb mit einem Autokorso für den Ostermarsch 2021:



https://www.flickr.com/photos/frikoberlin/51075639503/in/album-72157718796533847

