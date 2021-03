Die Kunst des Krieges. Der Grund, warum die NATO Libyen vor zehn Jahren abgerissen hat. – Von Manlio Dinucci (Il Manifesto 16. März 2021)

Vor zehn Jahren, am 19. März 2011, begannen die US / NATO-Streitkräfte mit der Bombardierung Libyens durch die Luftmarine. Der Krieg wurde von den Vereinigten Staaten zuerst durch das Afrika-Kommando, dann durch die NATO unter US-Kommando geleitet. In sieben Monaten führte die US / NATO-Luftwaffe 30.000 Missionen durch, 10.000 waren Angriffsmissionen mit über 40.000 Bomben und Raketen. Italien nahm mit Zustimmung des Parlaments (Demokratische Partei, PD, in der ersten Reihe) mit sieben Luftwaffenstützpunkten (Trapani, Pantelleria (Sizilien), Gioia del Colle, Amendola (Apulien), Decimomannu (Sardenia), Aviano (Venetien) am Krieg teil ) und mit Tornado-Jagdbombern, Eurofightern und anderen sowie dem Garibaldi-Flugzeugträger und anderen Kriegsschiffen. Noch bevor die Luftwaffenoffensive in Libyen finanziert und bewaffnet worden war, waren Stammessektoren und regierungsfeindliche islamische Gruppen finanziert und bewaffnet worden. und Spezialeinheiten,

Auf diese Weise wurde der afrikanische Staat zerschlagen. Wie die Weltbank 2010 dokumentierte, hatte Libyen ein „hohes Wirtschaftswachstum“ mit einem BIP-Anstieg von 7,5% pro Jahr bei und verzeichnete “ hohe Indikatoren für die menschliche Entwicklung“ die African Investment Bank mit Sitz in Tripolis. Diese Gremien würden dazu dienen, einen gemeinsamen Markt und eine einheitliche Währung für Afrika zu schaffen.

Es ist kein Zufall, dass der Krieg der NATO zur Zerschlagung des libyschen Staates weniger als zwei Monate nach dem Gipfeltreffen der Afrikanischen Union am 31. Januar 2011 begann, mit dem die Schaffung des Afrikanischen Währungsfonds begonnen wurde, der innerhalb des Jahres verwirklicht werden sollte. Dies belegen E-Mails der Außenministerin der Obama-Regierung, Hillary Clinton, die später von WikiLeaks ans Licht gebracht wurden: Die Vereinigten Staaten und Frankreich wollten Gaddafi eliminieren, bevor er Libyens Goldreserven zur Schaffung einer panafrikanischen Währung nutzte, als afrikanische Alternative zum Dollar und der CFA-Franken (Währung, die Frankreich seinen 14 ehemaligen Kolonien auferlegt hat). Dies wird durch die Tatsache belegt, dass die Banken vor dem Einsatz der Bomber im Jahr 2011 aktiv wurden: Sie beschlagnahmten die vom libyschen Staat im Ausland investierten 150 Milliarden Dollar, die meisten von ihnen verschwanden. Bei dem großen Raubüberfall stach Goldman Sachs hervor, die mächtigste US-Investmentbank, deren Vizepräsident Mario Draghi gewesen war.

Heute werden die Einnahmen aus Energieexporten in Libyen von Machtgruppen und multinationalen Unternehmen in einer chaotischen Situation bewaffneter Zusammenstöße erfasst. Der Lebensstandard der Mehrheit der Bevölkerung ist zusammengebrochen. Afrikanische Einwanderer, denen vorgeworfen wird, sie seien „Gaddafis Söldner“, wurden sogar in Zoo-Käfigen eingesperrt, gefoltert und ermordet. Libyen ist zum Haupttransitweg eines chaotischen Migrationsstroms nach Europa in den Händen von Menschenhändlern geworden, der viel mehr Opfer als der Krieg von 2011 gefordert hat. In Tawergha führten die von der NATO unterstützten islamischen Milizen von Misrata (diejenigen, die Gaddafi im Oktober 2011 ermordeten) eine echte ethnische Säuberung durch und zwangen fast 50.000 libysche Bürger zur Flucht, ohne zurückkehren zu können. Das italienische Parlament, das auch für all dies verantwortlich war, hat am 18. März 2011 die Regierung verpflichtet, “ Ergreifen Sie jede Initiative (dh den Eintritt Italiens in den Krieg gegen Libyen), um den Schutz der Bevölkerung in der Region zu gewährleisten. „“

(Il Manifesto 16. März 2021)

