China gegen COVID-19: Hintergründe der US-Verleumdungskampagne (La Lucha)

Quelle:

https://www.struggle-la-lucha.org/2021/03/09/china-vs-covid-19-behind-the-u-s-slander-campaign/

6. März – Als sich in den ersten Monaten der tödlichen Pandemie der gewinnorientierte Ansatz der Trump-Regierung für COVID-19 abzeichnete, wurde eine verleumderische Kampagne gegen China gestartet. Diese Kampagne zielte darauf ab, die Tatsache zu vertuschen, dass die Kommunistische Partei Chinas die Welt in ihrem erfolgreichen Kampf gegen das tödliche Virus anführte und vielen verarmten Ländern half, die von reichen kapitalistischen Ländern verlassen wurden.

Die Verleumdungen der USA passen perfekt zu der allgemeinen Feindseligkeit und Aggression, die von Washington in Form des „Pivot to Asia“ ausgeht – einer Wiederbelebung des gegen China gerichteten Kalten Krieges. Aber diese neue Verleumdung hat ein klares Ziel – nämlich von den Schrecken in den USA abzulenken

Die anti-wissenschaftliche, mörderische, rassistische Vernachlässigung als Reaktion auf die Pandemie führte in den USA zum Tod von mehr als 500.000 Menschen. Die Krankheit hat die schwarzen, braunen und indigenen Völker am schwersten getroffen.

Die Regierung von Biden hat der Welt ihre Pandemie-Agenda als Abkehr von all dem vorgelegt und eine aggressive, wissenschaftlich fundierte, gerichtliche Presse gegen COVID-19 versprochen. Aber fast zwei Monate nach Beginn der neuen Regierung bremsen die Unternehmensinteressen immer noch den Fortschritt im Kampf gegen das Virus im eigenen Land, und die reaktionäre und kontraproduktive Kampagne gegen China wird immer noch eingesetzt, um von der Krise abzulenken.

Trump drängt auf falsche Theorie

Anfang Januar traf ein Untersuchungsteam von 10 Wissenschaftlern der Weltgesundheitsorganisation (WHO) auf einer zweiten Reise nach China ein, um die Herkunft des COVID-19-Virus zu untersuchen. Die Suche nach den Ursprüngen der Viruserkrankung ist ein entscheidender Bestandteil der Epidemiologie, und es wäre normal, dass diese Studien über viele Jahre fortgesetzt werden.

Die USA haben eine falsche Theorie aufgestellt, wonach das Virus aus einem Labor in Wuhan „herausgesickert“ ist, in dem die ersten Fälle entdeckt wurden, und dass es eine Vertuschung durch Chinas Führung gibt.

Die „Laborlecktheorie“ wurde im April 2020 nach der ersten WHO-Reise diskreditiert. Führende Wissenschaftler, die Virusproben von Tieren untersuchen, bezweifeln die Theorie und waren sich einig, dass laut einem Bericht des National Public Radio vom 23. April eine „bemerkenswerte Reihe von Zufällen und Abweichungen von gut etablierten Versuchsprotokollen“ erforderlich gewesen wäre .

Die Wissenschaftler waren sich damals einig, dass die logischste Theorie zur Entstehung des Virus die ist, dass Covid-19 von Fledermäusen stammt und dass das Virus auf einem Markt in Wuhan möglicherweise durch eine zweite Spezies auf den Menschen gesprungen ist.

Kurz nachdem diese Ergebnisse veröffentlicht worden waren, stoppte die Trump-Regierung die finanzielle Unterstützung der USA für die WHO. Diese Finanzierung ist die größte Einnahmequelle der Vereinten Nationen. Dies war als Warnung an die Vereinten Nationen gedacht. Obwohl die Finanzierung unter Biden wieder aufgenommen wurde, bleibt die Botschaft bestehen.

Die USA bezahlen die WHO nicht für Objektivität. Sie zahlen für Informationen, die US-Interessen dienen.

