Dinge, von denen wir jetzt wissen, dass sie nicht wirklich wahr sind:

Russland hat die US-Wahlergebnisse 2016 oder 2020 beeinflusst.

Russland hackte sich in US-Wahlmaschinen.

Der jüngste Bericht der US-Regierung, in dem Wahlstörungen behauptet wurden, enthielt Hinweise auf irgendetwas.

Der Bericht behauptete sogar, Russland sei an der Korruptionsgeschichte Biden-Ukraine beteiligt.

Russland hat die GOP-Plattform geändert.

Russland hat mit WikiLeaks zusammengearbeitet.

Russland traf sich mit Michael Cohen in Prag.

17 US-Behörden gaben an, Putin habe 2016 Cyber-Angriffe gestartet.

Russland hackte Vermonts Stromversorgung.

Die Geschichte mit Natursekt und Prostituierten.

Jeder hat den Vorwurf gegen Russland bestätigt, in Afghanistan Kopfgelder für tote US-Amerikaner ausgesetzt zu haben.

Die Menschen auf der Krim, die für einen Wiedereintritt in Russland stimmen, sind die größte Bedrohung für den Frieden auf Erden in den letzten Jahrzehnten, im Gegensatz zu von den USA geführten Kriegen, die Millionen Menschen getötet und vertrieben haben, aber die stabile friedliche Weltordnung nicht gestört haben.

Um Lügen über Russland abzulehnen, muss man etwas Gutes über Russland oder Donald Trump glauben.

Das Drohen oder Angreifen einer Nation verbessert ihre Achtung für die Menschenrechte.

Das Risiko eines Atomkrieges ist durch ein größeres Gut gerechtfertigt.

Dinge, die Sie in den US-Medien finden können:

