Wie demokratisch ist China? (Information Clearing House)

So wie die USA ist China eine Republik und sagt wie die USA, es sei demokratisch, aber wie demokratisch ist China? Ein Blick in die Geschichte ist immer ein guter Ausgangspunkt

Das Volk ist oberstes Gebot, der Staat ist zweitrangig und der Herrscher ist am wenigsten wichtig: Nur wer dem Volk gefällt, kann herrschen . Mencius [1]

In der römischen Politik verloren die Bürger die Kontrolle über die Politiker, nachdem sie sie gewählt hatten. Es ist eine der größten Schwächen des Systems, und es ist kein Wunder, dass wir wie unsere römischen Vorfahren die Regierung als unser größtes Problem betrachten [2]: Wir können sie nicht zwingen, ihre Versprechen zu halten.

Stellen Sie sich vor, wir würden keine beredten Amateure einstellen, sondern Fachleute – Soziologen, Statistiker, Politikwissenschaftler, Ökonomen – und ihnen sagen, sie sollten Lösungen für unsere Probleme finden, die durch öffentlich durchgeführte Umfragen ermittelt wurden. Dann sollten sie die Regierungen der Bundesstaaten und der Kommunen bei der Umsetzung politischer Lösungen unterstützen, die Zufriedenheit der Öffentlichkeit mit ihnen für einige Jahre verfolgen und fehlgeschlagene Richtlinien verwerfen. Kalifornien würde wahrscheinlich kanadische Medikamente ausprobieren, und wenn ihre Arztrechnungen um fünfzig Prozent sanken und die Kalifornier einen Anstieg der gesunden Lebenserwartung um drei Jahre verzeichneten, würden wir tausend Freiwillige wählen und sie – alle Kosten bezahlt – nach Washington schicken, damit sie die Ergebnisse prüfen und Gesetzgebung verabschieden.

Das ist es, was China tut und deshalb ähnelt seine Demokratie mehr Proctor & Gamble als Perikles von Athen.

Wie demokratisch ist China – wirklich?

Große nationale Umfragen, die chinesische Umfrage zur Arbeitsdynamik (Sun Yat-Sen University), die Umfrage zum chinesischen Familienpanel (Peking U), die chinesische allgemeine Sozialerhebung (Renmin U), die chinesischen Umfragen zur Einkommensungleichheit (Beijing Normal U) und Hunderte von Umfragen von ausländischen Wissenschaftlern und Institutionen wie der Harvard University, Gallup, Edelman, World Values ​​und Asian Barometer stehen in Bezug auf Stichprobentechniken, Fragebogendesign und Qualitätskontrolle mit den weltweit besten an.

Die Ergebnisse, die alle online verfügbar sind, sind eine Fundgrube demokratischer Daten, die Mao geschaffen hat, indem er Wissenschaftlern die Kontrolle über die Politik entzogen und umfangreiche Umfragen in Auftrag gegeben hat [3], in denen er sagte: „Die öffentliche Meinung muss unser Handeln leiten.“ Heute sagt der Autor Jeff J. Brown: „Mein Pekinger Nachbarschaftskomitee und das Rathaus veröffentlichen ständig Ankündigungen und laden Gruppen von Menschen – Mieter, Hausbesitzer, über sie siebziger Jahre, Frauen unter vierzig, Personen mit oder ohne Krankenversicherung, Rentner – zur Antwort eine Umfrage. Die KP Chinas ist aus einem bestimmten Grund der weltweit größte Meinungsforscher: Chinas demokratische „Diktatur des Volkes“ ist auf der Ebene der Bürger auf der Straße im Alltag sehr engagiert. Ich weiß, weil ich in einer bürgerlichen chinesischen Gemeinschaft lebe und sie die ganze Zeit frage. Ich finde ihre Regierung viel reaktionsschneller und demokratischer als die Show die uns zu Hause geboten wird, und das meine ich ernst. “

Mao führte 1951 (zehn Jahre vor den USA [4]) das allgemeine Wahlrecht auf der Grundlage einer Person und einer Stimme ein. Alle stimmten für die Wahl eines Gesetzgebers, der alle Gesetze kontrolliert und alle Ernennungen von Führungskräften genehmigt. Er erweiterte die Demokratie sogar auf Nicht-Staatsbürger, wie sich der Quäker William Sewell [5], Professor an der Jen Dah Christian University in Szechuan, erinnert,

