Reden der chinesischen Diplomaten beim Gipfeltreffen USA-China in Alaska

Vertreter für außenpolitische Angelegenheiten der Kommunistischen Partei Chinas, Yang Jiechi: (über Dolmetscher) Sekretär Blinken und Herr Sullivan, der Staatsrat und Außenminister Wang Yi und ich sind nach Anchorage in den USA, gekommen, um diesen strategischen Dialog mit den USA zu führen. Wir hoffen, dass dieser Dialog aufrichtig und offen sein wird. Sowohl China als auch die Vereinigten Staaten sind wichtige Länder der Welt, und gemeinsam tragen wir wichtige Verantwortung für den Frieden, die Stabilität und die Entwicklung der Welt und der Region. In China haben wir gerade das Lianghui oder die beiden Sitzungen des Nationalen Volkskongresses und der Politischen Konsultativkonferenz des Chinesischen Volkes abgeschlossen. Während der Sitzungen verabschiedeten wir den Entwurf für den 14. Fünfjahresplan für wirtschaftliche und soziale Entwicklung und die langfristigen Ziele bis zum Jahr 2035.

Für China befinden wir uns jetzt in einem historischen Jahr, in dem wir vom Erreichen des Ziels für das erste Jahrhundert zum Ziel für das zweite Jahrhundert übergehen werden, und bis zum Jahr 2035 wird China mit Sicherheit eine grundlegende Modernisierung erreichen. Und bis zum Jahr 2050 wird China eine vollständige Modernisierung erreichen. China hat entscheidende Erfolge und wichtige strategische Erfolge bei der Bekämpfung von COVID-19 erzielt, und wir haben einen vollständigen Sieg bei der Beendigung der absoluten Armut in China erzielt. Chinas Pro-Kopf-BIP beträgt nur ein Fünftel des BIP der Vereinigten Staaten, aber wir haben es geschafft, die absolute Armut für alle Menschen in China zu beenden. Und wir hoffen, dass andere Länder, insbesondere die fortgeschrittenen Länder, diesbezüglich ähnliche Anstrengungen unternehmen werden. Und China hat auch historische Erfolge erzielt, indem es das Land in jeder Hinsicht zu einem mäßig prosperierenden Land gemacht hat. Das chinesische Volk versammelt sich ganz um die Kommunistische Partei Chinas. Unsere Werte sind die gleichen wie die gemeinsamen Werte der Menschheit. Das sind: Frieden, Entwicklung, Fairness, Gerechtigkeit, Freiheit und Demokratie.

Was China und die internationale Gemeinschaft verfolgen oder aufrechterhalten, ist das auf die Vereinten Nationen ausgerichtete internationale System und die internationale Ordnung, die durch das Völkerrecht gestützt wird, und nicht das, was von einer kleinen Anzahl von Ländern der sogenannten regelbasierten internationalen Ordnung befürwortet wird. Und die Vereinigten Staaten haben ihren Stil – Demokratie im Stil der Vereinigten Staaten – und China hat die Demokratie im chinesischen Stil. Es ist nicht nur Sache des amerikanischen Volkes, sondern auch des Volkes der Welt, zu bewerten, wie die Vereinigten Staaten ihre eigene Demokratie vorangetrieben haben. In China haben wir nach Jahrzehnten der Reform und Öffnung in verschiedenen Bereichen einen langen Weg zurückgelegt. Insbesondere haben wir unermüdliche Anstrengungen unternommen, um zum Frieden und zur Entwicklung der Welt beizutragen und die Ziele und Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen aufrechtzuerhalten.

Die Kriege in dieser Welt werden von einigen anderen Ländern ausgelöst, die zu massiven Opfern geführt haben. Für China haben wir jedoch für andere Länder einen friedlichen Entwicklungspfad gefordert, und dies ist der Zweck unserer Außenpolitik. Wir glauben nicht daran, mit Gewalt einzudringen, andere Regime mit verschiedenen Mitteln zu stürzen oder die Menschen in anderen Ländern zu massakrieren, weil all dies nur Aufruhr und Instabilität in dieser Welt verursachen würde. Und letztendlich würden all dies auch den Vereinigten Staaten nicht gut dienen.

