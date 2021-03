Rede der Vereinigten Front Lateinamerika, 20. März 2021 – Von Axel Plasa

Der 18. März ist ein Gedenktag in der Geschichte, weil er der Beginn der Pariser Kommune von 1871 ist. So markiert dieses Ereignis einen Wendepunkt dessen, was zum Prototyp einer sozialen Revolution werden sollte, die von der französischen Regierung von Adolphe Thiers unterdrückt wurde, obwohl sie in der historischen Schlacht von Verdun 1871 vor den Deutschen kapituliert hatte.



Seitdem markiert diese Episode für jeden Marxisten-Leninisten ein Paradigma des sozialen Kampfes und einen Wendepunkt in der französischen Geschichte des 19. Jahrhunderts. Ebenso unterzeichnete der mexikanische Präsident General Lázaro Cárdenas del Río am 18. März 1938 das Dekret, das alle Ölvorkommen Mexikos enteignete. Dieser Akt war zweifellos von großem Mut und Tapferkeit geprägt, wenn man bedenkt, dass mehr als 95 Prozent der Industrie unter der Kontrolle der großen Welt-Öl-Konsortien jener Zeit standen, wie Shell oder Standard Oil, neben vielen anderen Tochtergesellschaften ausländischer Unternehmen, die an der Förderung, Raffination und dem Vertrieb von Rohöl beteiligt waren. All dies ging in die Hände des staatlichen Unternehmens Petróleos Mexicanos, Pemex, über.



Sehr zum Leidwesen von Präsident Felipe Calderon im Jahr 2008, der den mexikanischen Markt für ausländisches Kapital öffnete und mit dem historischen Monopol von Pemex brach, obwohl es in de Vergangenheit bereits in Teilen privatisiert worden war. Die neue Energiepolitik der Regierung AMLO zielt darauf ab, Energiesouveränität zu erreichen und die Abhängigkeit von Importen mexikanischen Rohöls zu beenden, das im Ausland raffiniert wird. Außerdem sollen die Verträge, die auf der Grundlage der Verfassungsreform von 2008 unterzeichnet wurden, so weit wie möglich aufgehoben werden. Wenn die neuen Raffinerien pünktlich fertig werden, wird zumindest mexikanisches Rohöl in Mexiko raffiniert, was an sich schon ein wichtiger Fortschritt wäre.

Bolivien seinerseits verhaftete daraufhin führende Köpfe der De-facto-Regierung von Jeanine Áñez, darunter den Anführer des Putsches, der auf Anordnung eines bolivianischen Richters wegen „Terrorismus, Verschwörung und Aufwiegelung“ für vier Monate in Präventivhaft sitzt. Damit sollen die Verantwortlichen für den ominösen Militärputsch, der Präsident Evo Morales am 11. November 2019 stürzte, vor Gericht gestellt werden. Dass diese Führer nun von einer repressiven Regierung sprechen und die OAS dazu bringen, für die Verhaftung von Áñez zu intervenieren, ist fast schon ironisch, wenn man sich an die Einmischung der unrühmlichen supranationalen Organisation, die auch als „Ministerium der Kolonien der Vereinigten Staaten“ bekannt ist, in die bolivianischen Wahlen 2019 und das Schweigen über die Massaker von Senkata und Sakaba erinnert, die zu den sichtbarsten gehören. Gegen diese grobe Einmischung in die inneren Angelegenheiten Boliviens protestierten zwei Länder: Venezuela und Mexiko. Andere wie Brasilien, die USA, Ecuador und die EU forderten die sofortige Freilassung des ehemaligen Putschpräsidenten. Añez bat nicht nur um ihre Freilassung aus gesundheitlichen Gründen, sondern sagte auch, sie würde einen Hungerstreik beginnen, bis sie freigelassen wird.



Alex Saab Nain ist immer noch in Kap Verde inhaftiert und die Auslieferung an die Vereinigten Staaten wurde vom Obersten Gerichtshof von Kap Verde angeordnet. Im Juni 2020 wurde Saab Nain in dem afrikanischen Land auf Anordnung der Vereinigten Staaten verhaftet, weil er Gelder aus Venezuela veruntreut haben soll. Trotz der Einsprüche der Anwälte des venezolanischen Gesandten scheint seine Überstellung in die Vereinigten Staaten näher denn je, obwohl es keinen bilateralen Vertrag zwischen Kap Verde und den Vereinigten Staaten gibt, der dies unterstützt.



