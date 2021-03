6.3.2021



US-Präsident Joe Biden hat die seit 1995 geltenden amerikanischen Sanktionen gegen den Iran verlängert. Die Strafmaßnahmen waren bereits unter Bill Clinton verhängt und seitdem jährlich verlängert sowie mehrfach modifiziert worden.

weiter hier:

https://snanews.de/20210306/biden-verlaengert-iran-sanktionen-1163412.html

