Die Banalität des Bösen bei Sanktionen – Von Jacob G. Hornberger

25. März 2021 „Information Clearing House“

Die Banalität des Bösen innerhalb der Mainstream-Presse, wenn es um Aktionen geht, die vom nationalen Sicherheits-Establishment der USA durchgeführt werden, hört nie auf, mich zu erstaunen. Das jüngste Beispiel erscheint in der New York Times in einem investigativen Stück, das mich absolut verblüfft hat. Das Stück besteht aus einem Video, das eine umfangreiche Untersuchung eines Schiffes zeigt, das verdächtigt wurde, das System der Wirtschaftssanktionen zu verletzen, das die US-Regierung und die UN gegen Nordkorea verhängt haben.

Das Video wurde von dem, was die Times ihr „Visual Investigative Team“ nennt, zusammengestellt. Das Video, so die Times, „untersucht das Labyrinth der Verbindungen hinter geheimen Öllieferungen an Nordkorea, unter Missachtung der internationalen Sanktionen.“ Es sind fünf Mitarbeiter, die mit dieser Aufgabe betraut wurden. Sie sagen, dass sie „Monate damit verbrachten, Schiffsverfolgungsdaten, Firmenaufzeichnungen und Satellitenbilder zu überprüfen, um einen Weg aufzudecken, wie Nordkorea die strengen internationalen Sanktionen umgeht.“ Sie haben nicht gesagt, wie viel ihre Untersuchung gekostet hat, aber meine Vermutung ist, dass es mindestens ein paar Millionen Dollar waren.

Dazu frage ich: Wen interessiert das schon? Oder anders formuliert: Warum sollte sich Nordkorea diesen „strengen internationalen Sanktionen“ nicht entziehen? Was ist falsch daran, dies zu tun? Warum sollten ihre Versuche, die Sanktionen zu umgehen, von der US-Mainstream-Presse untersucht und darüber berichtet werden?

Ich kann mir nicht helfen, aber ich denke, dass diese Art von Fragen nie in den Köpfen der Leute auftauchen, die in diesem Untersuchungsteam dienen. Sie gehen zweifellos davon aus, dass die von den USA und der UNO verhängten Sanktionen legitim sind und dass es daher illegitim ist, wenn Nordkorea gegen sie verstößt.

Schließlich hätte dieses Untersuchungsteam seine Zeit, seine Bemühungen und sein Geld lieber darauf verwenden können, die schrecklichen Auswirkungen der Sanktionen auf die Menschen in Nordkorea zu untersuchen. Zum Beispiel wäre eine ausführliche Studie über die Hungertoten erbaulich gewesen. Ebenso eine Untersuchung darüber, wie die Sanktionen in Verbindung mit dem sozialistischen Wirtschaftssystem Nordkoreas zur wirtschaftlichen Verarmung des nordkoreanischen Volkes beigetragen haben.

Es gibt noch einen weiteren wichtigen Punkt zu bedenken, was die Times mit ihrer Untersuchung gemacht hat: Ihre Nachforschungen darüber, wie Nordkorea die Sanktionen umgeht, könnten dem nationalen Sicherheitsstaat der USA dabei helfen, gegen solche Umgehungsversuche vorzugehen. Ein hartes Durchgreifen würde natürlich dazu beitragen, mehr Tote und mehr Leid unter dem nordkoreanischen Volk herbeizuführen.

Die Denkweise der Ermittler ist offensichtlich von der Vorstellung geprägt, dass die USA und die UNO die Guten“ und Nordkorea der Böse“ sind. Der „Gute“ hat die Sanktionen verhängt. Der „Bösewicht“ umgeht die Sanktionen. Also führen sie eine umfangreiche Untersuchung durch, wie der „Böse“ die Sanktionen des „Guten“ umgeht. Wenn die Untersuchung dem „Guten“ hilft, seine Sanktionen durchzusetzen, dann soll es so sein. Schließlich ist er der „gute Kerl“.

Das ist die Denkweise des größten Teils der Mainstream-Presse, seit die US-Regierung nach dem Zweiten Weltkrieg in einen Staat der nationalen Sicherheit umgewandelt wurde, mit der angeblichen Mission, die Vereinigten Staaten davor zu bewahren, von dem umzingelt zu werden, was US-Beamte sagten, es sei eine internationale kommunistische Verschwörung, die angeblich in Moskau, Russland, angesiedelt war. (Ja, dieses Russland – dasselbe Russland, von dem US-Beamte und die Mainstream-Presse auch heute noch so besessen sind).

Nordkorea war angeblich Teil dieser angeblichen internationalen kommunistischen Verschwörung. Das ist der Grund, warum die USA und die UNO in den frühen 1950er Jahren in den koreanischen Bürgerkrieg eingriffen. Die Idee war, dass, wenn man Nordkorea den Krieg gewinnen ließe, die Roten bald die Kontrolle über die Vereinigten Staaten übernehmen würden.

