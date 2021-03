Die „Gruppe der Freunde zur Verteidigung der Charta der Vereinten Nationen“ fordert Dialog, Toleranz und Solidarität – Mitglieder sind Russland, China, Algerien, Angola, Weißrussland, Bolivien, Kambodscha, Kuba, Eritrea, Iran, Laos, Nicaragua und Nordkorea, St. Vincent und die Grenadinen, Syrien, Venezuela und Palästina.

Die Koalition, bestehend aus 17 Unterzeichnerstaaten, die sich „Gruppe der Freunde zur Verteidigung der Charta der Vereinten Nationen“ nennt, umfasst Algerien, Angola, Weißrussland, Bolivien, Kambodscha, China, Kuba, Eritrea, Iran, Laos, Nicaragua und Nordkorea , Russland, St. Vincent und die Grenadinen, Syrien, Venezuela und Palästina, ein Nichtmitglieds-Beobachterstaat der Vereinten Nationen.

Die Gruppe erklärte, sie werde „danach streben, die Verbreitung und Gültigkeit der UN-Charta zu bewahren, zu fördern und zu verteidigen … und gleichzeitig eine Plattform bieten, um unter anderem die Verbreitung von Legalität über Gewalt zu fördern.“.

Die Gruppe erklärte weiterhin, dass die UN-Charta, die erstmals in den letzten Monaten des Zweiten Weltkriegs unterzeichnet wurde, heute „einen neuen und noch wichtigeren Wert und eine größere Relevanz hat, insbesondere inmitten der COVID-19-Pandemie, und gleichzeitig eine Plattform für unter anderem bietet.“ Förderung der Verbreitung von Legalität gegenüber Gewaltanwendung und Erörterung und Koordinierung möglicher gemeinsamer Initiativen zur Förderung der Einhaltung der in der Charta der Vereinten Nationen verankerten Ziele und Grundsätze. „

Die Gruppe fordert Dialog, Toleranz und Solidarität und fügte hinzu, dass diese den Kern der internationalen Beziehungen bilden und für das friedliche Zusammenleben der Nationen von entscheidender Bedeutung sind.

Sie beschrieb das Format der Gruppe der Freunde als „offen“, und dementsprechend wird ihre Zusammensetzung regelmäßig aktualisiert, da die Mitgliedstaaten, Beobachter und UN-Organisationen ihre Bereitschaft und ihr Interesse zum Beitritt vorbehaltlich der Genehmigung bekunden seiner Mitgliedschaft. „

Die Sitzungen finden mindestens alle drei Monate auf der Ebene der ständigen Vertreter statt, wobei auf Antrag der Mitglieder die Möglichkeit besteht, außerordentliche Sitzungen zu bestimmten Themen abzuhalten. Die Außenminister der Mitgliedsländer werden sich auch am Rande des jährlichen Treffens der UN-Generalversammlung in New York zusammenschließen.

Ein Land wird eine Amtszeit von einem Jahr als Koordinator haben, wonach die Position nach dem „Prinzip der geografischen Rotation“ übertragen wird.

Die erste Formation der Gruppe der Freunde erfolgte im Februar 2019 kurz nachdem die USA und eine Reihe ihrer Verbündeten und Partner den damaligen Präsidenten der venezolanischen Nationalversammlung, Juan Guaidó, als „rechtmäßigen“ Prsidenten Venezuelas anzuerkennen.

Der seinerzeit amtierende US-Präsident Donald Trump startete 2019 eine Kampagne des „maximalen Drucks“ gegen Venezuela und dessen gewählten Präsidenten Maduro.

Trumps Nachfolger, US-Präsident Joe Biden hat die bereits bestehenden Sanktionen gegen Venezuela sowie gegen Kuba, Iran, Nordkorea, Syrien und andere an der 17-Parteien-Gruppe beteiligte Länder beibehalten.

Diese Hinweise wurden in einen Brief aufgenommen, der an Botschafter potenzieller Nationen gerichtet ist, die daran interessiert sind, der Gruppe beizutreten, die vor zwei Jahren gegründet wurde. Man beantragte eine Antwort bis zum 9. April dieses Jahres.

Hier noch einmal die Grundsätze der „Gruppe der Freunde zur Verteidigung der Charta der Vereinten Nationen“



Zu den Grundsätzen gehören „Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten der Staaten, friedliche Beilegung von Streitigkeiten und Unterlassen der Anwendung oder Androhung von Gewalt gegen die territoriale Integrität oder politische Unabhängigkeit eines Staates, wie in der Charta der Vereinten Nationen verankert.“

Die Gruppe erklärte, sie werde auch „die Werte des Dialogs, der Toleranz und der Solidarität stärker verteidigen, unter Berücksichtigung der Tatsache, dass diese alle den Kern der internationalen Beziehungen bilden und für das friedliche Zusammenleben der Nationen von entscheidender Bedeutung bleiben“.

Wichtig in diesem Zusammenhang:

Bewegung der Blockfreien: 120 Staaten in der „Bewegung der Blockfreien“ repräsentieren zusammen mit Russland und China die Mehrheit der Weltbevölkerung und fordern ein Ende der westlichen Kriegs- und Sanktionspolitik! Kooperation statt Konfrontation!

https://cooptv.wordpress.com/2019/09/30/bewegung-der-blockfreien-mit-russland-und-china-kriege-sanktionen-stoppen/





