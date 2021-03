Wang Yi: „China und Russland verlässliche Stütze für Weltfrieden“ (SNA News)

https://snanews.de/20210307/wang-yi-china-und-russland-stuetze-fuer-weltfrieden-1176405.html



In Pandemie-Zeiten kämpfen China und Russland nicht nur gemeinsam gegen COVID-19, sondern sie gehen auch gemeinschaftlich gegen ein „politisches Virus“ vor, indem sie für Weltfrieden sorgen. Diese Meinung vertrat Chinas Außenminister Wang Yi.

„Wir beobachten, wie China und Russland angesichts der Epidemie des Jahrhunderts Schulter an Schulter miteinander zusammenarbeiten“, sagte Wang Yi in seiner jährlichen Pressekonferenz. „Wir kämpfen gemeinsam gegen COVID-19 und setzen mit vereinten Kräften einem ‚politischen Virus‘ Widerstand entgegen.“ China und Russland seien eine „verlässliche Stütze für Frieden und Stabilität auf der ganzen Welt“.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related