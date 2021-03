Russische Spitzenpolitiker über Bidens Aussage der russische Präsident Putin sei ein „Killer“

Andrej Turtschak, der Generalsekretär der Regierungspartei „Geeintes Russland“ bezeichnete Bidens Bemerkung über den russischen Staatschef eine Herausforderung an das ganze Land.

Wörtlich sagte Turtschak: „Bidens Aussage ist einfach der Triumph des politischen Wahnsinns der USA und der wachsenden Demenz ihrer Führer. Das ist der äußerste Grad an Aggression, verursacht durch Machtlosigkeit. Wir gewinnen gegen die Pandemie, unser Impfstoff ist der beste der Welt, und die dort machen gerade erst Pläne. Wir sind ein multi-ethisches Land, und sie küssen massenhaft die Schuhe anderer. Wir haben die Familie und ihre Werte, sie haben Gender und Transgender. Wir haben die Krim, und bei ihnen redet man über die Abtrennung von Bundesstaaten“.

Wjatscheslaw Wolodin, der Sprecher der Staatsduma sagte, dass Bidens Worte „über den gesunden Menschenverstand hinausgingen“, und „eine Beleidigung für alle Russen“ seien. Niemand dürfe sich so über das russische Staatsoberhaupt äußern. Die Aktionen gegen Russland entsprächen einer „Hysterie der Machtlosigkeit“ Washington .

Alexander Hinstein, Vorsitzender des Duma-Ausschusses für Informationspolitik, erklärte, dass sich selbst in den schlimmsten Phasen des Kalten Krieges keiner der westlichen Führer „auf solch ein Niveau der Schimpfwort-Rhetorik“ herabgelassen habe. „Es fühlt sich an, als ob Biden verrückt geworden ist“.