In Honduras wehrt sich Präsident Juan Orlando Hernandez gegen den von den USA ausgehenden Vorwurf des Drogenschmuggels. Die US-Justiz beschuldigte Hernández, ein Komplize im Kokainhandel nach Nordamerika zu sein, der von zwei kürzlich verhafteten Drogenhändlern betrieben wurde. Hernandez weist jedoch solche Anschuldigungen zurück und sagt, dass der Kampf gegen den Drogenhandel eine staatliche Politik sei, die Früchte trage. Es bleibt abzuwarten, wie Biden dieses Thema aufgreift und ob er den honduranischen Präsidenten trotzdem unterstützt, da er in der Region ein treuer Verbündeter der US-Außenpolitik in Lateinamerika ist.

In Paraguay gehen die Proteste gegen Präsident Mario Abdo Benítez weiter. Nicht nur auf der Straße ist die Unzufriedenheit mit seiner Regierung spürbar, sondern es gab einen zweiten Antrag auf Amtsenthebung im paraguayischen Parlament, den er mit nur wenigen Stimmen überlebte. Die Gewalt, die Paraguay in den letzten Wochen erschüttert hat, ist beispiellos, während sein Umgang mit der Covid-19-Pandemie wegen der angeblichen Abzweigung von Medikamenten, Krankenhausbetten und dem Mangel an Impfstoffen unter Beschuss geraten ist. Auch sein wirtschaftliches Management wird in einem Land, das zu den am wenigsten entwickelten in der Region zählt und unter einer hohen Korruptionsrate leidet, scharf kritisiert.



In El Salvador unterzeichnete Präsident Nayib Bukele einen Kredit mit dem Internationalen Währungsfonds über 1,3 Milliarden Dollar. Mit dieser Kreditlinie will die salvadorianische Regierung ihren Haushalt refinanzieren und im Gegenzug Haushaltskürzungen, die Streichung von Subventionen für Strom und Wasser für die Bevölkerung und den öffentlichen Nahverkehr sowie die Entlassung von Staatsbediensteten vornehmen. Diese Nation hat eine kolossale Verschuldung, die im Jahr 2020 auf 21,874 Milliarden Dollar geschätzt wird. Mit der Covid-19-Pandemie war die Regierung gezwungen, auf diese zusätzliche Injektion zurückzugreifen, mit den sozialen Kosten, die damit einhergehen können. In der Vergangenheit haben diese Kürzungen zu einer starken Verschlechterung der Wirtschaft und zu erheblicher sozialer Unzufriedenheit in den betroffenen Sektoren geführt. Nachdem das salvadorianische Parlament den diesjährigen Haushalt abgelehnt hat, droht eine Krise in dem mittelamerikanischen Land.



Lateinamerika leidet historisch gesehen unter Unterentwicklung und hoher Verarmung, die sich mit der Sars-Covid-2-Pandemie noch verschärft hat. Mit der Verschuldungspolitik der lateinamerikanischen Regierungen, die weit davon entfernt ist, die Probleme zu lösen, hat sich die Kluft zwischen Arm und Reich noch vergrößert. Indem das Gewicht des Staates noch mehr reduziert und die Märkte für internationale Investoren geöffnet werden, verlässt der produzierte Reichtum das Land und in vielen Fällen wächst die Informalität in abgrundtiefem Ausmaß. Diese Rezepte, die der IWF seit jeher zur Bedingung für die Vergabe von Krediten gemacht hat, haben es selten geschafft, ein Land aus der Unterentwicklung herauszuführen; vielmehr verstärken sie die Abhängigkeit des Landes von den Finanzorganisationen zum Nachteil seiner Volkswirtschaft.



Nein zur Einmischung der OAS in Lateinamerika!

Raus mit dem US-Imperialismus in Amerika!

Es lebe die Solidarität der Völker!

Hasta la victoria siempre.

Venceremos!

