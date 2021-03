Kundgebung in Solidarität mit den progressiven Staaten und Bewegungen in Lateinamerika – Berlin, Bebelplatz Samstag, 20.3.2021

Elecciones en Perú – Mauro, CP Peru #Frente​​ Unido América Latina​ #Berlin​​ Marzo 20, 2021

https://youtu.be/PDEBFdvnluM



Marzo 20, 2021 – Axel Plasa, Journalist – Castellano/Deutsch – Frente Unido América Latina Berlin

https://youtu.be/l4NRng5Dd9I



20. März 2021 Cornelia, Mütter gegen den Krieg – Frente Unido América Latina Berlin

https://youtu.be/DdzQ7IToT3I



Zur Lage in Bolivien / Renate (Irland-Gruppe Omega) 20. März 2021 / Frente Unido América Latina Berlin

https://youtu.be/9so4urBo8L4

Pariser Commune 1871 – Deutsch/Castellano Georg/Nancy – Frente Unido América Latina Berlin

https://youtu.be/xvCT2SPXwK0 Bilder:

https://bit.ly/3cHYImw

