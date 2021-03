Erstmals werden mehr als 200 Soldaten der U.S. Air Force mit einer auf der Dyess Air Force Base in Texas stationierten

B1-Bomber-Staffel für einen in den kommenden Wochen stattfindenden, zeitlich begrenzten Übungseinsatz auf den Flugplatz Orland nach Norwegen verlegt.

weiterlesen hier:

https://www.luftpost-kl.de/luftpost-archiv/LP_19/LP01921_190321.pdf

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related