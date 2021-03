In den letzten Tagen der Trump – Administration, verurteilte Staatssekretär Mike Pompeo China wegen der Durchführung von „Völkermord“ gegen seine Minderheit der Uiguren. Er beschuldigte die Kommunistische Partei Chinas, sich an „erzwungener Assimilation“ und anderen Verbrechen beteiligt zu haben, und lieferte eine Liste mutmaßlicher Straftaten, aber keine Beweise.

Antony Blinken, Bidens Außenminister, erklärte gegenüber einem Senatsausschuss, er stimme zu, dass China an „Völkermord“ beteiligt sei.

China steht vor einer schwierigen Frage: Wie kann es eine rücksichtslose Minderheit von Militanten bekämpfen, ohne die größere muslimische Gemeinschaft zu entfremden?

Aber Zhun Xu, Associate Professor für Wirtschaftswissenschaften am John Jay College, sagt, dass Politiker Sündenböcke für ernsthafte wirtschaftliche und andere Probleme in den USA suchen. Das Schaffen oder Übertreiben von Menschenrechtsverletzungen ist eine Möglichkeit, „die China-Karte zu spielen“, erzählt er mir in einem Telefoninterview aus New York.

„Es gibt parteiübergreifende Unterstützung, um einen externen Feind zu schaffen“, sagt er.

Im Jahr 2008 berichtete ich im Auftrag der San Francisco Chronicle aus Xinjiang, der überwiegend uigurischen Provinz. Es liegt im äußersten Nordwesten Chinas. Uiguren sind ethnisch mit Türken verbunden und haben ihre eigene Sprache und Kultur, die von Chinas dominierender Han-Nationalität getrennt ist.

Einige Jahre vor meiner Reise hatten zwei Terroristengruppen Zivilisten bei Messer- und Bombenangriffen ermordet. Diese Gruppen forderten die Unabhängigkeit von „Ostturkestan“ (Xinjiang) und die Vertreibung von Han-Chinesen. Die Gruppen verzerrten den Islam, um ihre Handlungen zu rechtfertigen.

Abuduriyimu Haxim Aji, damals stellvertretender Direktor des Büros für öffentliche Sicherheit in Xinjiang, erklärte die Schwierigkeit der Bekämpfung des religiösen Terrorismus. „Die Anzahl der Terroristen ist gering, aber die Anzahl der religiösen Anhänger ist groß“, sagte er mir. „Sie benutzen die Religion, um eine kleine Gruppe von Menschen zu täuschen und für den Heiligen Krieg einzutreten.“

In der Folge litt China schwer unter Angriffen gegen Zivilisten und Polizisten. Im Jahr 2009 kam es in der Provinzhauptstadt Urumqi zu Unruhen zwischen Uiguren und Han, bei denen 197 Menschen getötet und 1.700 verletzt wurden. 2014 unterstützte die Turkestan Islamic Party , eine separatistische Gruppe, den Angriff auf Zivilisten am Bahnhof Kunming, bei dem einunddreißig Menschen getötet und 140 verletzt wurden. Kunming befindet sich in der Provinz Yunnan, weit entfernt von Xinjiang.

Heute haben sich Extremisten mit internationalen Terroristengruppen verbündet. Rund 5.000 Uiguren kämpfen zusammen mit islamischen Extremisten aus anderen Ländern im von Rebellen kontrollierten Syrien. Sie leben in einem Gebiet unter der Kontrolle des berüchtigten Kriegsherrn Abu Mohammad al Julani, so Marco Carnelos, ehemals Italiens Sonderbeauftragter für Syrien.

Die chinesischen Behörden befürchten, dass die Kämpfer nach China zurückkehren werden, um ihre militärischen Fähigkeiten einzusetzen.

China steht vor einer schwierigen Frage: Wie kann es eine rücksichtslose Minderheit von Militanten bekämpfen, ohne die größere muslimische Gemeinschaft zu entfremden?

Wir alle wissen, wie die USA auf die Anschläge vom 11. September 2001 reagierten und fast 2.000 Araber und Muslime wegen falscher Anschuldigungen festnahmen, von denen keiner mit den Anschlägen vom 11. September in Verbindung gebracht wurde. Es wurden geheime schwarze Gefängnisse eingerichtet, in denen entführte und gefolterte Verdächtige untergebracht werden konnten. Man schuf das Konzentrationslager Guantanamo, um Gefangene festzuhalten und zu foltern. Das FBI infiltrierte Moscheen und säte Angst und Wut unter Muslimen, die keinelei Verbindungen zu terroristischen Gruppen hatten.

