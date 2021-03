Russland: 200.000 Menschen seit Beginn der Pandemie an Covid-19 verstorben – Zahl der Fälle sinkt stark, Beschränkungen werden zurückgefahren

Die statistische Behörde Rosstat gab jetzt bekannt, dass im Januar 37.107 Menschen an Covid-19 verstorben sind. Damit lag die offizielle Gesamtzahl der Toten bei 200.432 und das Land hat nach den USA möglicherweise die dritthöchste Zahl an Todesopfern weltweit und Brasilien. Gemessen an der Pro-Kopf-Basis hat das größte Land der Welt jedoch niedrigere Sterblichkeitsraten als andere europäische Nationen wie Großbritannien, Italien und Frankreich.

Die Januar-Daten sind dahingehend aufgeschlüsselt, wie eindeutig die Todesfälle auf das Virus zurückzuführen sind. Für 21.511 Menschen war Covid-19 die Haupttodesursache, während es in weiteren 2.388 einen signifikanten Einfluss auf die tödlichen Komplikationen einer separaten Erkrankung hatte. Weitere 8.427 Menschen sollen während einer Infektion gestorben sein, ohne dass das Virus eine bedeutende Rolle spielte.

Die monatliche Zahl ist ein Rückgang gegenüber dem Rekordhoch von 44.435 im Dezember letzten Jahres, und die Gesamtzahl der Fälle ist seit ihrem Höhepunkt im letzten Sommer kontinuierlich zurückgegangen.

Am Freitag zuvor hatte die stellvertretende Ministerpräsidentin Tatyana Golikova Journalisten mitgeteilt, dass die Pandemie in Russland rückläufig sei.

„Heute“, sagte Golikova, „liegt die Inzidenzrate in Russland bei 7,5 pro 100.000 Menschen, und dies ist eine der niedrigsten Raten, die es je gegeben hat.“ Sie forderte die Öffentlichkeit jedoch auf, Maßnahmen wie das Tragen von Masken und Handschuhen einzuhalten, wie sie von den Chefs des öffentlichen Gesundheitswesens angeordnet wurden.

Im Januar lockerte der Moskauer Bürgermeister Sergey Sobyanin die Regeln, nach denen Bars, Restaurants und Clubs um 23 Uhr geschlossen werden mussten. Zur Begründung der Entscheidung sagte Sobyanin: „Die Situation mit der Ausbreitung der Coronavirus-Infektion verbessert sich weiter. In der vergangenen Woche hat sich die Zahl der Neuankömmlinge verbessert.“ Die Zahl der Infektionen betrug nicht mehr als zweitausend oder dreitausend pro Tag. Die Zahl der Krankenhausinsassen ging um weitere tausend zurück. In Coronavirus-Krankenhäusern sind zum ersten Mal seit Mitte Juni letzten Jahres mehr als 50 Prozent der Betten frei. „

„Die Pandemie nimmt ab“ , fügte er hinzu, „und unter diesen Bedingungen besteht unsere Pflicht darin, Bedingungen für eine schnellstmögliche wirtschaftliche Erholung zu schaffen, vor allem in den am stärksten betroffenen Sektoren des Verbrauchermarktes.“

Präsident Wladimir Putin ordnete Ende letzten Jahres den Start eines Massenimpfprogramms mit zwei im Inland hergestellten Impfstoffen an, darunter Sputnik V.

Anfang dieser Woche kündigte Golikova an, dass „das Land im August 2021 eine kollektive Immunität erreichen wird , wenn die derzeitige Impfrate beibehalten wird“.

Quelle RT:

https://www.rt.com/russia/517352-covid19-statistics-restrictions-dropped/

