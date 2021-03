13.3.2021





Nicht nur seit der Präsidentschaft Trumps, sondern auch bereits zu Obamas Zeiten erhöhten sich die Spannungen im Verhältnis zwischen Washington und Peking. Ein Gespräch zwischen hochrangigen Außenpolitikern beider Seiten in Alaska soll nach Auswegen suchen.

weiterlesen hier:

https://de.rt.com/international/114263-vor-china-usa-gipfel-in/