Im Gegensatz dazu richtete China Bildungs- und Ausbildungszentren ein, um die Uiguren davon zu überzeugen, den Extremismus nicht zu unterstützen. Die Zentren sollen Mandarin-chinesisch und berufliche Fähigkeiten vermitteln. Zahlreiche Menschenrechtsgruppen werfen China vor in den Zentren vor, Vergewaltigung , Folter und Zwangsarbeit zu dulden .

Menschen in große Zentren zu bringen, die von Familie und Freunden getrennt waren, entfremdete viele Uiguren. „Der Bau eines Schulungszentrums ist nicht der ideale Weg, um diesen Job zu erledigen“, sagt der China-Experte Xu.

Er sagt, dass gemeindenahe Bildung die Extremisten besser austrocknen würde. „Gemeinschaftsschulen, soziale Netzwerke und Klassen in Moscheen“ wären seiner Ansicht nach weitaus effektiver.

Meiner Meinung nach haben die chinesischen Behörden Fehler gemacht und Menschenrechtsverletzungen begangen. Einige Leute wurden ohne Begründung in die Zentren geschickt; andere wurden zu lange festgehalten. Übermäßig eifrige Wachen schlugen Häftlinge. Aber Washington übertreibt absichtlich die Bedingungen in den Zentren und wie viele Menschen sie festhielten.

Washington behauptet, Peking habe eine Million oder mehr Menschen in Internierungslagern festgehalten. Ein Untersuchungsartikel in The Grayzone enthüllte jedoch die Ursprünge dieser Zahl. Der Ausschuss der Vereinten Nationen zur Beseitigung der Rassendiskriminierung erhielt einen Bericht aus dem Jahr 2018, in dem behauptet wurde, insgesamt eine Million Uiguren seien in „Umerziehungslager“ geschickt worden. Diese Zahl basierte jedoch auf Interviews mit acht Uiguren. Es gab keine tatsächliche Anzahl von Häftlingen.

Ebenso bietet Washington keinen glaubwürdigen Beweis für Völkermord. Wenn China, wie Pompeo behauptet, „eine erzwungene Assimilation und eventuelle Auslöschung einer gefährdeten ethnischen und religiösen Minderheit unternommen hat“, sollte die uigurische Bevölkerung abnehmen und die der Han zunehmen.

In Wirklichkeit ist es das Gegenteil der Fall. Laut einem Kapitel demnächt erscheinenen Buches, Sanktionen als Krieg , stellt Xu fest, dass die uigurische Bevölkerung von 2010 bis 2018 um 24,9 Prozent zunahm, während die Han-Bevölkerung in Xinjiang nurum 2,2 Prozent wuchs.

„Es gibt keine Beweise dafür, dass China versucht, eine ethnische oder religiöse Gruppe auszulöschen“, sagt Xu in unserem Interview. „Es ist ironisch, dass die US-Regierung, die tatsächlich über solche erzwungenen Assimilationen und Löschungen berichtet hat, und China dieses Verbrechens vorwerfen würde.“

Nach chinesischem Recht genießen Uiguren und andere Minderheiten die Autonomie innerhalb des politischen Systems des Landes. Zum Beispiel können sie sich an Schulen einschreiben, die in ihrer Muttersprache unterrichtet werden, und bei College-Zulassungen bevorzugt behandelt werden.

Laut Xu hat Peking jedoch seit der Einführung einer Marktwirtschaft in China in den 1980er Jahren die nationale Einheit betont. Han-Chauvinisten betonen, wie wichtig es ist, dass jeder eine gemeinsame Sprache spricht, und sagen: „Wenn Sie kein Chinesisch sprechen, sind Sie kein Chinese.“

„Han-Chauvinismus ist ein Problem“, sagt er. Chinesischsprachige erhalten in der Regel die besten Jobs und besitzen die profitabelsten Privatunternehmen. „Eine Marktwirtschaft treibt die Menschen zur Han-Kultur.“

Seit 2017 gab es in Xinjiang keine Terroranschläge mehr. Das Vorgehen der Regierung war teilweise erfolgreich, und die Uiguren haben die extremistischen Angriffe satt. Gleichzeitig fühlen sich einige Uiguren aufgrund des Vorgehens von der Regierung entfremdet.

Die Vereinigten Staaten, Frankreich, Großbritannien und viele andere Länder befürchten Terroranschläge, auch wenn in den letzten Jahren keine stattgefunden haben. Sie tun alles, um zu verhindern, dass extremistische Kämpfer des Nahen Ostens nach Hause zurückkehren. China ist nicht anders.

