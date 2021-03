Webinars: Agent Orange, bleibendes Erbe des Vietnamkrieges

Vor sechzig Jahren verwendeten die Vereinigten Staaten über Südvietnam, Kambodscha und Laos ungefähr 19 Millionen Gallonen von 15 verschiedenen Herbiziden, einschließlich 13 Millionen Gallonen Agent Orange. Während des Sprühens waren zwischen 2,1 und 4,8 Millionen Vietnamesen ausgesetzt, und viele weitere sind weiterhin der Umwelt ausgesetzt. Die Exposition von Agent Orange wirkt sich weiterhin negativ auf das Leben von Männern und Frauen in Vietnam und in den USA aus. Die Exposition von Agent Orange ist mit Krebs, Immunschwäche, Fortpflanzungskrankheiten und schweren Geburtsfehlern bei direkt exponierten Vietnamesen, Amerikanern und Vietnamesen sowie deren Kindern und Enkeln verbunden.

In diesem kraftvollen Panel teilen Hoan Thi Tran und Heather Bowser ihre persönlichen Geschichten. Jonathan Moore erörtert die US-Rechtsfälle um Agent Orange, und Tricia Euvrard spricht über die aktuelle Klage in Frankreich. Susan Schnall spricht über die allgemeinen gesundheitlichen Auswirkungen von Agent Orange, und Paul Cox erörtert kurz die Gesetzgebung zu Agent Orange, die die US-Kongressabgeordnete Barbara Lee in Kürze einführen wird.

