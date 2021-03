Western Media Blitz, der auf den russischen Sputnik V-Impfstoff abzielt, kostet möglicherweise bereits Leben (mintpressnews.com)

Die Menschen leiden bereits unnötig unter dem erneuten Wettbewerb um Großmächte, da ein kürzlich veröffentlichter DHHS-Bericht zeigt, dass die ersten Todesfälle im zweiten Kalten Krieg möglicherweise bereits eingetreten sind.

ASHINGTON – Ein neuer Bericht des Ministeriums für Gesundheit und menschliche Dienste (DHHS) berichtet, dass es im Laufe des Jahres 2020 mit anderen US-Regierungsbehörden zusammengearbeitet hat, um den „bösartigen Einfluss“ Russlands, Kubas und Venezuelas auf dem amerikanischen Kontinent zu bekämpfen. Die beiden angeführten Beispiele sind „Brasilien zu überreden, den russischen COVID-19-Impfstoff abzulehnen“ und Panama zu drängen, Kubas Angebot, Ärzte zur Bekämpfung des Virus zu entsenden, abzulehnen.

Teilweise aufgrund der Verweigerung der Hilfe und der Befolgung aller Befehle des ehemaligen Präsidenten Trump ist Brasilien von einem wütenden Virus heimgesucht, das mehr als 278.000 Menschen an COVID-19 verloren hat und nur hinter den USA insgesamt gestorben ist. John McEvoy von Brasil Wire , der zum ersten Mal in den Nachrichten berichtete, sagte, US-Aktionen hätten „wahrscheinlich Tausende von Brasilianern getötet“.

Inzwischen ist Panamas Ausbruch pro Kopf sogar noch schlimmer als der Brasiliens, da die winzige Nation bereits 6.000 Bürger durch das Virus verloren hat.

Der weltweit vertrauenswürdigste Impfstoff

Der staatlich finanzierte russische Sputnik-V-Impfstoff ist eine der wenigen Optionen für den globalen Süden, da die reichen Industrieländer andere Impfstoffe gehortet haben und weit mehr Dosen bestellt haben, als zur Behandlung ihrer gesamten Bevölkerung erforderlich wären. Gleichzeitig haben sie Versuche armer Nationen niedergeschlagen, auf Bedenken hinsichtlich des geistigen Eigentums zu verzichten und den Impfstoff selbst herzustellen – ein Schritt , der von medizinischen Organisationen wie Medecins Sans Frontieres verurteilt wird. Dies bedeutet, dass der russische, chinesische oder ein potenzieller kubanischer Impfstoff, der sich derzeit in der letzten Testphase befindet, ihre einzige Hoffnung sind.

Sputnik V war auch Gegenstand einer intensiven westlichen Propagandakampagne, die darauf abzielte, sie zu diffamieren. Im Januar war Twitter sogar gezwungen , Sputniks offiziellen Account zu sperren, nachdem ein Hack aus Virginia entdeckt wurde. „Nun, wer in Virginia möchte vielleicht eine globale Gesundheitsinitiative eines der“ offiziellen Feinde Washingtons „sabotieren?“ schrieb der ehemalige MintPress- Mitarbeiter Morgan Artyukhina, was stark darauf hindeutete, dass eine der vielen Drei-Buchstaben-Agenturen mit Hauptsitz im Bundesstaat hinter dem Hack steckte.

Trotz der Diffamierungskampagne ist Russland laut einer Studie des britischen Meinungsforschers YouGov aus elf Ländern der weltweit vertrauenswürdigste Impfstoffhersteller . Weltweit wurden bereits über eine Milliarde Dosen bestellt, und eine Reihe von Mitgliedern der Europäischen Union, darunter Ungarn, Tschechien und die Slowakei, haben ihre Reihen gebrochen und einseitig damit begonnen, ihren Bevölkerungsgruppen den Schuss zu verabreichen. Eine alarmierte EU hat versucht , dem ein Ende zu setzen, und mahnt zur Vorsicht. Ihre Worte haben sich jedoch als unwirksam erwiesen, da die Einführung des Impfstoffs des 27-Nationen-Blocks deutlich mangelhaft war.

Blutgerinnsel und blockierte Schüsse

Zu den Sorgen Europas tragen die zunehmenden Sorgen über den Impfstoff Oxford-AstraZeneca bei, da viele europäische Länder, darunter Irland, Österreich, Dänemark, Bulgarien, Norwegen und Rumänien, seine Verwendung einstellen. Dies ist auf einen möglichen Zusammenhang mit Blutgerinnseln zurückzuführen, die in mehreren Ländern gemeldet wurden.

