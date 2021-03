Experte im Interview: Bericht, der Chinas Sieg gegen absolute Armut untersucht, bietet der Welt Inspiration (xinhuanet.com)

NAIROBI, 4. März (Xinhuanet) — Ein neu veröffentlichtes Forschungspapier gebe theoretische Erläuterung zu Chinas unglaublicher Leistung bei der Beseitigung der extremen Armut, so ein Experte für internationale Beziehungen.

Der Bericht mit dem Titel „Chinese Poverty Alleviation Studies: A Political Economy Perspective“ wurde am Sonntag von New China Research, dem Think Tank der staatlichen chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua, veröffentlicht.

„Durch die sorgfältige Untersuchung und Dokumentation der Erfolgssäulen von Chinas historischem Meilenstein ermöglicht das neu veröffentlichte Forschungspapier zur Armutsbekämpfung anderen Gesellschaften zu verstehen, wie China in nur drei Jahrzehnten Millionen Menschen aus der Armut befreit hat“, sagte Cavince Adhere, ein Experte für China-Afrika-Beziehungen mit Sitz in Nairobi, gegenüber Xinhua.

Der phänomenale Erfolg, den China seit dem Beginn der wirtschaftlichen Reform und Öffnung vor vier Jahrzehnten bei der Armutsbekämpfung erzielt habe, sei eine Quelle der Inspiration für die Entwicklungsländer geworden, sagte er.

Er wies darauf hin, dass die Vereinten Nationen die Armut als die größte Herausforderung für die Menschheit identifiziert hätten, und sagte, dass viele Gesellschaften nach wie vor in Armut versunken seien, eine Situation, die durch die globale Pandemie COVID-19 noch verschlimmert werde.

„Einen so pragmatischen Lernpunkt wie den von China zu haben, ist etwas, das dem Rest der Menschheit viel Hoffnung gibt, dass der Kampf gegen die Armut gewonnen werden kann“, fügte er hinzu.

Der Experte ist der Ansicht, dass die in der neuen Publikation identifizierten Innovationspunkte leicht in effektive Strategien zur Armutsbekämpfung in Entwicklungsländern umgesetzt werden könnten.

Er wies darauf hin, dass ein Ansatz, der von der Wiederbelebung ländlicher Gebiete, technologischem Fortschritt, industrieller Expansion, E-Commerce und landwirtschaftlicher Modernisierung geprägt sei, sich als nützlich erwiesen habe, um Chinas Bestreben, eine Gesellschaft des Überflusses zu formen, voranzutreiben.

„China hat nun über 70 Prozent zu den weltweiten Bemühungen zur Armutsbekämpfung beigetragen und der Welt klare Lehren präsentiert, die angewendet werden können, um die Aufgabe der Armutsbekämpfung anderswo zu beenden“, sagte Adhere.

„Das neue Forschungspapier ist daher eine willkommene Ergänzung in Chinas Werkzeugkasten, wenn es seine Erfahrungen bei der Armutsbekämpfung mit anderen Gesellschaften auf der ganzen Welt teilen will“, fügte er hinzu.

http://german.xinhuanet.com/2021-03/04/c_139782950.htm

