US-Lügen über Chinas Xinjiang entlarvt – Von Liu Xin, Korrespondentin der in Peking erscheinenden Global Times

Von Liu Xin,

Korrespondentin der in Peking ansässigen Global Times, exklusiv für United World International

https://unitedworldint.com/16769-us-lies-about-chinas-xinjiang-debunked/

Vor kurzem hat die internationale Gemeinschaft in einigen westlichen Ländern eine neue Hype-Runde zum Thema der autonomen Region Xinjiang Uighur im Nordwesten Chinas erlebt. Diesmal versuchen die USA und ihre westlichen Verbündeten, Chinas Aktionen als „Völkermord“ zu bezeichnen – eine schwere Anschuldigung gegen die Menschlichkeit, die aber auch die politischen Ziele der Anschuldigung enthüllt.

Tausendmal erzählte Lügen sind immer noch Lügen

Ausländer, die noch nie in Chinas Xinjiang waren, lassen sich leicht von Berichten täuschen, die in westlichen Medien verbreitet werden. Viele sogenannte „Opfer“ weinen über ihre „tragische Erfahrung“ in Xinjiang. Wenn die Leser jedoch bereit sind, sich eingehender mit ihren Geschichten zu befassen, werden sie feststellen, dass viele ihrer Bemerkungen widersprüchlich und oberflächlich sind.

Nehmen wir als Beispiel den jüngsten sensationellen Bericht der BBC über die Beschuldigung von „Massenvergewaltigung“ in den Berufsbildungszentren von Xinjiang.

Tursunay Ziyawudun, die einzige, die im BBC-Bericht behauptete, ein „Opfer“ von „Gruppenvergewaltigung“ zu sein, sagte, dass sie mit ihrem Ehemann in Kasachstan lebte und ihr Pass beschlagnahmt wurde, als sie nach Xinjiang zurückkehrte. Sie ging 2018 zum Ausbildungszentrum und verließ es zum Ende des Jahres. Sie kehrte dann nach Kasachstan zurück und floh in die USA.

Fonds ändern Zeugnisse, Menschen werden zu Opfern, die in die USA einreisen

Nach einer kleinen Recherche stellte ich fest, dass dies nicht das erste Mal ist, dass Tursunay in westlichen Medienberichten erscheint. Als Tursunay am 15. Oktober 2019 zum ersten Mal in Almaty, Kasachstan, interviewt wurde, machte sie keine Vorwürfe wegen Vergewaltigung oder übermäßig harter Behandlung.

In einem Interview mit den US-amerikanischen Buzzfeed News am 15. Februar 2020 sagte Tursunay: „Ich wurde nicht geschlagen oder missbraucht.“ Diese Bemerkungen widersprachen dem Bericht der BBC über viele „beunruhigende“ Details.

In dem BBC-Bericht behauptete Tursunay, dass ihre Ohrringe „herausgerissen“ worden seien, was dazu geführt habe, dass ihre Ohren bluteten. Im Buzzfeed-Bericht wurde dieser Teil jedoch so beschrieben, dass die Polizei Frauen aufforderte, ihre Ohrringe abzunehmen und nachdem sie sich weigerten dies zu befolgen, so vorging.

Eine Website namens Moon of Alabama listet alle Änderungen in Tursunays „Zeugnissen“ auf und stellte fest, dass die Frau plötzlich Opfer wurde, als das in den USA ansässige und finanzierte uigurische Menschenrechtsprojekt sie fand und ihr half, im September 2020 in die USA zu gehen. In dem BBC-Bericht wird dann von „Vergewaltigung“ in einem „Lager“ berichtet.

Die Änderungen von Tursunays „Zeugnissen“ zeigen uns, wie unhaltbar ihre Bemerkungen waren. Es zeigte sich auch, dass die BBC, die sich als „objektive und faire“ Medien rühmt, die Professionalität bei der Berichterstattung über China aufgegeben hat. Dies ist auch der Grund, warum die Ausstrahlung in China verboten wurde.

