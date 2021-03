Erklärung der United National Antiwar Coalition zur US-Aggression gegenüber China

Die Biden-Regierung verstärkt ihre Aggression gegen China. Die neue pazifische Abschreckungsinitiative des Pentagons umfasst die verstärkte Einkreisung Chinas durch das US-Militär und den Einsatz von Atomraketen, die zuvor durch den von den USA unterzeichneten Intermediate Range Nuclear Forces-Vertrag verboten worden waren.

Vor kurzem traf sich Präsident Biden mit Führern Japans, Indiens und Australiens – dem sogenannten „Quad“, einem militärischen und wirtschaftlichen Bündnis gegen China. Das Pentagon fordert, dass sein jährliches pazifisches Budget gegenüber der Zuweisung von mehreren Milliarden US-Dollar im letzten Jahr verdoppelt wird.

US-Militärbasen auf der ganzen Welt

Während ihres jüngsten Besuchs in Japan drohten US-Außenminister Anthony Blinken und Verteidigungsminister Lloyd Austin, sich gegen die chinesische „Aggression“ „zurückzudrängen“. Wir stellen fest, dass diese chinesischen „Angreifer“ eine einzige Militärbasis außerhalb ihrer Grenze in Dschibuti, Afrika, haben. Im Gegensatz dazu hat das US-Militär mehr als die 20-fache Anzahl ausländischer Militärbasen wie alle anderen Länder zusammen und sein Militär in 172 Ländern. Das kaiserliche Arsenal umfasst die Aufrechterhaltung von Söldnerarmeen, Todesschwadronen, Mordteams der Spezialoperation, Drohnenkriegsmorden sowie tödliche Sanktionen, Blockaden und Embargos gegen 39 Nationen.

Bidens Fokus auf China

Biden behält die von der Trump-Regierung für chinesische Waren auferlegten Strafzölle in Höhe von fast 1 Billion US-Dollar bei.

Anfang März machte Außenminister Anthony Blinken die US-Politik gegenüber China absolut klar: „China ist das einzige Land mit der wirtschaftlichen, diplomatischen, militärischen und technologischen Macht, das das stabile und offene internationale System, alle Regeln, Werte und Werte ernsthaft in Frage stellt Beziehungen, die die Welt so funktionieren lassen, wie wir es wollen, weil sie letztendlich den Interessen dient und die Werte des amerikanischen Volkes widerspiegelt. “ (Hervorhebung hinzugefügt.) Aus unserer Sicht bezieht sich Blinkens „wir“ ausschließlich auf die Interessen der US-Unternehmenselite, nicht auf die Menschen in den USA.

Das „internationale System“, auf das sich Blinken bezieht, ist dasjenige, das die USA nach dem Zweiten Weltkrieg mit unbestrittener militärischer und wirtschaftlicher Überlegenheit etablierte. Der US-Dollar wurde als Reservewährung der Welt etabliert. Die US-Unternehmenselite lehnt jede Herausforderung ihrer Herrschaft ab.

US Pivot nach Asien

Heute umfasst der US-amerikanische „Pivot to Asia“, der erstmals unter der Obama-Regierung gegründet wurde, die Präsenz von Kriegsschiffen und massiven Streitkräften im gesamten asiatisch-pazifischen Raum.

China hat sich weder im Golf von Mexiko noch bei Streitkräften, die die US-Grenzen umgeben, erwidert.

Die USA behaupten, sich für Demokratie einzusetzen

Die USA behaupten, der Verfechter der Freiheit und der demokratischen Rechte auf der ganzen Welt zu sein, wurden jedoch an ihren eigenen Grenzen durch die größten demokratischen, menschenrechtlichen und antirassistischen Mobilisierungen der Neuzeit mit rund 20 Millionen Schwarzen, Latinos, herausgefordert. Protestierende aus Asien, Amerika und den amerikanischen Ureinwohnern, zusammen mit weißen Jugendlichen der Arbeiterklasse, die in 2.000 US-Städten mobilisieren, um den systemischen Rassismus der USA zu entschlüsseln und Black Lives Matter zu fordern! Die USA haben kein Recht, von anderen zu verlangen, was sie ihren eigenen armen und unterdrückten Menschen verweigern.

