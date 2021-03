Gescheiterte Vergeltungskampagne gegen Menschenrechtsanwalt Steven Donziger, der den US-Ölkonzern Chevron für Umwelt-Katastrophe in Ecuador zur Rechenschaft gezogen hatte. Berufungsgericht kippt Verfahren, das zu 19-monatigen Hausarrest ohne Gerichtsverfahren führte.

Ein Bundesberufungsgericht in New York hat soeben ein Verfahren gegen den Menschenrechtsanwalt Steven Donziger verworfen. Das Verfahren war angestrengt worden, um Donziger Millionen von Dollar an Gerichtskosten aufzuerlegen, und strafrechtliche Anklagen vorzubereiten, die bereits bis jetzt zu einem beispiellosen 19-monatigen Hausarrest ohne Gerichtsverfahren gefühtret hatten.

Donziger, der seinen ecuadorianischen Klienten geholfen hat, ein historisches Urteil wegen Umweltverschmutzung in Höhe von 9,5 Milliarden US-Dollar gegen den US-Olkonzern Chevron zu gewinnen, das von mehreren Berufungsgerichten in Ecuador und Kanada bestätigt wurde, sagte nach dem Gerichtsverfahren: „Die heutige Entscheidung ist zwar nicht alles, was wir wollten, stimmt jedoch mit meiner Kernforderung überein : dass meine Arbeit in den letzten fünf Jahren, Spenden für die ecuadorianischen Gemeinden zu sammeln, um die Vollstreckung ihres Urteils gegen Chevron fortzusetzen, angemessen war, obwohl man versuchte, zu behaupten, es sei illegal. “



„Dies ist ein schwerer Schlag für Chevrons Kampagne, mich zu dämonisieren, um der Zahlung des ecuadorianischen Urteils zu entgehen, von dem wir erwarten, dass es zu gegebener Zeit vollständig durchgesetzt wird“, erklärte Donziger.

Das bestätigte auch der legendäre New Yorker Bürgerrechtsanwalt Martin Garbus, der Donziger vertritt. Er erklärte: „Dies ist auch ein Sieg für indigene Völker auf der ganzen Welt gegen Umweltverschmutzer in der Ölindustrie.“

Der Bürgerrechtsanwalt Garbus sagte, die heutige Entscheidung stelle die gesamte Grundlage eines dreijährigen brutalen zivil- und strafrechtlichen Verachtungsverfahrens in Frage, auf Chevrons Antrag hin genehmigt hatte und das sich gegen Donziger, mehrere Befürworter des Falls und Donziger’s eigene Familienmitglieder richtete.

„Steven Donziger ist ein großer Verfechter der Menschenrechte“, sagte Garbus, der Daniel Ellsberg, Cesar Chavez und Nelson Mandela in einer sechs Jahrzehnte dauernden Karriere vertreten hat. „Die Entscheidung ist ein zusätzlicher Beweis dafür, dass das von Chevron inszenierte Strafverfahren gegen Steven Donziger ein Produkt einer Vergeltungskampagne von Unternehmen ist, mit der Steven bestraft und alle eingeschüchtert werden sollen, die dazu beigetragen haben, das Unternehmen für die Katastrophe von Amazonien-Tschernobyl in Ecuador zur Rechenschaft zu ziehen.“



Steven Donziger hatte die Unterstützung von 55 Nobelpreisträgern. 475 Anwälte und Anwaltskammern auf der ganzen Welt; und eine Reihe von Menschenrechtsgruppen, darunter Amnesty International, Global Witness, die Electronic Frontier Foundation und viele andere.



Im März 2018 war eine dreijährige brutale Kampagne von Chevron wegen zivil- und strafrechtlicher Verachtung gegen Donziger und seine Anhänger losgetreten worden, die seine Fähigkeit, seine Kunden weiterhin in Ecuador zu vertreten, außer Kraft setzen sollte. Die Kampagne fand statt, nachdem die Ecuadorianer kürzlich eine einstimmige Entscheidung des Obersten Gerichtshofs Kanadas gewonnen hatten, die es ihnen ermöglichte, ihr Urteil durchzusetzen.

Donziger war die erste Person in der Geschichte der USA, die von einer Ölgesellschaft strafrechtlich verfolgt wurde.

In einem von Wissenschaftlern, Autoren, Umweltschützern und Menschenrechtsaktivisten unterzeichneten offenen Brief heißt es, die Behandlung von Rechtsanwalt Steven Donziger sei einer der weltweit ungeheuerlichsten Fälle von Belästigung und Diffamierung durch die Justiz.

Einige seiner Anwaltskosten wurden von hochkarätigen Anhängern wie dem Gründer von Pink Floyd, Roger Waters, übernommen.

Chevron hat sich für seine Entfernung aus Anwaltskammern eingesetzt und eine Klage wegen Bestechung und Betrug gegen ihn eingereicht. Später wurde berichtet, dass Chevron mehr als eine Million Dollar für einen der wichtigsten Zeugen gezahlt habe in dem Fall – ein ecuadorianischer Richter – um in die USA zu kommen. Dieser Zeuge sagte später aus, er habe unter Eid gelogen. In einem Leitartikel des Wall Street Journal aus dem Jahr 2018 verstiegen sich die Unterstützer Chevrons zur Behauptung: „Donzigers Plünderungsversuch gegen Chevron wegen unechter Umweltverbrechen in Ecuador zählt zu den größten juristischen Betrügereien in der Geschichte.“ Der Leitartikel sagte, Donzigers Sperrung sei „ein Schritt, um das Plündern von Herrn Donziger einzudämmen“.

Paul Paz y Miño, stellvertretender Direktor von Amazon Watch erklärte demgegenüber: „Den indigenen Völkern des ecuadorianischen Amazonas wurde auf Schritt und Tritt der Zugang zur Justiz verweigert. Und als sie schließlich eine internationale Ölgesellschaft vor Gericht besiegten, hat diese Gesellschaft keine Kosten gescheut, um diese Entscheidung zu ignorieren, sich selbst zum Opfer zu werfen und genau die Menschen anzugreifen, die sie vergiftet haben, und diejenigen, die bei ihnen stehen, wie Steven Donziger. “

Auch das Europäische Parlament forderte den Unterausschuss des Kongresses für Verfassung, Bürgerrechte und bürgerliche Freiheiten auf, Chevrons Behandlung von Donziger als „nicht im Einklang mit der traditionell starken Unterstützung in den Vereinigten Staaten“ zu untersuchen für die Rechtsstaatlichkeit im Allgemeinen und für den Schutz von Menschenrechtsverteidigern im Besonderen „.