Eine andere Geschichte zeigt, wie voreingenommen die Xinjiang-Berichte der BBC sind. In einem am 15. Dezember veröffentlichten Bericht behauptete die BBC: „Neue Erkenntnisse deuten darauf hin, dass mehr als eine halbe Million Minderheitenarbeiter pro Jahr unter Bedingungen, die wiederum ein hohes Zwangsrisiko darstellen, für die saisonale Baumwollernte eingesetzt werden.“https://unitedworldint.com/16190-10-imperialist-lies-about-chinas-uyghur-population-and-the-truth/embed/#?secret=gII9JMA4mr

Daten, die von der Landwirtschaftsabteilung von Xinjiang im Jahr 2020 veröffentlicht wurden, zeigten jedoch, dass die gesamte Baumwollplantagenfläche in Xinjiang 24,19 Millionen mu (1,6 Millionen Hektar) erreichte und rund 16,90 Millionen mu maschinell geerntet wurden, was 70% der Plantagenfläche entspricht. Außerdem wurden 95% der Baumwolle im Norden von Xinjiang maschinell geerntet, und die Mechanisierungsrate im Süden von Xinjiang hat stetig zugenommen.

Abgesehen von sachlichen Fehlern enthält der Bericht der BBC eine Menge Elemente zum Rätselraten sind. Der BBC-Bericht behauptete, dass seine Reporter, darunter John Sudworth, „gestoppt“ wurden, als sie „den Umfang des Komplexes filmten“. Sudworth und sein Team veröffentlichten Videomaterial, in dem sie sich mit einigen Leuten außerhalb der Fabrik stritten. Der Film eines Mannes, der versuchte, die Kamera abzudecken, wurde online hochgeladen, und die BBC sagte, dass sie, obwohl sie in öffentlichen Bereichen filmten, von „Beamten“ gestoppt wurden.

In vielen Garnfabriken in Xinjiang werden nur wenige Arbeiter benötigt, da Maschinen weit verbreitet sind. (Foto von Liu Xin)

Ich ging in diese Fabrik und erfuhr Details von Menschen, die an dem Vorfall beteiligt waren, und erfuhr von einer anderen Gegebenheit der Geschichte, die BBC nicht erzählte. Jiang Yong, der Mann, der versuchte, die Kamera der BBC abzudecken, sagte mir: „Sie haben die Fakten total verzerrt!“ Jiang ist kein „Beamter“, wie die BBC behauptete, sondern der stellvertretende Manager und Leiter der Logistikabteilung der Pomegranate Seed Garment Co.

Die BBC-Reporter wollten nicht in die Fabrik, aber sie behaupteten in ihrem Bericht, dass ethnische Gruppen in den Fabriken „gezwungen“ seien, dort zu arbeiten.

In Xinjiangs Fabriken

Ich betrat die Fabrik und stellte fest, dass sie im Vergleich zu anderen Bekleidungsfabriken nichts Besonderes daran festzustellen ist. Ich habe zufällig mit einem Mädchen gesprochen, das mir sagte, dass sie Aliye Ababekri heißt. Aliye sagte, dies sei ihr erster Job und ihr aktuelles Monatsgehalt 2.500 Yuan beträgt (382 US-Dollar), und das ihr Lohn voraussichtlich bald steigen wird. Sie sagte, dass der Job ihr hilft, einen Traum zu verwirklichen den sie seit ihre Kindheit hatte – nämlich Modedesign zu lernen.

Mutalip, ein uigurischer Arbeiter in einer Baumwollfabrik in Xinjiang, sagte mir, er liebe seinen Job. (Foto von Liu Xin)

Sie lud mich auch ein, ihren Schlafsaal in der Nähe der Fabrik zu besuchen. Sie teilt sich eine voll ausgestattete Wohnung mit fünf anderen Frauen und sie haben die Wände mit Papierblumen geschmückt, die sie geschnitten haben.

Ich habe Xinjiang in den letzten Jahren oft besucht und je mehr ich dorthin ging, desto mehr wurde mir klar, wie lächerlich die Anschuldigungen einiger westlicher Medien waren. Diese Geschichten sind nur ein kleiner Teil des Netzes der Lügen des Westens.

Ich war vor vielen Jahren in Istanbul und erinnere mich noch an die Gefühle, als ich Menschen verschiedener Herkunft sah, die glücklich auf der Straße redeten, und an die Gebete in den Moscheen – alle zeigen, dass dies ein Ort ist, an dem Menschen ein friedliches Leben genießen können. Chinas Xinjiang ist auch ein Ort mit wunderschönen Landschaften und Menschen verschiedener ethnischer Minderheiten. Dank der Maßnahmen der Regierung zur Terrorismusbekämpfung genießen die Anwohner dort ein friedliches und besseres Leben.