Die ersten Berichte über einen möglichen Zusammenhang mit der Gerinnung kamen aus Österreich. Dann hatten einige Norweger ähnliche Probleme, als eine Person starb. Die italienische Region Piemont hat ihre Impfkampagne ebenfalls vorübergehend ausgesetzt, um zu untersuchen, ob der Tod eines örtlichen Lehrers in irgendeiner Weise mit dem Stich zusammenhängt.

„Wir können keine Zweifel an dem Impfstoff auf “ Dutch Gesundheitsminister Hugo de Jonge sagte , seine Regierung der Entscheidung zu erklären , das gleiche zu tun. „Wir müssen sicherstellen, dass alles in Ordnung ist, daher ist es ratsam, vorerst eine Pause einzulegen.“

Westliche Medien waren äußerst vorsichtig bei der Berichterstattung über Bedenken. In seinem gestrigen Artikel über die Kavallerie der Länder, die ihre Verwendung einstellen, hat The Guardian nicht weniger als sieben separate Widerlegungen gegen die Idee aufgenommen, dass der Oxford-AstraZeneca-Impfstoff gefährlich sei.

Angesichts der Schwere der Situation – einer globalen Pandemie, die auf fünf Kontinenten außer Kontrolle gerät und bereits über 2,66 Millionen Menschen tötet – ist dies eine wichtige Entscheidung, zumal bei vielen Bevölkerungsgruppen bereits ein erheblicher Mangel an Willen besteht, den Impfstoff zu erhalten .

Blutgerinnsel treten relativ häufig auf. Von den Millionen Menschen, die bereits mit dem Oxford-AstraZeneca-Angebot geimpft wurden, gab es nur 30 Berichte über Blutgerinnsel und nur einen Todesfall. Man würde eine höhere Rate unter einer Zufallsstichprobe der Bevölkerung erwarten. Es ist daher weitaus gefährlicher, COVID-19 ausgesetzt zu sein, als das Risiko eines noch nicht nachgewiesenen Blutgerinnsels aus dem britischen Impfstoff einzugehen.

Die Weltgesundheitsorganisation hat heute ihr Vertrauen in Oxford-AstraZeneca bekräftigt. „Es gibt keine Hinweise darauf, dass die Vorfälle durch den Impfstoff verursacht werden, und es ist wichtig, dass die Impfkampagnen fortgesetzt werden, damit wir Leben retten und schwere Krankheiten durch das Virus eindämmen können“, erklärten sie .

„Rücksichtslos und unethisch“

The Guardian Nüchternheit ist ganz im Gegensatz zu , wie es dargestellt Sputnik V hat, beschreibt es als „umstritten“ , seine Entwicklung als „unverantwortlich und unethisch“ , behauptet ein „rising Chor der Sorge“ war von Experten , um seine Sicherheit, und im Allgemeinen Framing es als nicht überzeugend und misstrauisch. Dieses Neinsagen schien sich erst zu ändern, nachdem angekündigt wurde, dass Sputnik V mit Oxford-AstraZeneca kombiniert werden könnte, um die Wirksamkeit zu erhöhen. Im vergangenen Monat, die Lancet kam die angesehensten medizinische Zeitschrift der Welt, um in vollem Umfang zu unterstützen Russlands Impfstoff Angebot als sicher und wirksam.

Gefährlicher Clickbait aus der New York Times

In der Zwischenzeit war ein Großteil der westlichen Berichterstattung über den chinesischen Sinopharm-Impfstoff unverantwortlich. Reuters veröffentlichte zum Beispiel einen Artikel mit dem Titel „Peruanischer Freiwilliger in einer Sinopharm-Impfstoffstudie stirbt an einer COVID-19-Lungenentzündung, sagt die Universität.“ Doch später enthüllt derselbe Artikel, dass sie tatsächlich nicht einmal einen Impfstoff erhalten hatte, sondern Teil einer Kontrollgruppe war, die ein Placebo erhielt. In der Zwischenzeit veröffentlichte die New York Times eine Geschichte mit der Überschrift „Brasilien nimmt den chinesischen Impfstoffversuch nach einer kurzen Suspendierung nach dem Tod eines Freiwilligen wieder auf.“ Die betreffende Person hat Selbstmord begangen, wie der Artikel feststellt. Die Mehrheit jedochDie Anzahl der Nachrichten, die Verbraucher nicht über die Überschrift hinaus lesen, bedeutet, dass beide Beispiele falsche Zweifel an der Wirksamkeit des chinesischen Impfstoffs aufkommen lassen. Dies oder der Wunsch, mit Clickbait Traffic zu generieren, sind die beiden wahrscheinlichsten Erklärungen für einen solchen irreführenden Journalismus.

