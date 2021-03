Kazaguruma-Demonstration – Die Berliner Anti-Atom-Bewegung hat am 06. März anlässlich des 10. Jahrestages der Atomkatastrophe von Fukushima zu einer Kundgebung und Demonstration eingeladen. Mit 250 Aktiven demonstrierten sie durch die Innenstadt in Berlin.

Bilder kann man hier sehen:

https://cutt.ly/FzT1UTq