Das ist auch der Grund, warum die CIA es so leicht hatte, im Rahmen ihrer geheimen Operation Mockingbird Personen innerhalb der US-Mainstream-Presse zu rekrutieren. Verleger, Redakteure und Reporter betrachteten es als eine große Ehre, der CIA als vertrauenswürdiger Aktivposten im globalen Krieg gegen den Kommunismus zu dienen.

Die Mainstream-Mentalität ist die gleiche, wenn es um Kuba geht. Die US-Regierung hat seit 1959 ein striktes Wirtschaftsembargo gegen dieses Land aufrechterhalten. In Kombination mit Kubas sozialistischem System hat das Embargo dem kubanischen Volk den Lebenssaft ausgepresst.

Doch wie oft haben wir die Mainstream-Presse in den letzten Jahrzehnten gesehen, die sich gegen das Übel und die Unmoral dieses Embargos gewandt hat? Selten. Die Annahme war einfach, dass der „gute Kerl“ die legitime Autorität hat, ein Embargo gegen den „bösen Kerl“ zu verhängen. Selbst wenn einige in der Mainstream-Presse jetzt nach der Beendigung des Embargos rufen, dann meistens, weil sie „nicht funktioniert haben“ und nicht, weil sie böse und unmoralisch sind.

Und warum wird Kuba als der „Bösewicht“ betrachtet. Weil es von einem kommunistischen Regime regiert wird. In den Augen des nationalen Sicherheitsestablishments der USA macht das Kuba automatisch zum „Bösewicht“ und damit zum Gegenstand von Sanktionen und Embargos, die seine Bürger töten und verarmen lassen. Im Übrigen bedeutet es auch, dass der „gute Kerl“ die Autorität hat, Leute zu ermorden, die im Regime des „bösen Kerls“ dienen. Eine dunkle Ironie in all dem ist natürlich, wie die Mainstream-Presse diese „Bösen“ dafür lobt, dass sie solche sozialistischen Programme wie staatlich bereitgestellte Altersvorsorge (d.h. Sozialversicherung), staatlich bereitgestellte Gesundheitsfürsorge (d.h. Medicare und Medicaid) und staatlich bereitgestellte Bildung für Kinder (d.h. öffentliche Schulbildung) entwickeln und aufrechterhalten.

Tatsache ist, dass die US-Regierung und die UNO aus moralischer, rechtlicher und verfassungsrechtlicher Sicht keine legitime Autorität haben, Sanktionen oder Embargos gegen Nordkorea, Kuba oder irgendjemand anderen zu verhängen. Im Übrigen hatten die US-Regierung und die UNO nie die legitime Autorität, sich in den Koreakrieg einzumischen und dabei Millionen von Koreanern zu töten. Die US-Regierung hatte auch nie die legitime Autorität, irgendeinen kubanischen Offiziellen zu ermorden, einschließlich Kubas Führer Fidel Castro.Darüber hinaus hat Nordkorea die legitime Autorität, Atomwaffen zur Abschreckung oder zur Verteidigung gegen einen weiteren militärischen Angriff der USA auf ihr Land einzusetzen, insbesondere angesichts der Bereitschaft der US-Regierung, Atomwaffen auf bewohnte Städte einzusetzen. Mit welcher Berechtigung verweigern die US-Regierung und die UNO den Menschen das Recht auf Selbstverteidigung? Vergessen wir nicht, dass sich die USA formell immer noch im Krieg mit Nordkorea befinden, da nie ein Friedensvertrag zur Beendigung des Koreakrieges unterzeichnet wurde. Vergessen wir auch nicht, dass der Krieg der USA nach unserer Regierungsform illegal ist, da der Kongress Nordkorea nie den Krieg erklärt hat, wie es die Verfassung verlangt.

Das sind die Punkte, die die Mainstream-Presse leider selten anspricht. Sie gehen einfach davon aus, dass die US-Regierung und die UNO im Recht sein müssen und dass die von ihnen angegriffenen Regime im Unrecht sein müssen. Sie sind nicht in der Lage, aus dieser pro-nationalen, sicherheitsstaatlichen Denkweise auszubrechen, weshalb sie ihre Zeit, ihre Bemühungen und ihr Geld damit verschwenden, zu untersuchen, wie Menschen gegen Sanktionen verstoßen, anstatt die moralische Überlegenheit zu verfolgen, indem sie die schrecklichen Folgen der Sanktionen untersuchen und darüber berichten, mit dem Ziel, sie zu beenden.

Jacob G. Hornberger is founder and president of The Future of Freedom Foundation. He was born and raised in Laredo, Texas, and received his B.A. in economics from Virginia Military Institute and his law degree from the University of Texas. He was a trial attorney for twelve years in Texas. He also was an adjunct professor at the University of Dallas, where he taught law and economics. https://www.fff.org

Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related