Als Gewerkschaftsmitglied war ich wahlberechtigt. Die Wahl einer Regierung in China erfolgt indirekt. Wir von Jen Dah sollten für unseren örtlichen Volkskongress stimmen. Dann würden die lokalen Kongresse aus ihrer Mitte den Duliang-Kongress wählen. Aus diesen Mitgliedern und aus den Kongressen der großen Städte und vieler Landkreise würde der Szechwan People’s Provincial Congress gewählt. Schließlich entstand der Nationale Volkskongress, von dem jedes Mitglied in erster Linie in eine örtliche Körperschaft gewählt worden war. Der Nationalkongress legte die Gesetze fest, wählte den Vorsitzenden und ernannte den Premierminister und die Mitglieder des Staatsrates. In unserer Chemiegruppe haben wir die Art von Männern und Frauen besprochen, die uns am besten vertreten könnten. Jede Gruppe in unserer Jen Dah-Sektion tat dasselbe. Alle Namen wurden dann an eine Tafel geschrieben, damit jeder sehen konnte, wer vorgeschlagen worden war. Die Namen, die mehrere Gruppen gemeinsam aufgeführt hatten, wurden auf eine kurze Liste gesetzt. Sie beliefen sich auf über ein Dutzend, und es stand jeder Gruppe noch frei, einen Namen, den sie für angebracht hielten, erneut vorzubringen. Diejenigen, deren Namen auf der Shortlist standen, mussten dann überredet werden, ihre Namen stehen zu lassen. Dies dauerte einige Zeit, da es ein echtes Gefühl der Unfähigkeit gab, damit umzugehen, viele von ihnen zögerten, solch verantwortungsvolle Arbeit zu leisten. Jede Person wurde von der Gruppe ausführlich besprochen. Diejenigen, die unbekannt waren, wurden eingeladen, die verschiedenen Gruppen zu besuchen, damit sie befragt werden konnten. Endlich wurde eine noch kürzere Liste von Kandidaten erhalten, die schließlich nach weiterer Diskussion auf die gewünschte Anzahl gekürzt wurde. Als der Tag der Wahl kam, wehten die Flaggen und die Bands mit ihren Becken und Trommeln mit ihrem konstanten Rhythmus machten alles angenehm laut. An einem Ende des Standes wurden Stimmzettel verteilt, und Studenten, die alle zur Geheimhaltung verpflichtet waren, standen zur Verfügung, um zu helfen, wenn Sie nicht lesen konnten. Dann saßen Sie alleine oder in Begleitung Ihres Helfers am Tisch und gaben Ihre Stimme ab. Die Liste enthielt Namen, die inzwischen sehr bekannt geworden waren, aber unten war ein Platz, in dem zusätzliche Namen hinzugefügt werden konnten, falls Sie dies wünschen. Ein Ring sollte um diejenigen gelegt werden, die Sie wählen wollten, und das Papier sollte in die Schachtel fallen. In England hatte ich für einen Mann gestimmt, den ich nicht kannte. mit wem ich nie gesprochen hatte und wer in einem Rundschreiben um meine Stimme gebeten hatte und der mit über 14.000 Stimmen gegen seinen Rivalen verloren hatte. Ich hatte das Gefühl, dass meine Stimme völlig wertlos war. In China hatte ich bei dieser einen Wahl zumindest die glückliche Illusion gehabt, dass meine Stimme von wirklicher Bedeutung war.

In den 1980er Jahren hatte sich der Wahlprozess verschlechtert, mächtige Familienclans dominierten die Kommunalwahlen, und die Dorfbewohner ersuchten Peking regelmäßig, „einen fähigen Parteisekretär zu entsenden, um die Dinge zu klären“. Daher lud die Regierung das Carter Center ein, den Prozess zu überwachen, und bis 2010 hatte die Wahlbeteiligung die der USA übertroffen hatte, und der Premierminister ermutigte zu weiteren Experimenten: „Die Erfahrung vieler Dörfer hat gezeigt, dass Landwirte erfolgreich Dorfkomitees wählen können. Wenn Menschen ein Dorf gut verwalten können, können sie auch eine Gemeinde und einen Landkreis verwalten. Wir müssen die Menschen ermutigen, mutig zu experimentieren und die Demokratie in der Praxis zu testen. Fünf Jahre später forderte Präsident Xi das Carter Center auf, die Fairness der Wahlgesetze neu zu bewerten und Kandidaten für ethische Kampagnen zu schulen. „Demokratie wird nicht nur durch das Wahlrecht der Menschen bei Wahlen definiert, sondern auch durch ihr Recht, täglich an politischen Angelegenheiten teilzunehmen Basis. Demokratie ist keine Dekoration, sondern eine Lösung für die Probleme der Menschen. “ Demokratie ist wie der Kapitalismus ein Werkzeug in China, keine Religion.

