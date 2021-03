Richard Nephew rühmt sich dafür, dass er den Iranern Nahrungsmittel vorenthalten und die Arbeitslosigkeit in die Höhe getrieben hat, und feiert die wirtschaftliche Zerstörung, die er verursacht hat, als „einen enormen Erfolg“. Unter Biden wird er helfen, die Politik gegenüber dem Iran zu lenken.

