Redebeitrag von Axel Plasa – Frente Unido América Latina Berlin – Vereinigte Front Lateinamerika – Brandenburger Tor am 6. März 2021

Redebeitrag von Axel Plasa, Journalist aus Mexiko, Frente Unido América Latina Berlin am 6. März 2021

Ich möchte meine heutige Rede damit beginnen, allen Frauen der Welt im Voraus zum Internationalen Tag der arbeitenden Frauen am 8. März 2021 zu gratulieren. Dieser Tag wurde inmitten der russischen Revolution 1917 mit einem von sowjetischen Frauen organisierten Generalstreik in Petrograd, dem heutigen St. Petersburg, eingeführt und wurde später zu einem symbolträchtigen Datum für die ganze Welt. Vor allem möchte ich betonen, dass es sich um die „arbeitende Frau“ handelt, die eine historische Front des Kampfes zur Erlangung der Rechte auf Selbstbestimmung und wirtschaftliche Unabhängigkeit der Frauen in der Gesellschaft war, die in vielen Ländern der Welt auch im Jahr 2021 noch nicht vollständig erreicht ist.

Der 5. März ist auch der Todestag des Kommandanten Hugo Chávez Frías, der 2013 verstorben ist. Mit dem Abgang des Führers der bolivarischen Revolution ging ein wichtiges Kapitel in der jüngeren Geschichte der karibischen Nation zu Ende. Mit der Machtübernahme 1998 war Chavez zweifellos die treibende Kraft hinter einer Reihe von großen Veränderungen, die während seiner Präsidentschaft nicht nur die wirtschaftliche und soziale Situation der Schwächsten erleichterten, sondern Caracas als regionale Macht in der Reihe der fortschrittlichen Länder Lateinamerikas neben Kuba, Nicaragua und Brasilien positionierten. Erinnern wir uns heute und immer an die Errungenschaften, die während seiner Amtszeit erreicht wurden, und an das Beispiel, das er der ganzen Welt mit dem Charisma und der Überzeugung gab, die ihn charakterisierten.

Im Bereich der internationalen Politik war die Parlamentswahl in El Salvador bemerkenswert, bei der die Partei „Neue Ideen“ von Präsident Nayib Bukele mehr als eine Million Stimmen und damit eine absolute Mehrheit in der salvadorianischen Legislativversammlung mit 56 Sitzen erhielt. Sowohl ARENA als auch die Farabundo-Martí-Front waren mit 14 bzw. 3 Sitzen auf einem historischen Tiefstand. Mit diesem Ergebnis hat Bukele die Möglichkeit, mit starker Unterstützung durch die Legislative zu regieren, nachdem er die beiden traditionellen salvadorianischen Parteien entthront hat. Wenn darüber hinaus die wichtigsten Gemeinden des Landes, einschließlich der Hauptstadt San Salvador, in den Händen von Nuevas Ideas sind, bleibt abzuwarten, was Bukele mit dem politischen Kapital, das er in den Händen hält, in einem Land mit einer hohen Gewalt- und Kriminalitätsrate sowie starken Bandenorganisationen wie der Mara Salvatrucha oder dem Barrio 18 anstellen wird.

Er hob auch den Brief des Vertreters der Europäischen Union in Kuba, Alberto Navarro, an Präsident Biden vom 24. Februar hervor, in dem er nichts weniger als die Aufhebung der Blockade gegen Kuba forderte. Außerdem sagte er gegenüber CubaNet: „Nein, ich halte Kuba nicht für eine Diktatur. Nein, natürlich nicht. Als Botschafter kann ich nicht herumlaufen und schon gar nicht über die Regierung, bei der ich akkreditiert bin“. Daraufhin wurde Navarro vom Hohen Repräsentanten, Josep Borrell, nach Brüssel vorgeladen, um Erklärungen zu dem Brief abzugeben. Eine Gruppe von Abgeordneten der Volksgruppe, unter ihnen Leopoldo López Gil, Vater des venezolanischen Oppositionsführers Leopoldo López Mendoza sind die Abgeordneten die dies befürwortet haben. Während die EU sich zu einer Politik der humanitären Einmischung in Venezuela erhebt, scheint unter anderem Russland, jetzt in Kuba, solche Sanktionen indirekt als Block zu teilen, zusätzlich zu der Tatsache, dass es seine Regierung als diktatorisch zu betrachten scheint.