Die USA bedrohen China, während ihre „Freunde“ wie die brutalen Herrscher von Saudi-Arabien, den Philippinen, Haiti und Israel von jeglicher Kritik verschont bleiben, da sie die imperiale Politik der USA auf der ganzen Welt unterstützen.

US-Atomkriegsgefahr

Vor kurzem erklärte der indopazifische Befehlshaber der USA, Adm. Philip Davidson, gegenüber einem Streitkräfteausschuss des Senats, dass China die einzige Nation mit der wirtschaftlichen, diplomatischen, militärischen und technologischen Macht sei, die die Vereinigten Staaten herausfordert. Er erklärte: „Ich denke, die Bedrohung zeigt sich in diesem Jahrzehnt tatsächlich in den nächsten sechs Jahren.“ Davidson fuhr fort: „Wir müssen unbedingt bereit sein zu kämpfen und zu gewinnen, wenn sich [dieser wirtschaftliche] Wettbewerb in einen Konflikt verwandelt.“ Davidsons „Kampf und Sieg!“ zeigt eine irrationale Bedrohung durch den Atomkrieg. Die USA und ihr britischer imperialistischer Juniorpartner erhöhen ihre nuklearen Fähigkeiten, während Biden Trumps Space Force verfolgt und damit droht, das Wettrüsten in den Weltraum auszudehnen.

COVID-19 und US-Sanktionen

Die COVID-19-Krise des vergangenen Jahres wurde genutzt, um die US-Aggression gegenüber China zu beschleunigen. China konnte entscheidende Maßnahmen ergreifen, um das Virus einzudämmen und zu bekämpfen und zum Wirtschaftswachstum zurückzukehren. Sie hat ihre Impfstoffe zusammen mit anderen medizinischen Hilfsgütern in ärmere Länder geschickt. In scharfem Gegensatz dazu haben die USA das Virus nicht eingedämmt. Es wurden mehr Todesfälle und Infektionen verzeichnet als in jedem anderen Land. seine Wirtschaft hat sich nicht erholt. Während der Pandemie haben die USA die Sanktionen gegen Länder verschärft, die sich weigern, die Vorschriften von Washington und der Wall Street einzuhalten. Dazu gehörten erhöhte Sanktionen gegen Medikamente und medizinische Geräte. Diese Tatsachen sind weder für die Menschen auf der Welt noch für die Menschen in den USA verloren gegangen

Das Recht auf Selbstbestimmung

Die UNAC unterstützt das Recht der unterdrückten Nationen auf Selbstbestimmung, dh frei von militärischen Eingriffen und wirtschaftlicher Herrschaft zu sein. Dies schließt ihr Recht ein, Hilfe von anderen Nationen zu suchen und anzunehmen, um zur Verteidigung ihrer Souveränität beizutragen, wie dies bei Venezuela, Iran und Syrien der Fall ist. Es beinhaltet ihr Recht, frei von US-amerikanischen Kriegsgefahren, Regimewechseln und Interventionen zu sein.

Wir fordern:

Beenden Sie die US-Aggression gegenüber China!

Nein zu einem neuen Kalten Krieg!

Keine Militarisierung des Weltraums!

Verbot von US-Atomwaffen !

Geld für Arbeit und Gesundheit, nicht für Krieg!

Beende rassistische antiasiatische Verleumdungen und Angriffe!

[UNAC ist eine breite nationale Antikriegsorganisation mit 160 Mitgliedsorganisationen in Städten in den USA. Wir sind uns gegen alle US-Kriege gegen arbeitende Menschen im In- und Ausland einig. Während unsere Mitgliedsorganisationen ein breites Spektrum an Ansichten über die Politik und Praktiken der Regierungen anderer Nationen haben, stehen wir zusammen, um ihr Recht zu verteidigen, frei von US-Herrschaft zu sein.]

https://www.unacpeace.org/

