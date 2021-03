Richtig interessant wird es bei Minute 5.56

Dem „Regime von Putin“ traut Sahra Wagenknecht einiges zu. Wenn Moskau jemanden zum Ziel auserkoren habe, „dann überlebt der das meistens nicht“. Russland sei eine Oligarchie, eines der „rüdesten“ kapitalistischen Systeme der Welt, ein Staat, in dem Menschen umgebracht werden. Und trotzdem sei zu hinterfragen, warum der Fall Nawalny jetzt mit einem Ende der Gaspipeline North-Stream 2 in Verbindung gebracht werde.

Sharen mit: Twitter

Tumblr

Mehr

LinkedIn

Drucken



Pinterest

E-Mail



Related