Ähnlich verhält es sich in den sozialen Medien. Die Redaktion von Twitter hat heute auf ihrer Homepage eine Nachricht veröffentlicht, in der darauf hingewiesen wird, dass kein ursächlicher Zusammenhang zwischen Oxford-AstraZeneca und Blutgerinnseln besteht. Es hat auch Benutzer verboten, die COVID-19-Verschwörungstheorien über westliche Impfstoffe verbreiten. Dennoch ist es auf seiner Plattform üblich, diejenigen von Amerikas offiziellen Feinden zu diffamieren. „Warum sollte jemand Daten aus Russland vertrauen, die für seinen Sputnik-Impfstoff aus Russland stammen?“ Bill Browder, CEO von Hermitage Capital, twitterte letzte Woche vor seinem Publikum von über einer Viertelmillion Menschen.

Der Guardian warnte, dass die Massenaufnahme russischer und chinesischer Impfstoffe im globalen Süden dazu führte, dass der Westen „im Wettlauf um Einfluss zurückfiel“. In Anbetracht dessen, dass die USA nur wenig Druck ausüben, außer dem Druck, die Angebote Russlands, Chinas oder Kubas nicht anzunehmen, sind sie wahrscheinlich richtig. Die Besorgnis der Unternehmensmedien über die sogenannte „Impfstoffdiplomatie“ deutet auf einen breiteren Grund für die negative Berichterstattung über die russischen und chinesischen Angebote hin.

Der zweite Kalte Krieg

Es ist kein Geheimnis, dass wir mit Russland und China in einen zweiten Kalten Krieg eintreten. Kriegsplaner und politische Entscheidungsträger diskutieren seit Jahren darüber, wie diese Nationen militärisch, wirtschaftlich und durch Propaganda angegriffen werden können.

In den letzten Monaten haben die USA Kriegsschiffe und Bomber an das Südchinesische Meer geschickt, um die chinesische Küstenverteidigung zu testen. Im Juli segelte der amerikanische Zerstörer USS Rafael Peralta nur 41 Seemeilen von der Megastadt Shanghai entfernt. Präsident Trump versuchte auch, Chinas wirtschaftlichen Aufstieg zu behindern, Sanktionen gegen das Land zu verhängen und die Ausbreitung des globalen 5G-Netzwerks von Huawei zu stoppen. In der Zwischenzeit befürworten einige US-Kriegsplaner einen umfassenden psychologischen Krieg gegen China. Der Haushaltsantrag des Pentagons für 2021 macht deutlich, dass eine Verlagerung vom Nahen Osten nach Russland und China als neuer Schwerpunkt vorgesehen ist.

Die US-Öffentlichkeit ist bereits im Großen und Ganzen überzeugt. Nach Jahren der negativen Publicity, Amerikanern Meinungen der beiden Nationen haben sackte unter dem 1980er Jahren Ebene, mit nur 22% und 20% der öffentlichen Halte positiven Meinungen über Russland oder China, das jeweils.

Praktisch alle Opfer des ersten Kalten Krieges befanden sich im globalen Süden, in Ländern wie Vietnam, Kambodscha oder Guatemala. Die Menschen leiden bereits unnötig unter dem erneuten Wettbewerb um Großmächte. Aus diesem jüngsten DHHS-Bericht geht hervor, dass die ersten Todesfälle im zweiten Kalten Krieg bereits eingetreten sind.

Feature Foto | Fläschchen mit dem Sputnik V COVID-19-Impfstoff werden im Nikolai Gamaleya Nationalen Zentrum für Epidemiologie und Mikrobiologie in Moskau ausgestellt. Alexander Zemlianichenko Jr | Russischer Fonds für Direktinvestitionen über AP

Alan MacLeod ist Senior Staff Writer für MintPress News. Nach seiner Promotion im Jahr 2017 veröffentlichte er zwei Bücher: Schlechte Nachrichten aus Venezuela: Zwanzig Jahre gefälschte Nachrichten und falsche Berichterstattung und Propaganda im Informationszeitalter: Noch immer die Zustimmung zur Herstellung sowie eine Reihe von wissenschaftlichen Artikeln . Er hat auch zu FAIR.org , The Guardian , Salon , The Grayzone , Jacobin Magazine und Common Dreams beigetragen . Veröffentlichen Sie unsere Geschichten erneut! MintPress News ist unter einer Creative Commons Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 International-Lizenz lizenziert.