Es gibt sechshunderttausend Dörfer und erfolgreiche Kandidaten, die keine Parteimitglieder sein müssen. Sie beginnen ihre fünfjährige Amtszeit mit einem Probejahr, an dessen Ende sie entlassen werden, wenn sie ihre versprochenen Ziele nicht erreichen. Andernfalls verbringen sie ihr zweites Jahr damit, ihre Ziele zu überprüfen und anzupassen, da sie wissen, dass ihre Erfolge landesweit verbreitet werden können.

Dorfvertreter wählen Gleichaltrige aus, um sie auf Distriktebene zu vertreten, wo weitere Stimmen Kreisvertreter wählen, bis schließlich dreitausend Kongressabgeordnete aus der Provinz, allesamt Freiwillige, in Peking zusammentreten und sich ebenso ernsthaft wie in ihren Dörfern um Konsens bemühen. Kongressabgeordnete sind Freiwillige, normale Bürger, deren Fortschritt auf nationaler Ebene Klugheit und gesunden Menschenverstand erfordert. Eine abgestufte Abstimmung macht es schwierig, einer Versammlung auf höherer Ebene ohne die Unterstützung der darunter liegenden Politiker beizutreten, und es ist der Partei unmöglich, den Prozess vollständig zu kontrollieren. Infolgedessen ist ein Drittel der Nationalen Volkskongressmitglieder weder Mitglieder der Kommunistischen Partei noch andere Parteien lediglich dekorativ.

Ist Chinas Verfassung demokratisch?



Die Verfassung sagt klar: „Der Nationale Volkskongress und die lokalen Volkskongresse auf verschiedenen Ebenen werden durch demokratische Wahlen konstituiert. Sie sind den Menschen gegenüber verantwortlich und unterliegen ihrer Aufsicht. Alle Verwaltungs-, Justiz- und Staatsanwaltschaftsorgane des Staates werden von den Volkskongressen geschaffen, für die sie verantwortlich sind und von denen sie überwacht werden. “ Die meisten Gesetze werden im Kongress zu neunzig Prozent unterstützt, aber macht dies den NPCC zu einem bloßen „Stempel“, wie Kritiker behaupten [9]?

Das Missverständnis „Stempel“ entsteht, weil die Politikentwicklung wie doppelblinde, randomisierte klinische Studien, sogenannte Trial Spots, verwaltet wird und der Kongress in erster Linie für die öffentliche Auswertung der über sie gesammelten Daten verantwortlich ist. Europa hat Teststellen für universelle Einkommen gestartet, aber China macht sie seit dreißig Jahren und verfügt über ein ausgereiftes System, um sie zu unterstützen und zu verwalten.

Es ist nicht schwer, neunzig Prozent Unterstützung zu bekommen, wenn die Daten einwandfrei sind. Politische Vorschläge werden zuerst in Dörfern, Städten und Gemeinden erprobt, und die überwiegende Mehrheit stirbt in dieser Phase aus den gleichen Gründen, aus denen die meisten wissenschaftlichen Experimente fehlschlagen. Der Prozess hat die vertrauenswürdigste Regierung der Welt geschaffen, aber der Kongress ist keinesweg schwach. Kongressabgeordnete besuchen, inspizieren und prüfen die Cashflows von Trial Spot, berechnen die Erschwinglichkeit und diskutieren die Skalierbarkeit und die nationalen Auswirkungen.

