Sevim Dagdelen﻿: Die Zulassung von „Sputnik V“ muss unvoreingenommen geprüft werden.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) verhält sich gerade so, als sei sie eine Vertreterin der US-Regierung oder Lobbyistin westlicher Pharmakonzerne. In Deutschland und Europa fehlt es hinten und vorne an Corona-Impfstoffen, doch bei der Zulassung des russischen Vakzins „Sputnik V“ tritt sie weiter auf die Bremse. Hier wird anti-russische Ideologie und Profitsicherung eiskalt auf Kosten der Gesundheit von Millionen Menschen betrieben. Wenn die EU hier weiter blockiert muss die Bundesregierung jetzt selbst handeln und Vereinbarungen über den möglichen Kauf der Impfstoffe treffen. Die Zulassung von „Sputnik V“ muss unvoreingenommen geprüft werden. Und zwar dalli! Klar ist aber auch: Eine Schutzimpfung gegen eine Corona-Infektion egal mit welchem Impfstoff muss weiter freiwillig sein. Und wer sich aus welchen Gründen auch immer nicht impfen lassen will oder kann, darf deshalb keine Nachteile haben!

