Brasilien: Parlamentarier der sich gegen die obligatorische Impfung gegen das Coronavirus aussprach, verstirbt an Covid-19

Der brasilianische Abgeordnete Silvio Antônio Fávero, der sich gegen die obligatorische Impfung gegen das Coronavirus aussprach, starb an Covid-19. Mit 54 Jahren wurde der Politiker seit letztem Donnerstag in der Stadt Cuiabá wegen krankheitsbedingter Komplikationen ins Krankenhaus eingeliefert.

Unter dem Motto „Gewährleistung des Rechts der Bürger, zu entscheiden, ob sie geimpft werden wollen oder nicht“, legte er für die Sozialliberale Partei (PSL) im Februar einen Gesetzesentwurf vor.

Laut Fávero bestand das Ziel seiner gesetzlichen Verordnung darin, „zu verhindern, dass Impfungen obligatorisch sind, da derzeit Unsicherheiten hinsichtlich der Wirksamkeit und möglicher Nebenwirkungen von Impfstoffen bestehen, die zweifellos ein irreparables Risiko darstellen, da sie kurz, mittel und lang sind Begriff Impfstoff sind unbekannt. „

Zu dieser Zeit sprach er sich auch gegen den Einsatz von Medikamenten gegen das Coronavirus aus, dessen Wirksamkeit nicht nachgewiesen sei.

Obwohl der Oberste Gerichtshof die Regionalregierungen ermächtigte, Sanktionen gegen diejenigen zu verhängen, die sich weigern, geimpft zu werden, ist eine Impfung in Brasilien nicht obligatorisch, wie sein Präsident bereits gewarnt hat.

Brasilien ist eines der am stärksten von der Pandemie betroffenen lateinamerikanischen Länder. An diesem Montag gab es 1.986 neue Todesfällen aufgrund der Krankheit und 277.091 Todesfälle seit Beginn der Pandemie.

Zuletzt waren die vier tödlichsten Tage seit Beginn der Pandemie registriert worden.