Wir glauben daher, dass es für die Vereinigten Staaten wichtig ist, ihr eigenes Image zu ändern und ihre eigene Demokratie im Rest der Welt nicht weiter voranzutreiben. Viele Menschen in den Vereinigten Staaten haben tatsächlich wenig Vertrauen in die Demokratie der Vereinigten Staaten, und sie haben verschiedene Ansichten bezüglich der Regierung der Vereinigten Staaten. In China haben laut Regierungsumfragen die Führer Chinas die breite Unterstützung des chinesischen Volkes. Also kein Versuch – wie die in den USA durchgeführten Meinungsumfragen zeigen, dass die Führer Chinas die Unterstützung des chinesischen Volkes haben. Kein Versuch, Chinas soziales System zu beschmutzen, würde irgendwohin führen. Fakten haben gezeigt, dass solche Praktiken das chinesische Volk nur dazu bringen würden, sich enger um die Kommunistische Partei Chinas zu versammeln und stetig auf die Ziele hinzuarbeiten, die wir uns gesetzt haben.

1952 verabschiedete China seinen ersten Fünfjahresentwicklungsplan, und jetzt befinden wir uns im ersten Jahr des 14. Fünfjahresentwicklungsplans. Wir werden diesen Weg Schritt für Schritt fortsetzen. Bei Chinas Entwicklung geht es nicht nur darum, Vorteile für die Menschen in China zu schaffen, sondern auch darum, zur Entwicklung der Welt im 21. Jahrhundert beizutragen. China und die Vereinigten Staaten sind beide wichtige Länder und tragen beide wichtige Aufgaben. Wir müssen beide in Bereichen wie COVID-19 zum Frieden, zur Stabilität und zur Entwicklung der Welt beitragen, die wirtschaftlichen Aktivitäten in der Welt wiederherstellen und auf den Klimawandel reagieren. Es gibt viele Dinge, die wir gemeinsam tun können und bei denen unsere Interessen zusammenlaufen.

Wir müssen also die Mentalität des Kalten Krieges und den Nullsummen-Spielansatz aufgeben. Wir müssen unsere Denkweise ändern und sicherstellen, dass in diesem Jahrhundert, dem 21. Jahrhundert, große oder kleine Länder, insbesondere die großen Länder, zusammenkommen, um zur Zukunft der Menschheit beizutragen und eine Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft für die Menschheit aufzubauen . Es ist auch wichtig, dass wir alle zusammenkommen, um eine neue Art von internationalen Beziehungen aufzubauen, die Fairness, Gerechtigkeit und gegenseitigen Respekt gewährleisten. In einigen regionalen Fragen besteht meines Erachtens das Problem darin, dass die Vereinigten Staaten eine langjährige Gerichtsbarkeit und Unterdrückung ausgeübt und die nationale Sicherheit durch Gewaltanwendung oder finanzielle Hegemonie überfordert haben, was Hindernisse für normale Handelsaktivitäten geschaffen hat.

Wir glauben, dass China import- und exportbezogene Themen nach wissenschaftlichen und technologischen Standards behandelt hat. Sekretär Blinken, Sie sagten, Sie seien gerade aus Japan und der ROK zurückgekommen. Diese beiden Länder sind Chinas zweit- und drittgrößter Handelspartner. [Der Verband Südostasiatischer Nationen] ist jetzt Chinas größter Handelspartner und überholt die Europäische Union und die Vereinigten Staaten. Wir hoffen daher, dass die Vereinigten Staaten solide Beziehungen zu allen Ländern im asiatisch-pazifischen Raum aufbauen. Wir sollten viele gemeinsame Freunde haben. Dies ist der richtige Weg im 21. Jahrhundert.