Als die Regierung nach dreißig Jahren Ingenieurstudium ihren Vorschlag zur Finanzierung des Drei-Schluchten-Staudamms vorlegte, lehnte der Kongress das Projekt ab. Die Kosten und der Umfang des Projekts waren jenseits der Vorstellungskraft der meisten Mitglieder, pensionierte Ingenieure und ausländische Experten verdammten es und eine Million Vertriebene kritisierten das Projekt so vehement, dass der Gesetzgeber den Bau eines ähnlichen Staudamms in der Nähe forderte, um die geologische Stabilität zu demonstrieren. Die Regierung baute den Gezhouba-Staudamm ordnungsgemäß flussabwärts, doch als sie den Finanzierungsantrag erneut vorlegten, unterstützten ihn nur vierundsechzig Prozent der Delegierten, und als die Regierung beschloss, fortzufahren, beschuldigten die Leute ihn lautstark, das Projekt durchgedrückt zu haben.

Obwohl Chinas Prozess weder vollständig wissenschaftlich noch vollständig demokratisch ist, geht es auch darum, ihn als „autoritär“ zu bezeichnen – ein westliches Konzept. Chinas Vertrauen in Daten für Kurskorrekturen ist seine größte Stärke, obwohl selbst solide Daten kein reibungsloses Spiel garantieren. Fünfzig Prozent der Gesetze [10] werden nicht innerhalb des geplanten Zeitraums verabschiedet, und zehn Prozent dauern mehr als ein Jahrzehnt, dank des Peoples Consultive Congress, einer gigantischen Lobby von Interessengruppen – darunter Bauern, Indigene, Professoren, Fischer, Hersteller und Taiwans Kuomintang-Partei – die dafür sorgt, dass ausstehende Gesetze ihren Interessen nicht schaden. Der Gesetzgeber muss sowohl Prozessdaten als auch politische Kompromisse verwenden, um die Gesetze zu erarbeiten, die bis zu ihrem Erscheinen fast einstimmige Unterstützung haben [11]. Selbst dann wird die Gesetzgebung „vorbehaltlich einer Überarbeitung“ erlassen, da die Datenerfassung auch nach der Implementierung fortgesetzt wird.

Der Kongress gab 1998 den Testpunkt für Hochgeschwindigkeitszüge zwischen Guangzhou und Shenzhen in Auftrag, bevor er für die Finanzierung des heutigen massiven HSR-Netzes stimmte. 2016 hat die Regierung die Gesetzgebung zur Genehmigung gentechnisch veränderter Nahrungspflanzen weiterentwickelt, weil sie versprochen hatte, dass gentechnisch veränderter Mais und Sojabohnen bis 2020 kommerziell genutzt werden. Zwei Jahre später – nach einer intensiven Aufklärungskampagne – stellte eine Umfrage [12] fest, dass die Hälfte des Landes immer noch dagegen ist. Für GM waren zehn Prozent unterstützend und elf Prozent betrachteten GM als „eine auf China gerichtete Bioterrorismuswaffe“. Die Gesetzgebung wurde zurückgestellt. Der Risikokapitalgeber Robin Daverman beschreibt den Prozess auf nationaler Ebene:

