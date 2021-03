6. März 2021 Frente Unido América Latina Berlin #HaendewegvonVenezuela Kundgebung am Brandenburger Tor

6.3.21 Uwe Hiksch, Naturfreunde / Frente Unido América Latina Berlin #HaendewegvonVenezuela

https://youtu.be/cXY7pXj3OoM

Marzo 6, 2021 – Axel Plasa, Journalist – Castellano/Deutsch – Frente Unido América Latina Berlin

https://youtu.be/BBuVgGg2iDs

März 2021 Gerhard Mertschenk: Frente Unido América Latina Berlin – #HaendewegvonVenezuela

https://youtu.be/DcxnntIIvxU

Marzo 6, 2021 Mauro, CP Peru – Frente Unido América Latina Berlin / Solidaridad International Cast.

https://youtu.be/duwPCFexWiQ

März 2021 Mauro, KP Peru – Lage in Peru und Lateinamerika / Frente Unido América Latina / dtsch

https://youtu.be/Q8p5Xaw93kU

6.3.2021 / Frank für Frente Unido América Latina Berlin #HaendewegvonVenezuela

https://youtu.be/pSkRzXSFtjw

http://haendewegvonvenezuela.net