Am Vorabend des chinesischen Neujahrs hatten Präsident Xi Jinping und Präsident Joe Biden ein Telefongespräch. Die beiden Präsidenten einigten sich darauf, die Kommunikation zu intensivieren, Differenzen zu bewältigen und die Zusammenarbeit zwischen unseren beiden Ländern auszubauen. Wir führen diesen Dialog heute, um das gemeinsame Verständnis der beiden Präsidenten zu verfolgen, das während ihres Telefongesprächs erreicht wurde. Und diesen Dialog zu führen, ist in der Tat eine Entscheidung der beiden Präsidenten. Für die Menschen in beiden Ländern und der Welt hoffen sie also, dass sich aus unserem Dialog praktische Ergebnisse ergeben. Und Xinjiang, Tibet und Taiwan sind unveräußerliche Teile des chinesischen Territoriums. China ist entschieden gegen eine Einmischung der USA in die inneren Angelegenheiten Chinas. Wir haben unsere entschiedene Ablehnung einer solchen Einmischung zum Ausdruck gebracht und werden als Reaktion entschlossen handeln.

In Bezug auf die Menschenrechte hoffen wir, dass die Vereinigten Staaten in Bezug auf die Menschenrechte besser abschneiden. China hat stetige Fortschritte bei den Menschenrechten erzielt, und Tatsache ist, dass es in den Vereinigten Staaten viele Probleme in Bezug auf die Menschenrechte gibt, die auch von den USA selbst anerkannt werden. Die Vereinigten Staaten haben auch gesagt, dass sich Länder in der heutigen Welt nicht auf Gewalt verlassen können, um die Herausforderungen zu lösen, denen wir gegenüberstehen. Und es ist ein Versäumnis, verschiedene Mittel einzusetzen, um die sogenannten autoritären Staaten zu stürzen. Und die Herausforderungen, denen sich die Vereinigten Staaten in Bezug auf Menschenrechte gegenübersehen, sind tief verwurzelt. Sie sind nicht nur in den letzten vier Jahren entstanden, wie zum Beispiel Black Lives Matter. Es ist erst vor kurzem aufgetaucht. Wir hoffen daher, dass es für unsere beiden Länder wichtig ist, dass wir unsere jeweiligen Angelegenheiten gut verwalten, anstatt durch Schuldzuweisungen gegen andere auf dieser Welt davon abzulenken.

Und für China werden wir unsere eigenen Angelegenheiten gut regeln und hoffen, unseren 1,4 Milliarden Chinesen ein besseres Leben zu ermöglichen. Dies ist das Ziel der chinesischen Diplomatie. Außerdem werden wir unseren Beitrag zum Frieden und zur Stabilität der Welt leisten. Seitdem China und die Vereinigten Staaten vor einigen Jahrzehnten in unserem Engagement das Eis zwischen unseren beiden Ländern gebrochen haben, haben sie gemeinsam viel erreicht. Dies ist das Ergebnis der konzertierten Bemühungen der Menschen mit Visionen beider Länder, und diese Vergangenheit ist Teil unserer Erfolge. Obwohl sich in dieser Welt so viel geändert hat, ist es wichtig, dass unsere beiden Länder darüber nachdenken, wie wir zusammenarbeiten und unsere Zusammenarbeit unter den neuen Umständen ausbauen können.

Wenn es einen Wettbewerb zwischen unseren beiden Ländern gibt, konzentriert sich der Wettbewerb meines Erachtens auf den wirtschaftlichen Aspekt, und in diesem Bereich ist es, wie ich gerade gesagt habe, für Reibungen in unserem wirtschaftlichen Engagement wichtig, rational auf sie zu reagieren und Win-Win-Ergebnisse zu suchen. Und der Handel zwischen China und den USA hat bereits viel erreicht, und wir sollten es noch besser machen. Die überwiegende Mehrheit der amerikanischen Unternehmen in China hat gesagt, dass Chinas Geschäftsumfeld gut ist und niemand sie gezwungen hat, in China zu bleiben. Sie sehen einen Gewinn aus ihrer Präsenz in China und sehen enorme Chancen in China. Deshalb bleiben sie in China. Und ich glaube, dass wir für unsere beiden Länder unter den neuen Umständen die Kommunikation verbessern, unsere Differenzen richtig bewältigen und unsere Zusammenarbeit ausbauen müssen, anstatt uns auf Konfrontationen einzulassen.