China ist ein riesiges Studienportfolio mit Millionen von Studien, die überall durchgeführt werden. Heute werden in verschiedenen Gemeinden Innovationen in allen Bereichen erprobt, von der Gesundheitsversorgung über die Armutsbekämpfung bis hin zu Bildung, Energie, Handel und Verkehr. Jede der 662 Städte Chinas experimentiert: Shanghai mit Freihandelszonen, Guizhou mit Armutsbekämpfung, 23 Städte mit Bildungsreformen, nordöstliche Provinzen mit SOE-Reform: Pilotschulen, Pilotstädte, Pilotkrankenhäuser, Pilotmärkte, Pilot alles. Bürgermeister und Gouverneure, die Primary Investigators, teilen ihre „Laborergebnisse“ an der Central Party School mit und veröffentlichen sie in ihren „wissenschaftlichen Zeitschriften“, den staatlichen Zeitungen. Beginnend in kleinen Städten werden wichtige Richtlinien „klinischen Studien“ unterzogen, in denen Testdaten generiert und analysiert werden. Wenn die Statistiken gut aussehen, fügen sie Teststellen hinzu und führen langfristige Folgemaßnahmen durch. Sie testen und optimieren 10 bis 30 Jahre lang und fordern dann den 3.000-köpfigen Volkskongress auf, die Daten zu überprüfen und nationale Gerichtsverfahren in drei großen Provinzen zu genehmigen. Wenn ein nationaler Prozess erfolgreich ist, poliert der Staatsrat [der Brains Trust] den Plan und bringt ihn zur endgültigen Abstimmung zurück zum Kongress. Es ist sehr transparent und wenn Ihre Daten besser sind als meine, wird Ihre Rechnung übergeben und meine nicht. Die Stimmen des Kongresses sind fast einstimmig, da die Gesetzgebung durch Unmengen von Daten gestützt wird. Dies ermöglicht es China, in kurzer Zeit viel zu erreichen, da Ihre erfolgreiche Lösung schnell im ganzen Land verbreitet wird, Sie ein Held auf der Titelseite sind, zu hochrangigen Treffen in Peking eingeladen und befördert werden. Wie Sie sich vorstellen können, ist der Wettbewerb um die Lösung von Problemen intensiv. Die Kommunalverwaltung hat viel Freiheit, ihre eigenen Sachen auszuprobieren, solange sie von der lokalen Bevölkerung unterstützt wird. Verschiedene Dörfer und Kleinstädte haben alles versucht, vom bloßen Liberalismus bis zum geraden Kommunismus. Wie Sie sich vorstellen können, ist der Wettbewerb um die Lösung von Problemen intensiv. Die Kommunalverwaltung hat viel Freiheit, ihre eigenen Sachen auszuprobieren, solange sie von der lokalen Bevölkerung unterstützt wird. Verschiedene Dörfer und Kleinstädte haben alles versucht, vom bloßen Liberalismus bis zum geraden Kommunismus. Wie Sie sich vorstellen können, ist der Wettbewerb um die Lösung von Problemen intensiv. Die Kommunalverwaltung hat viel Freiheit, ihre eigenen Sachen auszuprobieren, solange sie von der lokalen Bevölkerung unterstützt wird. Verschiedene Dörfer und Kleinstädte haben alles versucht, vom bloßen Liberalismus bis zum geraden Kommunismus.

Yiwu, eine verschlafene Stadt mitten in der Provinz Zhejiang, startete in den 1980er Jahren einen internationalen Handelsversuchsort und wurde zum weltweiten Zentrum für kleine Waren wie Kuscheltiere (und Gegenstand endloser Bücher und Artikel). Heute führen Townships Trial Spots in intelligenten Städten durch, Schulen Trial Spots in akademischer Qualität, Gewerkschaften Trial Spots für Arbeitsrechte, staatliche Unternehmen testeten gemischte Entschädigungen (Bargeld und Aktien) und Einzelgänger versuchten Ideen, um zu wissen, dass Schaden entstehen würde enthalten und Erfolge schnell repliziert. Sogar der konservative chinesische Zoll hatte an Grenzübergängen „Handelserleichterungs-Testplätze“.

Das Gesundheitsministerium forderte 33 Gesundheitsminister der Provinzen – Doktoranden und Ärzte – auf, die Fettleibigkeit bei Kindern bis 2030 unter Kontrolle zu bringen. An den Ministern waren tausend Gesundheitsdirektoren des Landkreises beteiligt, und heute laufen in Städten und Gemeinden im ganzen Land Hunderte von Teststellen zur Aufklärung über Fettleibigkeit bei Kindern . Eine Werbetafel warnt eher zweifelhaft, dass Fettleibigkeit die Intelligenz der Kinder verringert, aber Weizen und Spreu bis 2030 getrennt werden und übergewichtige Kinder so selten werden wie in unserer Jugend.

Seit 1950 haben die Planer alle fünf Jahre den Kurs der Nation auf das Endziel des Landes, dàtóng, umgestellt, Fortschrittsberichte herausgegeben und Feedback gesammelt. Die Ergebnisse ermutigten sie, Unternehmern den Wettbewerb in nicht wesentlichen Branchen wie dem Automobilbau zu ermöglichen, zeigten jedoch, dass Gewinne aus wesentlichen Dienstleistungen ebenso belastend waren wie Steuern. Sie fanden heraus, dass sie von der Gesundheitsversorgung profitierten, jedes Unternehmen besteuerten, das gesunde Arbeitskräfte benötigte, und dass die Gewinne aus der Bildung jedes Unternehmen besteuerten, das gebildete Arbeitskräfte benötigte. Die Regierung stellt sie jetzt zum Selbstkostenpreis zur Verfügung und unterstützt sogar verlustbringende Unternehmen („Zombies“ für Neoliberale), die einem sozialen Zweck dienen.

