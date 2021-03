CNN sendet die „Meinung“ des Trump CDC-Chefs, Covid-19 sei ein „WUHAN LABORATORIUM LECK“

Die von Trump favorisierte Theorie über den Ursprung der Covid-19-Pandemie als Laborleck in Wuhan scheint von CNN gebilligt worden zu sein, das dem CDC-Direktor des ehemaligen US-Präsidenten Luft gab, um seine „Meinung“ zu vertreten.

Das Interview mit Robert Redfield, der unter Donald Trump als Direktor der Zentren für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten (CDC) fungierte, wurde von CNN im Rahmen einer Vorschau auf ein bevorstehendes Feature-Programm namens „COVID WAR: The Pandemic Doctors Speak Out“ ausgestrahlt. ” In einem Eins-zu-Eins-Segment mit Sanjay Gupta von CNN bot Redfield die jüngste Wiederholung der Behauptung an, dass der Ausbruch von Covid-19 in China Ende 2019 als Leck aus einem Virologielabor begann.

„Andere Leute glauben das nicht. Das ist gut. Die Wissenschaft wird es irgendwann herausfinden “ , sagte er über die Theorie und fügte hinzu, dass er keine „ Intentionalität “ impliziere – dh, dass ein chinesisches Labor den Erreger absichtlich freigesetzt habe.

Die Theorie der versehentlichen Laborlecks wurde von Mitgliedern der Trump-Administration, insbesondere von Außenminister Mike Pompeo, nachdrücklich befürwortet. Trumps Weißes Haus beschuldigte China und die Weltgesundheitsorganisation (WHO), die Dinge zu vertuschen und die Welt unvorbereitet zu lassen, um mit der Pandemie fertig zu werden.

Peking wies die Anschuldigungen zurück und sagte, Washington habe lediglich versucht, die Schuld für seine katastrophale Covid-19-Reaktion auf China zu verlagern, das im Gegenteil die Krankheit erfolgreich unter Kontrolle hielt.

Eine Informationsmission der WHO, die nach Wuhan ging, um neue Beweise für die Entstehung des SARS-CoV-2-Coronavirus zu sammeln, nannte das Laborleckszenario „äußerst unwahrscheinlich“ und sagte, der Sprung von Fledermäusen zu Menschen sei wahrscheinlich durch ein Zwischentier geschehen . Ein vollständiger Bericht über die Ergebnisse des Teams wird in Kürze erwartet.

Quelle:

https://www.rt.com/usa/519297-trump-cdc-lab-leak/

