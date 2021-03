Deutsche Spitzenpolitiker plädieren zunehmend für den russischem Impfstoff Sputnik-V

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, Sachsens Ministerpräsident Kretschmer, Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff, Mecklenburg-Vorpommerns Regierungschefin Manuela Schwesig und Thüringens Ministerpräsident Ramelow fordern Einsatz des russischen Corona-Impfstoffes „Sputnik V”.

Erstaunlich insbesondere die Unterstützung von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), der sich folgendermaßen äusserte: „Nach allen wissenschaftlichen Gutachten in Europa ist das ein sehr guter Impfstoff, zum Teil sogar ein besserer als bereits zugelassene“.

Dietmar Bartsch, Fraktionschef der Partei DIE LINKE sprach sich für eine zügige Prüfung einer möglichen Zulassung des russischen Impfstoffs aus. Es dürfe „keine ideologischen Vorbehalte” geben. „Zügig prüfen und zulassen, wenn wirksam und sicher. Vor allem dann zügig in Deutschland anbieten”.

Michael Sack, Landesvorsitzender der CDU Mecklenburg-Vorpommern und Landrat von Vorpommern-Greifswald schriebin einem Facebook-Post: „Der russische Impfstoff Sputnik V wird demnächst sehr wahrscheinlich in Lizenz in Bayern hergestellt…..”

Zuvor war bereits berichtet worden, dass möglicherweise das bayrische Unternehmen R-Pharm Germany, ein Tochterunternehmen der russischen Pharm Group, den Impfstoff Sputnik V herstellen könnte.

Simone Oldenburg, Landesvorsitzende der Linksfraktion in Schwerin äusserte sich ebenfalls und hält die langsame Sputnik V-Zulassung für unbegreiflich. „Er ist weltweit längst im Einsatz. Politische Vorbehalte dürfen hier keine Rolle spielen. Auch dafür sollte sich die Landesregierung stark machen.“

Mario Czaja, Präsident des Deutschen Rotes Kreuzes in Berlin erklärte, dass Entscheidungen über die Zulassung und Verwendung von Impfstoffen „auf wissenschaftlicher Basis“ beruhen sollten. Er äußert sich positiv zur Bedeutung von Sputnik V.