Sind Chinas Fünfjahrespläne demokratisch?

Die Forscher beginnen ihre Fünfjahrespläne mit Fragebögen und Basisforen. Nach mittelfristigen Bewertungen beauftragt der Kongress Wissenschaftler mit der Bewertung und Ökonomen mit der Budgetierung ihrer Empfehlungen. Die Teams bereisen dann das Land, treten im lokalen Fernsehen auf, hören sich lokale Meinungen an und formulieren Vorschläge. Ein Planer [13] erklärte: „Computer haben beim Sammeln und Analysieren der Informationen enorme Verbesserungen erzielt, aber dennoch investieren Tausende von Statistikern, Aktuaren, Datenbankexperten und Technikern mit Abschlüssen in Stadt-, Land-, Landwirtschafts-, Umwelt- und Wirtschaftsplanung Tausende von Stunden Dolmetschen und Analyse dieser riesigen Menge an Daten, Statistiken und Informationen. Unnötig zu erwähnen,

Als nächstes veröffentlicht der Staatsrat einen Planentwurf und bittet Mitarbeiter, Landwirte, Geschäftsleute, Unternehmer, Beamte und Spezialisten um Beiträge sowie Durchführbarkeitsberichte von allen siebenundzwanzig Ebenen der Bürokratie, die für die Umsetzung verantwortlich sind. Der Finanz- und Wirtschaftsausschuss analysiert das Budget des Plans und stimmt nach der Unterzeichnung durch den Staatsrat und das Politbüro über den Kongress ab. Dann wird die Diskussion unterbrochen und die Implementierung ungehindert fortgesetzt. Hier ist das Deckblatt für den 12. Plan:

In den fünf Jahren betrug das durchschnittliche Wirtschaftswachstum 7,8%, Dienstleistungen wurden zum größten Sektor und der Verbrauch zum Hauptwachstumstreiber, die Energieintensität ging um achtzehn Prozent und die Emissionen um zwölf Prozent zurück, das Einkommensgefälle zwischen Stadt und Land verringerte sich, die rudimentäre Krankenversicherung wurde universell, drei Hundert Millionen Menschen erhielten Zugang zu sauberem Trinkwasser und einhundert Millionen wurden aus der Armut befreit. Harvards Tony Saich, der seine eigenen Umfragen durchführt, kommt zu dem Schluss, dass neunzig Prozent der Menschen mit der Regierung zufrieden sind, und Umfragen ergaben, dass dreiundachtzig Prozent der Meinung sind, dass sie das Land zum Nutzen aller und nicht für spezielle Gruppen regieren. Bemerkenswerter ist, dass es sparsam läuft:

Die Gesetzgebung, die einst in Zeitungen veröffentlicht und in den Bulletin Boards der Nachbarschaft veröffentlicht wurde, blüht jetzt online auf. Jeder Entwurf ist für Bürger, Nicht-Bürger, nationale und internationale Unternehmen gleichermaßen zur Stellungnahme und Kritik vorgesehen – und das tun sie auch. Wenn es einen starken Rückstoß oder Widerstand gegen vorgeschlagene Gesetze gibt, werden sie zur Änderung zurückgeschickt. Und wenn das zu umständlich ist, gibt es das verfassungsmäßige Recht, öffentlich zu demonstrieren.

Heutzutage vervielfachen Smartphones, soziale Medien und Streaming-Videos die Auswirkungen öffentlicher Demonstrationen (wie 150.000 „Massenvorfälle“ im Jahr 2018 bezeugen). Rowdy-Proteste – normalerweise ausgelöst durch Ungerechtigkeit, Unehrlichkeit oder Inkompetenz der örtlichen Beamten – sind billig, aufregend und sicher, da die Polizei unbewaffnet ist. Empörte [14] Bürger malen Schilder, alarmieren NGOs und die Medien, rekrutieren Nachbarn, schlagen Trommeln, rufen Slogans und übertragen ihre Parade per Livestream. Antworten, die früher Monate dauerten, dauern jetzt Stunden. Gezielte Beamte – normalerweise nach einem Telefonanruf von einem wütenden Vorgesetzten – begeben sich tief in die Szene, verneigen sich tief, entschuldigen sich ausgiebig, küssen Babys, erklären, dass sie keine Ahnung hatten, dass solche Dinge vor sich gehen, und versprechen bessere Morgen.