Auch Joe Biden vollzog am 2. März eine neue Wende in seiner Politik gegenüber Caracas, die in der Verlängerung der Exekutivanordnung resultierte, die Venezuela zu einer „ungewöhnlichen und außerordentlichen Bedrohung“ erklärt. Diese Anordnung wurde ursprünglich vom damaligen Präsidenten Barack Obama unterzeichnet. Das bedeutet, dass dieses Land praktisch ein Risiko für die „nationale Sicherheit und Außenpolitik“ der Vereinigten Staaten darstellt. Die venezolanische Regierung ihrerseits wies dieses Dekret und seine Auswirkungen auf die geltenden Zwangsmaßnahmen schnell zurück und bezeichnete sie als „einen Affront gegen das multilaterale System und sollte aufgehoben werden“. Abgesehen von der Tatsache, dass sie aus internationaler Sicht eindeutig illegal sind.

Zur gleichen Zeit kam es am 3. März zu einem Zwischenfall im Luftraum des Essequibo, einem Gebiet, das von Venezuela beansprucht und de facto von Guyana verwaltet wird. Die Regierung in Georgetown prangerte die Anwesenheit von zwei Kampfjets der venezolanischen Luftwaffe im Gebiet von Eteringbang an, das sie als guyanisches Territorium betrachtet, und verurteilte diesen „Akt der Aggression“ als „Verletzung der Souveränität Guyanas“, heißt es in einer Erklärung. Der Territorialstreit mit Guyana über den venezolanischen Essequibo ist bis heute ungelöst und befindet sich in einer Sackgasse, seit sich Georgetown an den Internationalen Gerichtshof in Den Haag gewandt hat, um dessen Rechtsprechung in diesem Fall zu klären, die Caracas nicht anerkennt. Der venezolanische General Vladimir Padrino bekräftigte kürzlich, dass Esequiba Guyana als integraler Bestandteil Venezuelas gegen alle Einmischungsversuche verteidigen wird.

Ebenso leidet Russland unter den Wirtschaftssanktionen gegen das Land, die kürzlich von den USA und der Europäischen Union verschärft wurden. Aufgrund der Verurteilung der Inhaftierung des Oppositionsführers Alexej Nawalny kommen diese EU-Sanktionen, die sich auf die Doktrin der humanitären Einmischung stützen, zu denen hinzu, die seit 2014 gelten. Der gegen Russland eingeschlagene Konfrontationskurs erreicht ein Ausmaß, bei dem selbst Moskau über einen Abbruch der diplomatischen Beziehungen zu Brüssel nachdenkt und die noch bestehenden Kommunikationskanäle weiter verkomplizieren könnte.

Dennoch wird der in Russland entwickelte Impfstoff Sputnik V von der Behörde EMA für eine Zulassung in der EU geprüft. Wärend sich die Impfkampagne in Deutschland deutlich verzögert, könnte Sputnik V ein erstklassiges Hilfsmittel sein und bereits Mitte des Jahres zur Verfügung stehen. Endlich scheint die Hetzkampagne gegen diesen Impfstoff ad acta gelegt zu sein, denn er hat sich weltweit bei der Bekämpfung der Covid-19-Pandemie als wirksam erwiesen.

Der US-Imperialismus raus aus Lateinamerika!

Nieder mit den Wirtschaftssanktionen gegen Russland, Venezuela und Kuba!

Es lebe die internationale Solidarität der Völker!

Hasta la victoria siempre

Venceremos

Seit Anfang 2019 an jedem Samstag mit Aktivsten und Künstlern u.a. aus Venezuela, Chile, Bolivien, Brasilien, Peru, Mexiko, Russland, Deutschland, USA u.a. Ländern.

Wir fordern internationale Solidarität: USA raus aus Lateinamerika! Hände weg von Venezuela! Solidarität mit den fortschrittlichen Kräften in Lateinamerika!

http://haendewegvonvenezuela.net/

