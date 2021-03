Jeder fünfte Sowjetbürger starb – durch Völkermord oder als Opfer für die Befreiung Europas – Zusammenfassung von Marius van der Meer (RT DE)

Zusammenfassung von Marius van der Meer

(siehe hierzu den Artikel auf RT.DE https://de.rt.com/meinung/113955-jeder-funfte-zivile-opfer-sowjetunion-grosser-vaterlandischer-krieg/

Gemäß einer demoskopischen Extrapolation der Bevölkerungsentwicklung in der UdSSR nach ihrer letzten Vorkriegs-Volkszählung im Januar 1939 lebten zum Zeitpunkt des Überfalls im Jahre 1941 in der UdSSR etwa 196,7 Millionen Einwohner.



Gemäß einer entsprechenden Rückrechnung aus der Volkszählung im Jahre 1959 konnte abgeschätzt werden: nach dem Ende des 2. Weltkrieges lebten noch 170,5 Millionen Bürger der UdSSR, darunter 159,5 Millionen, die vor dem Beginn dieses Krieges geboren wurden. Der Bevölkerungszuwachs um die nach Kriegsbeginn Geborenen betrug also 11 Millionen.



Gemäß den demoskopischen Werten wären unter Friedens-Bedingungen in dieser Zeit des Krieges etwa 11,9 Millionen auf natürliche Weise verstorben, der Populationszuwachs wäre im Frieden um 1,3 Millionen Säuglinge, die während des Krieges unter den herrschenden Bedingung zeitnah verstarben, zusätzlich zu den 11 Millionen neu geborenen Bürgern der UdSSR während des Krieges, also wären mit diesen umgehend verstorbenen Kleinkindern statt 170,5 Millionen 180,8 Millionen am Leben gewesen.



Der Bevölkerungszuwachs der UdSSR hätte bis 1945 unter Friedensbedingungen 12,3 Millionen betragen, der Schwund durch natürlichen Tod 11,9 Millionen, bliebe ein Wachstum um 0,4 Millionen.



Statt der daraus resultierenden theoretischen 197,1 Millionen für das Jahr 1945 (über)lebten tatsächlich 170,5 Millionen. Die geschätzte Zahl der Kriegsopfer der UdSSR ergibt 26,6 Millionen.



Die Gesamtzahlt korrespondiert mit den unabhängig ermittelten, teilweise nur geschätzten einzelnen Kategorien der Opfer (13,7 Millionen insgesamt):

7,4 Millionen ermordete Zivilisten,

2,2 Millionen zu Tode gebrachte Zwangsarbeiter,

4,1 Millionen unnatürlich durch Hunger und Krankheiten vorzeitig Verstorbene unter Zivilisten.



Weiterhin belaufen sich die Schätzungen der Opfer im militärischen Bereich zu (11,9 Millionen):

8,7 Millionen Gefallene der Roten Armee,

3,2 Millionen Verstorbene an Verwundungen, unter Kriegsgefangenen und Vermisste.



Die Summe beider Kategorien (Zivilisten und Militärangehörige) entspricht zwar „nur“ 25,6 Millionen, erklärt sich aber aufgrund der Unsicherheiten aller geschätzten oder zweifelsfrei geklärten Schicksale.



Bemerkenswert ist die Todesrate unter den Kriegsgefangenen:

Während von sowjetischen Kriegsgefangenen etwa 60% nicht überlebten, das sind 3,1 Millionen,

betrug die Todesrate von Soldaten der Westalliierten (USA, GB, F) in deutscher Kriegsgefangenschaft etwa 3 bis 4 %, was als weitere Ausdruck der Vernichtungsstrategie angesehen werden kann.



Weitere Zahlen und Aufschlüsselungen finden sich in dem Beitrag История.РФ (auf Russisch): https://histrf.ru/biblioteka/b/nashi-pavshiie-kak-chasovyie-k-voprosu-o-liudskikh-potieriakh-vo-2-i-mirovoi-voinie