Zum Zeitpunkt dieses Artikels wurden keine offiziellen Berichte von der Reise im Januar veröffentlicht. Erste Kommentare, die veröffentlicht wurden, schienen jedoch darauf hinzudeuten, dass die Ermittler zufrieden waren, dass sie die benötigten Informationen erhalten hatten.

„Alle Fragen gestellt und beantwortet“, so Peter Daszak, einer der Ermittler des Teams und Experte für Krankheitsökologie. Ohne dass der offizielle Bericht veröffentlicht wurde, hat die Biden-Regierung damit begonnen, eine ganz andere Botschaft zu verbreiten.

Biden setzt Anti-China-Kampagne fort

Ein anderes Mitglied des WHO-Teams, Dominic Dwyer aus Australien, hatte sich darüber beschwert, dass eine Anfrage nach Rohdaten zum Krankheitsverlauf in Wuhan zu Beginn des Ausbruchs nur dazu führte, dass China zusammenfassende Daten übermittelte. Seine Beschwerden waren trotz der Tatsache, dass chinesische Beamte klar erklärten, dass sie die detaillierten Informationen nicht einfach innerhalb der von der WHO angeforderten begrenzten Zeit zusammenstellen könnten.

Bidens Nationaler Sicherheitsberater Jake Sullivan hat sich an Dwyers Äußerungen gehalten, um eine Vertuschung durch China zu implizieren. „Wir haben tiefe Bedenken hinsichtlich der Art und Weise, wie die ersten Ergebnisse der COVID-19-Untersuchung kommuniziert wurden, und Fragen zu dem Prozess, mit dem sie erreicht wurden“, sagte Sullivan in einer Erklärung.

Viele Nachrichtenagenturen haben diese Verlautbarungen des Weißen Hauses aufgegriffen und getreu weiterverbreitet.

Die Mitglieder des WHO-Teams hatten berichtet, dass es in dem Maße, in dem während der Untersuchung Spannungen auftraten, selbstverständlich sei, und es bestand Einigkeit unter ihnen, dass laut einem Februar „genug guter Wille vorhanden sei, um Gespräche und Studien fortzusetzen“ 12 Artikel der New York Times.

Twitter-Nachrichten zwischen Daszak und einem dänischen Teammitglied beklagten die Verzerrung des Weißen Hauses und der Mainstream-Medien darüber, wie sich die Teammitglieder über die Reise fühlten. „Es ist enttäuschend, Zeit mit Journalisten zu verbringen, um die wichtigsten Ergebnisse unserer anstrengenden monatelangen Arbeit in China zu erläutern und zu sehen, wie unsere Kollegen selektiv falsch zitiert werden, um einer Erzählung zu entsprechen, die vor Beginn der Arbeit vorgeschrieben wurde. Schande über dich @nytimes! “ hat Daszak an Thea Fischer getwittert.

Führende Persönlichkeiten des Weißen Hauses, darunter US-Außenminister Anthony Blinken, US-Finanzministerin Janet Yellin und der Direktor des Nationalen Geheimdienstes Avril Haines, haben erste Kommentare abgegeben, die darauf hinweisen, dass die Aggression gegen China unter Biden nicht nachlassen wird. Das vielleicht deutlichste Zeichen für den Weg, den das Weiße Haus einschlägt, ist die Schaffung der neuen Rolle des „indopazifischen Koordinators“ für den ehemaligen Obama-Beamten Kurt Campbell – den Architekten des „Pivot to Asia“.

Es wäre schwer, auf eine Zeit in der Geschichte hinzuweisen, in der das vom Kapitalismus verursachte Elend weiter verbreitet war. Dutzende Millionen haben ihren Lebensunterhalt verloren, Hunderttausende sind gestorben, und das meiste davon war unnötig.

China und andere Länder, die sich bemühen, eine sozialistische Welt aufzubauen, wie Kuba und Vietnam, stellen das menschliche Leben an die erste Stelle, und der Beweis dafür liegt vor. In diesen drei Ländern sind zusammen weniger als 10.000 Menschen an COVID-19 gestorben.

Obwohl die Pandemie noch lange nicht vorbei ist, kann ein Propagandablitz des Kalten Krieges in den USA niemals nachlassen oder trüben.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related