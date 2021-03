Axel Plasa: Rede der Vereinigten Front Lateinamerika vom 27. März 2021 / Berlin Brandenburger Tor

Die vergangene Woche stand ganz im Zeichen des Besuchs des bolivianischen Präsidenten Luis Arce Catacora in Mexiko. Der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador hatte seinen bolivianischen Amtskollegen eingeladen, um den 503. Jahrestag der Schlacht von Champotón, Campeche, zu feiern, in der die spanischen Eroberer eine vernichtende Niederlage gegen die indigene Bevölkerung erlitten, und um die politischen Beziehungen zwischen Bolivien und Mexiko zu bekräftigen. Es wurde nicht nur die Bedeutung der Rolle Mexikos bei der Absetzung von Evo Morales in Bolivien nach dem Staatsstreich von 2019 hervorgehoben. Derzeit geht es darum, die Allianzen zwischen den beiden Ländern zu stärken, insbesondere das Thema Lithium, das 2019 in Bolivien nicht weniger wichtig war und das auch Mexiko hat. In diesem Sinne lobte AMLO das ökonomische Modell der Ausbeutung dieser Ressource, die heute mit der weltweit wachsenden Elektromobilität zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Eine weitere wichtige Entwicklung war, dass sich Argentinien offiziell aus der sogenannten Lima-Gruppe zurückzog. Mit diesem Schritt hat Präsident Alberto Fernández die Außenpolitik seines Vorgängers Mauricio Macri im Jahr 2017 gegenüber Venezuela umgekehrt. Diese Gruppe, die den Einzug des selbsternannten Präsidenten Juan Guaidó in die Präsidentschaft des Karibiklandes fördern will, scheint ihr Ziel immer weniger zu erreichen, da alle Versuche, Präsident Nicolás Maduro zu stürzen, in der Vergangenheit gescheitert sind und Guaidós Position auf einem Minimum ist, insbesondere seit der Installation der neuen Nationalversammlung im Januar 2021. Argentinien hatte sich bereits seit dem Amtsantritt von Fernandez dafür entschieden, sich keiner Resolution der Lima-Gruppe anzuschließen, blieb aber dennoch in der Form in ihr.

In Venezuela fiel die Tatsache auf, dass die bolivarischen Streitkräfte gegen eine Gruppe kolumbianischer Aufständischer an der gemeinsamen kolumbianisch-venezolanischen Grenze intervenierten. Offenbar handelt es sich um eine Dissidentengruppe der FARC-Guerilla, die einseitig beschloss, nach Venezuela einzureisen, und von venezolanischen Soldaten konfrontiert wurde. Daraufhin machte die Regierung von Caracas diese Konfrontationen öffentlich und beschuldigte Kolumbien, die Kontrolle über das Grenzgebiet nicht ordnungsgemäß auszuüben, und dass „jeder Versuch, die territoriale Integrität Venezuelas zu verletzen, ob konventionell oder verdeckt, durch irgendeine bewaffnete Organisation, ob regulär oder irregulär, mit einer energischen Reaktion beantwortet werden wird“. Zweifellos ist diese Grenze, die größtenteils im Dschungel liegt, äußerst schwer zu kontrollieren. Dennoch spielen diese Fakten dem Pro-Uribe-Lager in die Hände, dass Venezuela ein Rückzugsgebiet für die Guerilla in ihrem Kampf gegen die Zentralregierung wäre. Die bewaffneten Kräfte der derzeit kämpfenden FARC distanzierten sich in einem in den sozialen Netzwerken veröffentlichten Video deutlich von diesen Abspaltungen und verwiesen auf ihre Politik der Nichteinmischung in den Nachbarländern Kolumbiens.

Ebenso wird gegen den ehemaligen Abgeordneten Guaidó wegen der Abzweigung staatlicher Mittel für den Erwerb von Impfstoffen inmitten der Pandemie Covid-19 ermittelt. Die Staatsanwaltschaft gab bekannt, dass sie sich nach dem Betrag von etwa 7.000 Millionen Dollar erkundigt, die sich im Ausland befinden und aufgrund rechtlicher Hindernisse, die von Regierungen, die Nicolás Maduro die Anerkennung entzogen haben, nicht in Reichweite der venezolanischen Regierung sind. Insgesamt gibt es laut Generalstaatsanwalt Tarek William Saab 25 offene Verfahren gegen den ehemaligen Präsidenten der Nationalversammlung.

In Ecuador wies der scheidende Präsident Lenin Moreno einen Bericht zurück, der ihn mit Verbrechen gegen die Menschlichkeit während seiner Amtszeit in Verbindung bringt. Damit wies der Präsident den Bericht der Sonderkommission für Wahrheit und Gerechtigkeit (CEVJ) der Ombudsstelle in Ecuador zurück, die seiner Regierung sowie der ehemaligen Regierungsministerin María Paula Romo, dem aktuellen Verteidigungsminister Oswaldo Jarrín und anderen Verantwortlichen Repression und Menschenrechtsverletzungen während der Proteste im Jahr 2019 vorwarf. Moreno seinerseits beschuldigte die Demonstranten, sich selbst verletzt zu haben, während er sich von jeglicher Verantwortung bei diesen Ereignissen distanzierte. Sie verteidigten nur „den Frieden und die Sicherheit des Staates“, argumentierte der Präsident.

In Bolivien wurde die ehemalige Putschistin Jeanine Áñez in ein neues Gefängnis verlegt, wo sie nun die medizinische Behandlung erhalten kann, die sie laut dem in der vergangenen Woche veröffentlichten medizinischen Bericht benötigen würde. Die ehemalige Präsidentin, die in Trinidad verhaftet wurde und sich in Untersuchungshaft befindet, da sie ein hohes Fluchtrisiko darstellt, ist nach eigenen Angaben in einen Hungerstreik getreten, bis sie vollständig freigelassen wird. Allerdings ist in den sozialen Netzwerken ein Foto aufgetaucht, auf dem ihr Streik offensichtlich nicht ganz konsequent ist, zumindest wenn das Foto authentisch ist. Von seiner Übergangsregierung werden auch der ehemalige Präsidentschaftsvorsitzende Yerko Núñez, der ehemalige Innenminister Arturo Murillo und Verteidigungsminister Fernando López gesucht. Ersterer befindet sich derzeit in den Vereinigten Staaten, letzterer vermutlich in Brasilien.

Die Spannungen in der südlichen Hemisphäre sind hoch, da die Unruhen in Paraguay anhalten, wo Präsident Mario Abdo wegen seines Umgangs mit der Pandemie und der angeblichen Umleitung von Impfstoffen und Krankenhausbetten zum Rücktritt aufgefordert wird. Die Rücktritte seiner Minister sind damit verbunden, während die Unterstützung in der Bevölkerung, die er genießt, auf einem absoluten Tiefpunkt ist.

Möglicherweise stehen wir vor einer generellen Verschiebung des Gleichgewichts, bei der der Einfluss der Regierungen, die den Washingtoner Konsens befürworten, immer schwächer wird. Je nachdem, wie die Wahlen in Peru und Ecuador im April ausfallen, bleibt einmal mehr abzuwarten, ob wir es mit einer neuen Verteilung der politischen Gewichte in der lateinamerikanischen Region zu tun haben, zumal Mexiko in letzter Zeit seine Beziehungen zu Argentinien und Bolivien verstärkt und die Ankunft progressiverer Regierungen in Lateinamerika in Sicht ist.

Es lebe die Solidarität der Völker Lateinamerikas!

Raus mit dem US-Imperialismus aus Venezuela und Bolivien!

Hasta la victoria siempre

Venceremos.

