https://www.zdf.de/comedy/die-anstalt/die-anstalt-vom-16-maerz-2021-100.html

Die Anstalt vom 16. März 2021Max wird aus seinem Schlaf gerissen und ist plötzlich Kanzler. Ist etwa alles nur ein Traum? Im Kanzleramt bekommt er es mit deutscher Bürokratie und Tarifverhandlungen in der Altenpflege zu tun. Die Anstalt widmet sich außerdem der Welthandelsorganisation WTO und ihrer Rolle bei der Impfstoffverteilung. Zu Gast sind Sonja Kling und Timo Wopp.

Die Anstalt

Der Faktencheck zur Sendung vom 16. März 2021

PDF 240,2 kB · Comedy