Von der Landumverteilung in den 1950er Jahren über die Kommunen in den 60er Jahren bis hin zum großen Sprung nach vorne, der Kulturrevolution, der Reform und Öffnung sowie der Korruptionsbekämpfung ist die chinesische Politik von einem Jahrzehnt zum nächsten kaum wiederzuerkennen, doch die politische Unterstützung konkurriert mit der der Schweiz. Tsinghua-Professor Daniel Bell [15] schreibt Demokratie unten, Experimente in der Mitte und Meritokratie oben für eine Reihe politischer Erfolge zu. Und Tom Friedman von der New York Times sagt wehmütig: „Wenn wir nur einen Tag lang China sein könnten, könnten wir tatsächlich die richtigen Entscheidungen genehmigen.“

Der frühere Präsident Hu Jintao, der Trial Spots formalisierte, stellte mit Bedacht fest, dass Chinas demokratischer Prozess mehr beinhaltet, als man denkt: „Jeder nach seinen Fähigkeiten zu nehmen und jedem nach seinen Bedürfnissen zu geben, erfordert demokratische Rechtsstaatlichkeit, Fairness und Gerechtigkeit, Ehrlichkeit und Brüderlichkeit, reichlich Energie, Stabilität, Ordnung, Harmonie zwischen Mensch und Umwelt und nachhaltige Entwicklung. “

Worte zum Nachdenken.

Anmerkungen

[1] Konfuzius ‚berühmtester Schüler, Mencius, lebte 372 v. Chr. – 289 v.

[2] Nehmen Sie die Regierung mit hohem Namen als wichtigstes Problem auf. Gallup. 18. Februar 2019

[3] Die „Überraschung“ der autoritären Resilienz in China . Wenfang Tang

[4] Das Stimmrechtsgesetz von 1965

[5] William Sewell, ich war in China .

[6] Die China Democratic League richtet sich an Lehrer von der Grundschule bis zu den Universitäten. Da Konfuzius Chinas archetypischer Lehrer ist und die Lehrer von der gesamten Gesellschaft hoch geschätzt werden, ist dies eine sehr einflussreiche Partei.

[7] Die Kuomintang von China, KMT; (manchmal Guomindang), oft übersetzt als Nationalistische Partei Chinas) ist eine wichtige politische Partei in der Republik China auf Taiwan mit Sitz in Taipeh und derzeit die Oppositionspartei in Taiwans Legislativ-Yuan.

[8] Die Jiusan Society richtet sich an Doktoranden, hauptsächlich Physiker und Ingenieure, deren Position lautet: „Alles sollte von der Wissenschaft geleitet werden“. Sehr wichtig für Klimaschutzinitiativen, Umweltschutz, mehr F & E-Budget, bessere Gesundheitspolitik usw.

[9] Wikipedia

[10] Autoritärer Stillstand? Verzögerung im chinesischen Gesetzgebungssystem verstehen. Rory Truex. Journal of Comparative Political Studies, April 2018

[11] Die niedrigste verzeichnete gesetzliche Unterstützung beträgt vierundsechzig Prozent für das Drei-Schluchten-Staudamm-Projekt, das nun alle zwei Jahre seine ursprüngliche Investition zurückzahlt. Es war das größte und teuerste Einzelprojekt in der Geschichte, dessen See die Erdrotation verändert hat. Daher ist die Vorsicht der Gesetzgeber in ihrer Generation verständlich.

[12] Öffentliche Wahrnehmung gentechnisch veränderter Lebensmittel: Eine landesweite chinesische Verbraucherstudie. Kai Cui & Sharon P. Schuhmacher. npj Science of Food Band 2, Artikelnummer: 10 (2018)

[13] Jeff J. Brown, China Rising.

[14] Tang, populistischer Autoritarismus .

[15] Das China-Modell: Politische Meritokratie und die Grenzen der Demokratie. (S. 9) Daniel. Glocke

