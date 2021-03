Nach Angaben des Generalkonsuls der Russischen Föderation in Houston, Alexander Sacharow, verzögern die Vereinigten Staaten nicht mehr nur die Visaerteilung für neues russisches diplomatisches Personal, sondern verweigern auch die Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis für das bereits amtierende

weiterlesen hier:

https://snanews.de/20210311/usa-verlaengern-aufenthaltserlaubnis-fuer-russische-diplomaten-nicht-1230324.html

