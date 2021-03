Übermittlung der Afghanistan-Petition an die deutsche Bundesregierung und die lokalen Medien

7.225 Menschen haben eine Petition unterschrieben

Bitten Sie 35 Regierungen, Afghanistan zu verlassen, und danken Sie 6 anderen dafür. Wir werden eine Webseite, eine druckbare PDF-Datei und eine sortierbare Excel-Datei mit der Petition, den Namen der Unterzeichner, den Ländern und den Kommentaren aller Personen erstellen, die Kommentare hinzugefügt haben.

Wir werden eine Pressemitteilung und einen Kommentar verfassen, die geändert / übersetzt / ergänzt werden können. Wir möchten Ihre Hilfe, um diese Botschaft an Ihre Regierung und die lokalen Medien weiterzuleiten.

Hier sind die 35 Länder: Albanien, Armenien, Australien, Österreich, Aserbaidschan, Belgien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Tschechien, Dänemark, Estland, Finnland, Georgien, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Mongolei, Niederlande, Nordmakedonien, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden, Türkei, Ukraine, Großbritannien und USA.

Wenn Sie an der Übermittlung und Förderung der Petition zur Entfernung ausländischer Truppen aus Afghanistan beteiligen möchten / und Ländern danken wollen, die ihre Truppen entfernt haben, füllen Sie bitte dieses kleine Formular aus:

https://actionnetwork.org/ Formulare / Zustellung-Afghanistan- Petition