Aber zwischen unseren beiden Ländern hatten wir in der Vergangenheit Konfrontationen, und das Ergebnis hat den Vereinigten Staaten nicht gut gedient. Was haben die Vereinigten Staaten von dieser Konfrontation gewonnen? Ich habe keine Vorteile erkannt, und das einzige Ergebnis waren Schäden für die Vereinigten Staaten. Und China wird sich durchsetzen und hat eine solche Konfrontation durchgestanden.

Wir sehen die Beziehung zu den Vereinigten Staaten so, wie Präsident Xi Jinping gesagt hat – das heißt, wir hoffen auf keine Konfrontation, keinen Konflikt, gegenseitigen Respekt und eine Win-Win-Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten. Während des Telefongesprächs zwischen den Präsidenten sprach Präsident Biden selbst darüber, wie wichtig es ist, keine Konflikte oder Konfrontationen zwischen unseren beiden Ländern zu haben. Daher denke ich, dass es auf unserer Ebene von entscheidender Bedeutung ist, dass wir alles tun, um die zwischen unseren beiden Präsidenten erzielten Vereinbarungen vollständig und treu zu verfolgen und umzusetzen und die Beziehungen zwischen China und den USA wieder auf den Weg eines soliden und stetigen Wachstums zu bringen.

Lassen Sie mich zu Cyberangriffen sagen, dass die Vereinigten Staaten in dieser Hinsicht der Champion sind, unabhängig davon, ob es sich um die Möglichkeit handelt, Cyberangriffe zu starten oder um die Technologien, die eingesetzt werden könnten. Sie können dieses Problem nicht jemand anderem vorwerfen.

Die Vereinigten Staaten selbst vertreten weder die internationale öffentliche Meinung noch die westliche Welt. Ob nach Bevölkerungsmaßstab oder nach dem Trend der Welt beurteilt, die westliche Welt repräsentiert nicht die globale öffentliche Meinung. Wir hoffen also, dass die US-Seite, wenn sie über universelle Werte oder die internationale öffentliche Meinung der Vereinigten Staaten spricht, darüber nachdenken wird, ob sie sich beruhigt fühlt, wenn sie diese Dinge sagt, weil die USA die Welt nicht repräsentieren. Es vertritt nur die Regierung der Vereinigten Staaten. Ich glaube nicht, dass die überwiegende Mehrheit der Länder der Welt anerkennen würde, dass die von den Vereinigten Staaten vertretenen universellen Werte oder dass die Meinung der Vereinigten Staaten die internationale öffentliche Meinung repräsentieren könnte.

Da Sie, Herr Sekretär und NSA Sullivan, einige ganz andere Eröffnungsbemerkungen abgegeben haben, wird auch meine etwas anders sein.

Chinas Außenminister Wang Yi : (über einen Dolmetscher) Nun, ich werde mich im Vergleich zu Regisseur Yang ziemlich kurz fassen. Sekretär Blinken, NSA Sullivan, Sie sind seit vielen Jahren in die Beziehung zu China involviert, also sind Sie auch wahre Freunde für das chinesische Volk. Und ich würde sagen, ich freue mich, Sie heute kennenzulernen, und China – die chinesische Delegation – ist auf Einladung der Vereinigten Staaten hier. Und wie NSA Sullivan sagte, ist Anchorage der Mittelpunkt der Flugroute, die unsere beiden Länder verbindet, und es ist fair zu sagen, dass dieser Ort eine Tankstelle für den Austausch zwischen China und den USA ist und auch ein Ort, an dem China und die Vereinigten Staaten sich treffen können andere auf halbem Weg.

Und China hat sicherlich in der Vergangenheit die ungerechtfertigten Anschuldigungen der US-Seite nicht akzeptiert und wird dies auch in Zukunft nicht akzeptieren. In den letzten Jahren wurden Chinas legitime Rechte und Interessen völlig unterdrückt, was die Beziehungen zwischen China und den USA in eine Zeit beispielloser Schwierigkeiten stürzte. Dies hat die Interessen unserer beiden Völker geschädigt und die Stabilität und Entwicklung der Welt beeinträchtigt, und diese Situation darf nicht länger anhalten. China fordert die US-Seite nachdrücklich auf, die hegemoniale Praxis der vorsätzlichen Einmischung in Chinas innere Angelegenheiten vollständig aufzugeben. Dies ist ein seit langem bestehendes Problem und sollte geändert werden. Es ist Zeit, dass es sich ändert. Insbesondere am 17. März eskalierten die Vereinigten Staaten ihre sogenannten Sanktionen gegen China in Bezug auf Hongkong.

