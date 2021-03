Wirksamer Antigen-Impfstoff gegen Covid-19 … aber Strafanzeige statt Unterstützung

hochinteressante 6:16 min … und unglaublich, dass die Veranwortlichen nicht zugreifen…die geben lieber Milliarden für Big Pharma aus. ck Der Corona-Tüftler: Impfstoff aus dem Marmeladenglas

Winfried Stöcker entwickelte einen Impfstoff, renommierte Virologen bestätigten eine Wirkung. Doch anstatt eine Produktion zu starten, sieht sich der Arzt und schwerreiche Unternehmer nun einem Strafverfahren ausgesetzt. Trotzdem hat er sich und seine Mitarbeiter durchgeimpft.

Ein SPIEGEL-TV Film von Gudrun Altrogge

Quelle: spiegel.de, 03.03.2021