Die stabile Situation in Xinjiang könnte jedoch die USA und einige bestimmte Länder verärgern, und sie begannen, Desinformation über Chinas Xinjiang zu verbreiten – von „Lagern“ zu „Zwangsarbeit“ und von „Sterilisation“ bis hin zu „Völkermord“. Diese Lügen wurden mit dem Ziel ersonnen, um China in der internationalen Gemeinschaft, insbesondere in der islamischen Welt, zu verleumden.

Viele ausländische Journalisten lassen sich von den Lügen nicht täuschen

Nicht jeder hat sich von diesen Verleumdungen täuschen lassen. Viele ausländische Journalisten, Experten und Parteiführer, die ich über das Thema von Chinas Politik in Xinjiang interviewt habe haben mir ihre eigenen Erfahrungen beim Besuch der Region berichtet

Letzten Monat habe ich zufällig einen französischen Schriftsteller namens Maxime Vivas getroffen. Basierend auf seinen zwei Besuchen in der autonomen Region Xinjiang Uygur im Nordwesten Chinas in den Jahren 2016 und 2018 schrieb er ein Buch mit dem Titel Ouïghours, um die gefälschten Nachrichten zu beenden.

Er erzählte mir, dass er während seiner Besuche eine unglaubliche Dynamik in der Region Xinjiang festgestellt habe. Als ich ihn fragte, was er von der Anschuldigung der „Zwangsarbeit“ in Chinas Xinjiang halte, sagte Vivas: „Zwangsarbeit? Unsere Medien sind zu weit gegangen. “

„Sie sagten, dass es in Xinjiang‚ 500.000 uigurische Sklaven auf den Baumwollfeldern ‚gibt. Leider konnten sie uns niemals Satellitenfotos zeigen, auf denen wir diese „unglücklichen“ Menschen sehen konnten, die wahrscheinlich von Hunderttausenden bewaffneter Polizisten bewacht wurden! In Frankreich, in meiner Region, rufen unsere Winzer zum Zeitpunkt der Ernte die Weinpflücker aus Spanien, Marokko usw. an. Sie werden nicht als „Sklaven“, sondern als „Saisonarbeiter“ bezeichnet, sagte Vivas.

Tatsächlich haben nur wenige Menschen im Westen ein klares Verständnis dafür, wo sich Chinas Region Xinjiang befindet und wie die tatsächliche Situation dort ist. Letzten Monat habe ich einen großen Fehler gefunden, den das in den USA ansässige CNN in seinen Xinjiang-Berichten begangen hat.

Für US CNN ist Xinjiang ein Punkt in der Nähe von Hongkong

CNN hat Chinas Xinjiang – eine Region, die ein Sechstel des gesamten Territoriums des Landes einnimmt – als kleinen Punkt in der Nähe von Hongkong in Südchina missverstanden. Der kleine Punkt ist eine Stadt in Guangdong, deren Name die gleiche Aussprache wie Xinjiang hat. CNN-Reporter und US-Experten rühmen sich, dass sie sich dort um die „Menschenrechte“ kümmern, ohne auch nur die Standortkoordinaten zu kennen. Wie lächerlich!

Tausendmal wiederholte Lügen können nicht zu Wahrheiten werden. Ich denke, Desinformation über Chinas Xinjiang würde allmählich abgewiesen, wenn mehr Ausländer in die Region kommen würden.

Xinjiang heißt Sie willkommen!

Ich hoffe, dass eines Tages mehr Ausländer und Menschen aus der Türkei Xinjiang besuchen und den Großen Basar in Urumqi besuchen, die Id Kah Moschee in der Präfektur Kashi besuchen, mit vielbeschäftigten, aber glücklichen Arbeitern in Garnfabriken in der Präfektur Aksu sprechen und mit Kindern, die kostenlos Bildung genießen können in allen Dörfern in Xinjiang. Probieren sie lokales Essen – das Lamm und das gebackene Brot mit Zutaten im Inneren; und genießen sie die wunderschöne Landschaft im Altai.

Chinas Xinjiang heißt alle willkommen.