Anchorage ist ein Mittelpunkt zwischen China und den Vereinigten Staaten, aber es ist immer noch das Territorium der Vereinigten Staaten, und ich akzeptiere, dass die chinesische Delegation auf Einladung der Vereinigten Staaten hierher gekommen ist. Doch erst neulich vor unserer Abreise haben die Vereinigten Staaten diese neuen Sanktionen verabschiedet. Dies sollte nicht die Art sein, wie man seine Gäste willkommen heißen sollte, und wir fragen uns, ob dies eine Entscheidung der Vereinigten Staaten ist, um einen Vorteil im Umgang mit China zu erzielen, aber dies ist sicherlich falsch berechnet und spiegelt nur die Verwundbarkeit und Schwäche wider innerhalb der Vereinigten Staaten. Und dies wird Chinas Position oder Lösung in diesen Fragen nicht erschüttern.

Und lassen Sie mich auch sagen, dass das Telefongespräch, das Präsident Xi Jinping und Präsident Biden am Vorabend des chinesischen Neujahrs geführt haben, sehr wichtig ist, und dass sie sich während dieses Telefongesprächs auf einige gemeinsame Vereinbarungen geeinigt haben, die uns den Weg in die Zukunft weisen die Beziehungen zwischen China und den USA wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Und die internationale Gemeinschaft verfolgt unseren Dialog für heute und morgen sehr genau. Sie beobachten, ob unsere beiden Seiten jeweils guten Willen und Aufrichtigkeit zeigen, und sie beobachten, ob dieser Dialog ein positives Signal an die Welt senden wird.

Wir werden also beobachten, was heute und morgen passieren wird, und wenn die Vereinigten Staaten dazu bereit sind, sollten unsere beiden Seiten diese Verantwortung übernehmen und diese uns übertragene Aufgabe erfüllen. Ich werde hier aufhören. Danke.

Chinas Außenminister Wang Yi: (über Dolmetscher) Sekretär Blinken und NSA Sullivan, Sie haben erwähnt, dass die beiden Länder, die Sie besucht haben, während Ihrer Engagements und des Besuchs, den Herr Sekretär erst kürzlich hatte, Zwang aus China erwähnt haben. Wir wissen nicht, ob dies eine direkte Beschwerde aus den von Ihnen besuchten Ländern ist oder nur die Ansicht der Vereinigten Staaten?

Nun, ich denke für diese Beziehungen bringt es Chinas Beziehung zu den Vereinigten Staaten, zu Japan und zu Australien mit sich. Ich glaube nicht, dass wir von allen wissen könnten, dass wir zusammen sind, denn für all diese Fälle haben sie jeweils ihre eigenen Probleme und unterschiedliche Positionen sind involviert. Ist es also richtig, China des Zwangs zu beschuldigen, bevor es die relevanten Ansichten mit China teilt? Natürlich nicht.

Wenn die Vereinigten Staaten wahllos protestieren und für diese Länder eintreten würden, nur weil sie Ihre Verbündeten oder Partner sind, glauben wir langfristig (unhörbar), dann wird es für die internationalen Beziehungen sehr schwierig sein, sich richtig zu entwickeln. Wir denken also nicht, dass man so gereizt sein sollte, um ein anderes Land des Zwangs zu beschuldigen. Wer zwingt wen? Ich denke, die Geschichte und die internationale Gemeinschaft werden zu ihren eigenen Schlussfolgerungen kommen.

Wenn die Vereinigten Staaten jedoch an diesen Gesprächen mit China interessiert sind, sind wir bereit, diese Gespräche mit der US-Seite zu führen, jedoch auf der Grundlage gegenseitigen Respekts, damit wir unser gegenseitiges Verständnis in diesen Fragen verbessern können.

