Die NATO heute vor 22 Jahren: Erster „out-of-area“ Einsatz und völkerrechtswidriger Angriffskrieg gegen Jugoslawien

37.465 NATO-Angriffe und ca. 20.000 Tonnen Bomben und Raketen hinterließen Tausende Tote und Verletzte, zerstörten die Infrastruktur des Landes, die die Grundsicherung des täglichen Bedarfs der Bevölkerung abdeckten, wie Wasser, Elektrizität und Heizkraftwerke. Selbst Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen wie Altenheime blieben nicht verschont. Schulen, Personenzüge, Gefängnisse, Flüchtlingstrecks, Marktplätze, Wohnhäuser, Brücken, Kirchen u.a. Einrichtungen von Religionsgemeinschaften, Fernsehtürme, Kulturstätten und -denkmäler etc. wurden bombardiert oder beschossen. Auch die Botschaft Chinas wurde zerstört. Durch die zielgerichtete Vernichtung von Schlüsselindustrien wie z.B. Raffinerien, der Autowerke in Kragujevac, Chemische Werke in Novi Sad oder Pancevo wurden die Lebensgrundlagen eines ganzen Volkes zerstört mit erheblichen, fortwährenden Umweltschäden. Aufgrund des Einsatzes von Bomben mit abgereichertem Uran kommt es auch weiterhin zu multiplen Krebserkrankungen, Missbildungen bei Neugeborenen und aggressiven Leukämieerkrankungen bei Kindern.



Derzeit übt die NATO auch im Balkan den Krieg gegen Russland: Für „Defender 21“ wurden fünf temporäre Logistikzentren auf Gebieten des früheren Jugoslawiens errichtet.

von (dp)

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related